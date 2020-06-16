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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6327632863296330 Додано: Сер 17 чер, 2020 12:38 detroytred А так имеем, что и сам мелкий-средний бизнес смотрит на бюджетников, как на нахлебников, как собаки на волков.

То есть нелюбовь)) взаимная.

Смотря какие бюджетники



Пример из украинской жизни



Учителя. Уровень преподавания, ниже плинтуса.

Большинство учеников, вынуждены нанимать репетиторов(зачастую, из самих же учителей, что выгодно - самим же учителям)!

Кстати, сторонние репетиторы - не приветствуются учителями, категорически!

Отношение учеников к учителям?

В особенности... умных учеников, которые сами усиленно развиваются?



Ученики -ненавидят учителей за тупость и жадность, презирают.

Аналогично и со стороны учителей!

Основная ненависть - к умным! парень, который свободно пишет на C(что там сложного то???), не будет уважать препода информатики, который на ардуинку скетч править не может! Но хочет этот препод побольше зарплату, премии, пенсии и благодарности!

За что? Где результат труда?

И, какое отношение тупого учителя к ученику, который умнее его???





Корень в том, что при Капитализме, человеку не важен Результат его Труда, ему Важно Вознаграждение за труд!



Налоговикам, к примеру, глубоко плевать - выживет ли бизнес после Карантина или нет!

Им бы - Выполнить план по налогам и Зарплаты получить!

Врачам - наплевать, что будет с печенью больного после усиленного лечения "всеми средствами" то что надо и что не надо! Лишь бы Бабло шло!

Аналогично и полицаям и депутатам и пр.



Что будет с Украиной после всех этих "Условий МВФ"?

Сколько миллионов уедет за следующие пять лет? Сколько умрёт? Сколько детей - вырастут де*** в отсутствии родителей-заробитчан???

Сколько пенсионеров покончат с собой из-за отсутствия средств на лечение?

А коммуналка, какая???

Да плевать им на всё, им бы Транш получить... и распилить!



Вот откуда "взаимная ненависть"!



Пришло понимание, что Учитель - не учит, Врач - не лечит, Полицай - не охраняет народ(он выполняет указание Хозяина и если Хозяин прикажет стрелять в старух, рука не дрогнет у Полицая!)



И так, во всём мире!



Ты платишь налоги не за Образование или Спокойствие на улице а за то, чтобы тебе разрешили Жить! Но, никто тебя не защищает и не обучает!



В США - вот это самое противоречие между Матрицей и "толпой батареек", пытаются перевести в расизм.

Но, думаете, полицаи белых в США не прессуют?

Украина - строит модель США, притом в более ужасном, средневековом виде, фактически - феодализм.

Так что, будет Весело! Да уже, весело. Смотря какие бюджетникиПример из украинской жизниУчителя. Уровень преподавания, ниже плинтуса.Большинство учеников, вынуждены нанимать репетиторов(зачастую, из самих же учителей, что выгодно - самим же учителям)!Кстати, сторонние репетиторы - не приветствуются учителями, категорически!Отношение учеников к учителям?В особенности... умных учеников, которые сами усиленно развиваются?Ученики -ненавидят учителей за тупость и жадность, презирают.Аналогично и со стороны учителей!Основная ненависть - к умным! парень, который свободно пишет на C(что там сложного то???), не будет уважать препода информатики, который на ардуинку скетч править не может! Но хочет этот препод побольше зарплату, премии, пенсии и благодарности!За что? Где результат труда?И, какое отношение тупого учителя к ученику, который умнее его???Налоговикам, к примеру, глубоко плевать - выживет ли бизнес после Карантина или нет!Им бы - Выполнить план по налогам и Зарплаты получить!Врачам - наплевать, что будет с печенью больного после усиленного лечения "всеми средствами" то что надо и что не надо! Лишь бы Бабло шло!Аналогично и полицаям и депутатам и пр.Что будет с Украиной после всех этих "Условий МВФ"?Сколько миллионов уедет за следующие пять лет? Сколько умрёт? Сколько детей - вырастут де*** в отсутствии родителей-заробитчан???Сколько пенсионеров покончат с собой из-за отсутствия средств на лечение?А коммуналка, какая???Да плевать им на всё, им бы Транш получить... и распилить!Вот откуда "взаимная ненависть"!Пришло понимание, что Учитель - не учит, Врач - не лечит, Полицай - не охраняет народ(он выполняет указание Хозяина и если Хозяин прикажет стрелять в старух, рука не дрогнет у Полицая!)И так, во всём мире!В США - вот это самое противоречие между Матрицей и "толпой батареек", пытаются перевести в расизм.Но, думаете, полицаи белых в США не прессуют?Украина - строит модель США, притом в более ужасном, средневековом виде, фактически - феодализм.Так что, будет Весело! Да уже, весело. Replay

Повідомлень: 1993 З нами з: 20.06.08 Подякував: 128 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 12:47 Schmit написав: Буде перегляд справи у суді апеляційної інстанції. Чи ти так нічого і не зрозумів? Співчуваю.

Буде перегляд справи у суді апеляційної інстанції. Чи ти так нічого і не зрозумів? Співчуваю.

з тексту твої попередні висновки ніяк не виходять.

но то таке, ви постійно фейками живите.

Ти краще розкажи таку річ, як це при мегапатріоті Порошенко фактично розвалили справу по Майдану, а основним винуватцям дали втекти?

Як так вийшло, що фактично всі справи проти посадовців Януковича були розвалені, в результаті чого з них познімали санкції інші країни? з тексту твої попередні висновки ніяк не виходять.но то таке, ви постійно фейками живите.Ти краще розкажи таку річ, як це при мегапатріоті Порошенко фактично розвалили справу по Майдану, а основним винуватцям дали втекти?Як так вийшло, що фактично всі справи проти посадовців Януковича були розвалені, в результаті чого з них познімали санкції інші країни? unicdima

Повідомлень: 552 З нами з: 10.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 12:49 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Я тебе уже сто раз указывал, что твой аргумент личного занятия строительством и торговлей горилкою при обсуждении поднимаемых мною вопросов неуместен. Я тебе уже сто раз указывал, что твой аргумент личного занятия строительством и торговлей горилкою при обсуждении поднимаемых мною вопросов неуместен. Бачу картонного треуголкіна знову понесло по повній....

1 99% приватних підприємців-тим і займаються що будують/торгують/возять/стрижуть.

Тому інформація від мене по питанню-чому так мало підприємців - є якраз найточнішою і найактуальнішою

2 Держава може впливати на кількість активних...при умові що активні є.

Тому

Якщо Держава 70 років гнобила активних(СРСР) ,потім 20 років не знала що будує (то копію СРСР то копію Швеції) - то ясно ,що навіть 10 років усвідомлення того ,що активні-потрібні,так і не змінила кардинально кількість цих активних

3 Моя переконання базується на тому ,що мої діти ( і їх друзі) побачивши мій приклад -більш масово вирішать займатись підприємництвом, тобто одного мене-замінить два моїх сини (кожен в своєму бізнесі,але бізнесі ,а не найняті)

4 Моє переконання базується на тому.що діти/внуки картонного треуголкіна-начитавшись його опусів - на гарматний постріл не підійдуть до думки стати підприємцем.

Тому

Якщо Держава зможе чимось допомогти підприємцям - мої цим скористаються. його все одно прошляплять

5 Тепер про інформацію з сторонніх джерел

Хто був на базарі? Я думаю більшість

Хто спілкувався з торгівцями ? - я також думаю що хоч раз в житті всі...

Кому торгівці розсказували що у них все класно ,а кому жалілись на погані умови праці? - Я думаю що 80-85% торгівців жалілись

А тепер цвях в труну

Тут є долярчик,який жаліється...при цьому на велозапчастинах заробив на двохкімнатну і її ремонт+ за останні пару років заскирдував на 0,5 квартири на гривневому депо.

І таких долярчиків,в яких магазин забитий сотнею килимів чи шкіряних курток по 200-500 доларів(тобто в товарі до 1 млн доларів) - греблю гати....але всі жаліються щоб не дай бог діти дейтройта не зрозуміли що підприємництво це добре і почали створювати конкуренцію.



От і виходить

Людина найсильніше впливає на найближче оточення

Чим більше дейтройт переконаний що кількість підприємців залежить від Держави а не від людей - тим довше його діти будуть на побігеньках у моїх. Бачу картонного треуголкіна знову понесло по повній....1 99% приватних підприємців-тим і займаються що будують/торгують/возять/стрижуть.Тому інформація від мене по питанню-чому так мало підприємців - є якраз найточнішою і найактуальнішою2 Держава може впливати на кількість активних...при умові що активні є.ТомуЯкщо Держава 70 років гнобила активних(СРСР) ,потім 20 років не знала що будує (то копію СРСР то копію Швеції) - то ясно ,що навіть 10 років усвідомлення того ,що активні-потрібні,так і не змінила кардинально кількість цих активних3 Моя переконання базується на тому ,що мої діти ( і їх друзі) побачивши мій приклад -більш масово вирішать займатись підприємництвом, тобто одного мене-замінить два моїх сини (кожен в своєму бізнесі,але бізнесі ,а не найняті)4 Моє переконання базується на тому.що діти/внуки картонного треуголкіна-начитавшись його опусів - на гарматний постріл не підійдуть до думки стати підприємцем.ТомуЯкщо Держава зможе чимось допомогти підприємцям - мої цим скористаються. його все одно прошляплять5 Тепер про інформацію з сторонніх джерелХто був на базарі? Я думаю більшістьХто спілкувався з торгівцями ? - я також думаю що хоч раз в житті всі...Кому торгівці розсказували що у них все класно ,а кому жалілись на погані умови праці? - Я думаю що 80-85% торгівців жалілисьА тепер цвях в трунуТут є долярчик,який жаліється...при цьому на велозапчастинах заробив на двохкімнатну і її ремонт+ за останні пару років заскирдував на 0,5 квартири на гривневому депо.І таких долярчиків,в яких магазин забитий сотнею килимів чи шкіряних курток по 200-500 доларів(тобто в товарі до 1 млн доларів) - греблю гати....але всі жаліються щоб не дай бог діти дейтройта не зрозуміли що підприємництво це добре і почали створювати конкуренцію.От і виходитьЛюдина найсильніше впливає на найближче оточенняЧим більше дейтройт переконаний що кількість підприємців залежить від Держави а не від людей - тим довше його діти будуть на побігеньках у моїх.

Ну и к чему твои фантазии кто у кого будет на побегеньках?

Поведение людей (масс людей, а не отдельных индивидуумов) зависит от условий, в которых они находятся.

Условия в значительной мере определяются управленцами. Ну и к чему твои фантазии кто у кого будет на побегеньках?Поведение людей (масс людей, а не отдельных индивидуумов) зависит от условий, в которых они находятся.Условия в значительной мере определяются управленцами. 1 Ти як справжній виконавець - не вмієш аналізувати прочитане(навіщо дуболому аналіз - йому наказали-він виконав)

2 Фраза про побігеньки не спрямована на те щоб когось образити.Це епітет для порівняння.

3 Заявляючи про залежність людських долей від виконавців,ти в той самий час ігноруєш залежність своїх дітей від твоїх рішень(адже як мінімум на протязі 20 років,твої рішення-створюють їх долю)

А які твої рішення?-Це те що ти постійно озвучуєш...

Доля залежить від керівника...все

А де твоя фраза що

а - доля на 5% залежить від керівника

б - доля на 95% залежить від людини

Якби це було не так,то в будь-якій Державі у якій керівник Янукович - всі були б януковичами..

А так

У будь якій державі ,тільки 5% януковичі.... і на 95% інші(Турчинови/Порошенки...чи селяни з робітниками)

detroytred написав: Ты опять пытаешься показать мнение оппонента в своем искаженном свете. Дескать, люди сами ничего не пытаются предпринять, а только ждут, пока Держава им сделает.

Люди и так не сидят, сложа руки. Ты опять пытаешься показать мнение оппонента в своем искаженном свете. Дескать, люди сами ничего не пытаются предпринять, а только ждут, пока Держава им сделает.Люди и так не сидят, сложа руки. Не треба свою тупість -тиражувати на мою розумність...

1 Я не казав що люди самі нічого не роблять

2 На свому прикладі ( і на прикладі 5% населення) - я показував,що можна вийти на середньоєвропейський рівень життя detroytred написав: Но выхлоп за окошко глянь. В рейтинги. Но выхлоп за окошко глянь. В рейтинги. А що показують рейтинги?

Що 70% повірили економічним субсидантам а-ля ти і чекають поки для них щось зроблять.

Адже ті хто в пятій точці бачив твої поради ( і я в тому числі) живуть в рази (а то й на порядок краще) від того як живуть

а - твої діти

б - та маса яка сповідує твої переконання detroytred написав: Зато у тех стран, где управленцы создают благоприятные условия, результат иной. Зато у тех стран, где управленцы создают благоприятные условия, результат иной. Ця тупість а-ля

Я начальник-ти дурак(яка дуже розповсюджена в армії)

+якщо такі розумні-чому строєм не ходите...

Якраз і показує що ти вважаєш,що все створюється керівником

Мені цікаво - а в тих благополучних Державах - вся держава виключно з керівників, чи є ще й 99,9% виконавців?

detroytred написав: Помечтай мечтатель о побегеньках))

Сам стой за прилавком ... в выходные. Молодежь зарабатывает в других местах.

И это проблема. Для страны и для тебя.



Даже самые необразованные селюки додумались забить поросяток, выучить детей и пусть зарабатывают айтишниками и т.д.

Но повесить детям на шею свой прилавок ... Помечтай мечтатель о побегеньках))Сам стой за прилавком ... в выходные. Молодежь зарабатывает в других местах.И это проблема. Для страны и для тебя.Даже самые необразованные селюки додумались забить поросяток, выучить детей и пусть зарабатывают айтишниками и т.д.Но повесить детям на шею свой прилавок ... А це вже махровий совок.який ділить на хороші і погані посади, який вважає що головне вилизати дупу і отримати премію,а не самостійно щось зробити...



Скажи мені

Ти вважаєш успіхом тільки наявність диплома чи спеціальності(модної) ? - без привязки до того ,який в тебе дохід від володіння цими речами?

Чи успіх це суми які ти отримаєш від навколишніх.як признання потрібності твоєї продукції?



Як на мене - якщо мені( і моїм дітям) платять сотню тисяч в місяць чистого доходу( і це без участі в корупційних діяннях і тендерах) - прості люди

А твоєму віприску платять 10000 за протирання штанів(але в нього установка від тата - будь айтішником,бо я свиню продав) - то хто більш успішний і більш потрібний для суспільства?

Адже потрібність для суспільства це не галіфе і червона треуголка на голові... потрібність для суспільства складається з двох речей

а - суми які прості люди виплачують тобі за ті товари/послуги ,які ти генеруєш

б - розміри податків,які ти сплачуєш в бюджет..( і повір 30000 в місяць податків від будівництва чи продажі горілки .для пенсіонерів набагато важливіше ніж 3000 грн від сплати якогось айтішника чи чиновника чи треуголкіна.) 1 Ти як справжній виконавець - не вмієш аналізувати прочитане(навіщо дуболому аналіз - йому наказали-він виконав)2 Фраза про побігеньки не спрямована на те щоб когось образити.Це епітет для порівняння.3 Заявляючи про залежність людських долей від виконавців,ти в той самий час ігноруєш залежність своїх дітей від твоїх рішень(адже як мінімум на протязі 20 років,твої рішення-створюють їх долю)А які твої рішення?-Це те що ти постійно озвучуєш...Доля залежить від керівника...всеА де твоя фраза щоа - доля на 5% залежить від керівникаб - доля на 95% залежить від людиниЯкби це було не так,то в будь-якій Державі у якій керівник Янукович - всі були б януковичами..А такУ будь якій державі ,тільки 5% януковичі.... і на 95% інші(Турчинови/Порошенки...чи селяни з робітниками)Не треба свою тупість -тиражувати на мою розумність...1 Я не казав що люди самі нічого не роблять2 На свому прикладі ( і на прикладі 5% населення) - я показував,що можна вийти на середньоєвропейський рівень життяА що показують рейтинги?Що 70% повірили економічним субсидантам а-ля ти і чекають поки для них щось зроблять.Адже ті хто в пятій точці бачив твої поради ( і я в тому числі) живуть в рази (а то й на порядок краще) від того як живутьа - твої дітиб - та маса яка сповідує твої переконанняЦя тупість а-ляЯ начальник-ти дурак(яка дуже розповсюджена в армії)+якщо такі розумні-чому строєм не ходите...Якраз і показує що ти вважаєш,що все створюється керівникомМені цікаво - а в тих благополучних Державах - вся держава виключно з керівників, чи є ще й 99,9% виконавців?А це вже махровий совок.який ділить на хороші і погані посади, який вважає що головне вилизати дупу і отримати премію,а не самостійно щось зробити...Скажи меніТи вважаєш успіхом тільки наявність диплома чи спеціальності(модної) ? - без привязки до того ,який в тебе дохід від володіння цими речами?Чи успіх це суми які ти отримаєш від навколишніх.як признання потрібності твоєї продукції?Як на мене - якщо мені( і моїм дітям) платять сотню тисяч в місяць чистого доходу( і це без участі в корупційних діяннях і тендерах) - прості людиА твоєму віприску платять 10000 за протирання штанів(але в нього установка від тата - будь айтішником,бо я свиню продав) - то хто більш успішний і більш потрібний для суспільства?Адже потрібність для суспільства це не галіфе і червона треуголка на голові... потрібність для суспільства складається з двох речейа - суми які прості люди виплачують тобі за ті товари/послуги ,які ти генеруєшб - розміри податків,які ти сплачуєш в бюджет..( і повір 30000 в місяць податків від будівництва чи продажі горілки .для пенсіонерів набагато важливіше ніж 3000 грн від сплати якогось айтішника чи чиновника чи треуголкіна.) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23087 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2354 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 12:54 detroytred написав: Заработал способный к предпринимательству чел и мнит себя ... что наёмные работники у него на побегеньках. Не совместно работающие с ним сограждане (необходимые для совместного труда), а на побегеньках. Заработал способный к предпринимательству чел и мнит себя ... что наёмные работники у него на побегеньках. Не совместно работающие с ним сограждане (необходимые для совместного труда), а на побегеньках. Знову ще совкова психологічна травма....

1 Я поважаю своїх людей..вони поважають мене

Якби це було не так, вони б працювали в якихось інших місцях.

Навіщо працювати там де тобі погано

2 А от совки,які змушені були відпрацьовувати лизати дупи...бо самі нічого створити не змогли, а тому тримались різних там фількиних державних організацій ( як наприклад армія зразка 1991-2014 років,ніде не воювала,нікого не захищала...але гроші жерла повноцінно)

detroytred написав: А так имеем, что и сам мелкий-средний бизнес смотрит на бюджетников, как на нахлебников, как собаки на волков.

То есть нелюбовь)) взаимная. А так имеем, что и сам мелкий-средний бизнес смотрит на бюджетников, как на нахлебников, как собаки на волков.То есть нелюбовь)) взаимная. Розберемо цей приклад на пальцях

1 Я виявляється виплачуючи 1000 грн в день податків -у фантазіях совків - дивлюсь вовком... і це при тому,що середня виплата таких як я,як мінімум на 10-20% менша...тобто я сам визначив скільки платити і сам плачу...і остання документальна перевірка в мене була років 5 тому...а все тому,що до мене немає претензій...

2 Ті хто отримують від мене 1000 грн в день податків-мене не люблять....

3 Розумна людина ,як правило економічно успішна ( чому як правило - бо є ще виключення з правил,де людина настільки розумна-що з точки зору оточуючих вона псих )

Тому підприємці( як в основному економічно успішніші від найнятих) зацікавлені в тому,що успішних було більше.

Підприємці чітко усвідомлюють - чим менеше дотаційників-тим менше вони повинні будуть віддавати, а тому тим легше і швидше будуть розвиватись.

4 Економічно дотаційні,по своїй суті є менш розумними, а тому їм постійно здається,що їх обділятють...

Що саме найсмішніше - проблема якраз не в тому що одні живуть краще-інші гірше

Проблема в тому,щоб не створилась каста обділених( у їх фантазіях) - як це відбулось в США.

Тобто спочатку не було законів,потім закони зявились... а бажання/розуміння,що ніякий Закон не замінить власних зусиль - до маси кольоровошкірих так і не прийшло...і маємо бунт в США люмпенів у 8-му поколінні. Знову ще совкова психологічна травма....1 Я поважаю своїх людей..вони поважають менеЯкби це було не так, вони б працювали в якихось інших місцях.Навіщо працювати там де тобі погано2 А от совки,які змушені були відпрацьовувати лизати дупи...бо самі нічого створити не змогли, а тому тримались різних там фількиних державних організацій ( як наприклад армія зразка 1991-2014 років,ніде не воювала,нікого не захищала...але гроші жерла повноцінно)Розберемо цей приклад на пальцях1 Я виявляється виплачуючи 1000 грн в день податків -у фантазіях совків - дивлюсь вовком... і це при тому,що середня виплата таких як я,як мінімум на 10-20% менша...тобто я сам визначив скільки платити і сам плачу...і остання документальна перевірка в мене була років 5 тому...а все тому,що до мене немає претензій...2 Ті хто отримують від мене 1000 грн в день податків-мене не люблять....3 Розумна людина ,як правило економічно успішна ( чому як правило - бо є ще виключення з правил,де людина настільки розумна-що з точки зору оточуючих вона психТому підприємці( як в основному економічно успішніші від найнятих) зацікавлені в тому,що успішних було більше.Підприємці чітко усвідомлюють - чим менеше дотаційників-тим менше вони повинні будуть віддавати, а тому тим легше і швидше будуть розвиватись.4 Економічно дотаційні,по своїй суті є менш розумними, а тому їм постійно здається,що їх обділятють...Що саме найсмішніше - проблема якраз не в тому що одні живуть краще-інші гіршеПроблема в тому,щоб не створилась каста обділених( у їх фантазіях) - як це відбулось в США.Тобто спочатку не було законів,потім закони зявились... а бажання/розуміння,що ніякий Закон не замінить власних зусиль - до маси кольоровошкірих так і не прийшло...і маємо бунт в США люмпенів у 8-му поколінні. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23087 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2354 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 13:38 Replay написав: Да, фейковая статистика, возможно и подуспокоит народ, но проблемы - намного более глубокие!

Противостояние Власти и Народа, вот они - проблемы.

В США - классическая революционная ситуация по "марксу-ленину".

Низы не хотят жить по-старому, верхи.... не могут жить по старому. Да, фейковая статистика, возможно и подуспокоит народ, но проблемы - намного более глубокие!Противостояние Власти и Народа, вот они - проблемы.В США - классическая революционная ситуация по "марксу-ленину".Низы не хотят жить по-старому, верхи.... не могут жить по старому.

Правильная цитата "верхи не могут управлять по старому"

А чего хотят низы, вы понимаете?



Я рассматриваю происходящее просто как следствие закрытия многих бизнесов, университетов, школ и появление 20 млн безработных + бездельничающая школота и студенты (что, в свою очередь - следствие карантина).



Если сюда приплюсовать профессиональных "субсидиантов" - получится примерно 50 млн бездельников, к тому же имеющих финансовые проблемы. Правильная цитата "верхи не могутпо старому"А чего хотят низы, вы понимаете?Я рассматриваю происходящее просто как следствие закрытия многих бизнесов, университетов, школ и появление 20 млн безработных + бездельничающая школота и студенты (что, в свою очередь - следствие карантина).Если сюда приплюсовать профессиональных "субсидиантов" - получится примерно 50 млн бездельников, к тому же имеющих финансовые проблемы. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17355 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1895 раз. Подякували: 2753 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 14:25 Starikan написав: Replay написав: Да, фейковая статистика, возможно и подуспокоит народ, но проблемы - намного более глубокие!

Противостояние Власти и Народа, вот они - проблемы.

В США - классическая революционная ситуация по "марксу-ленину".

Низы не хотят жить по-старому, верхи.... не могут жить по старому. Да, фейковая статистика, возможно и подуспокоит народ, но проблемы - намного более глубокие!Противостояние Власти и Народа, вот они - проблемы.В США - классическая революционная ситуация по "марксу-ленину".Низы не хотят жить по-старому, верхи.... не могут жить по старому.

Правильная цитата "верхи не могут управлять по старому"

А чего хотят низы, вы понимаете?



Я рассматриваю происходящее просто как следствие закрытия многих бизнесов, университетов, школ и появление 20 млн безработных + бездельничающая школота и студенты (что, в свою очередь - следствие карантина).



Если сюда приплюсовать профессиональных "субсидиантов" - получится примерно 50 млн бездельников, к тому же имеющих финансовые проблемы. Правильная цитата "верхи не могутпо старому"А чего хотят низы, вы понимаете?Я рассматриваю происходящее просто как следствие закрытия многих бизнесов, университетов, школ и появление 20 млн безработных + бездельничающая школота и студенты (что, в свою очередь - следствие карантина).Если сюда приплюсовать профессиональных "субсидиантов" - получится примерно 50 млн бездельников, к тому же имеющих финансовые проблемы.

Понравился комментарий относительно ситуации в США "Специалисты по цветным революциям в карантин работаю дома".

А по сути дем пария понимая что у них нет шансов решила поставить все с ног на голову . Опыт есть , сгорел сарай гори и хата . Лишь бы не Трамп опять президент .

И что интересно протестующие не болеют вирусом его они не боятся и презирают. Понравился комментарий относительно ситуации в США "Специалисты по цветным революциям в карантин работаю дома".А по сути дем пария понимая что у них нет шансов решила поставить все с ног на голову . Опыт есть , сгорел сарай гори и хата . Лишь бы не Трамп опять президент .И что интересно протестующие не болеют вирусом его они не боятся и презирают. Uppi Повідомлень: 60 З нами з: 22.04.20 Подякував: 6 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 14:31 Re: Політичні дискусії Зелені ватани відкривають пащеку на українську мову. Дограються, що їм виб'ють зуби, як ростовському попереднику. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10506 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1137 раз. Подякували: 1254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 15:28 shapo

Только для чувырлы возвращаюсь к теме:



https://www.ostro.org/general/society/news/592137/

17.06.2020 08:32.



Более 10 тысяч наемников из России воевало против Украины на востоке Донбасса в 2014-2015 годах. Об этом рассказал российский пропагандист Юрий Котенок, комментируя информацию о том, что на Донбасс с целью вербовки наемников для войны в Ливии прибыл бывший главарь "ДНР" Александр Бородай.



"Камрады, откуда взялась байка про то, что Бородай рекрутирует бойцов в ЧВК… Бред же, который к тому в личной беседе со мной опроверг сам Бородай. Был он в "ДНР" по другим делам", - написал Котенок на своей странице в "Телеграмм".



"Открою маленький секрет: для вербовки добровольцев в "песочницу" (Магриб) и куда угодно Бородаю (если бы на него была возложена подобная миссия) и иным уполномоченным персонам не нужно ехать в Донбасс. Свыше 10 тыс. добровольцев вышли из "ЛДНР" после Минска в Россию и другие страны СНГ и жаждут приложить свои усилия на ниве добровольчества. Так что проблем с их набором нет в России. Только свистни. Как говорится, "Топаз", дай команду", - косвенно опроверг российский пропагандист официальные заявления Кремля о том, что российская агрессия на Донбассе, якобы, является внутриукраинским конфликтом. "Только свисни". В 2014 году за боевиков "ДНР/ЛНР" воевало более 10 тысяч наемников из РФ – "военкор" Котенок17.06.2020 08:32.Более 10 тысяч наемников из России воевало против Украины на востоке Донбасса в 2014-2015 годах. Об этом рассказал российский пропагандист Юрий Котенок, комментируя информацию о том, что на Донбасс с целью вербовки наемников для войны в Ливии прибыл бывший главарь "ДНР" Александр Бородай."Камрады, откуда взялась байка про то, что Бородай рекрутирует бойцов в ЧВК… Бред же, который к тому в личной беседе со мной опроверг сам Бородай. Был он в "ДНР" по другим делам", - написал Котенок на своей странице в "Телеграмм"."Открою маленький секрет: для вербовки добровольцев в "песочницу" (Магриб) и куда угодно Бородаю (если бы на него была возложена подобная миссия) и иным уполномоченным персонам не нужно ехать в Донбасс. Свыше 10 тыс. добровольцев вышли из "ЛДНР" после Минска в Россию и другие страны СНГ и жаждут приложить свои усилия на ниве добровольчества. Так что проблем с их набором нет в России. Только свистни. Как говорится, "Топаз", дай команду", - косвенно опроверг российский пропагандист официальные заявления Кремля о том, что российская агрессия на Донбассе, якобы, является внутриукраинским конфликтом.

- " заблудившиеся Отпускники"

О оружии, командовании, разведданных, политическом сопровождении, информационном, ... - Нидерланды рассматривают с суде. Пардон по этой теме Решение Принято. Только для чувырлы возвращаюсь к теме:- " заблудившиеся Отпускники"О оружии, командовании, разведданных, политическом сопровождении, информационном, ... - Нидерланды рассматривают с суде. Пардон по этой теме Решение Принято. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8288 З нами з: 20.09.12 Подякував: 680 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6327632863296330 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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