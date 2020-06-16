Все виходять, треба просто включити мозок.
Ну нічого, Зе зараз все виправить, чи не так?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:52
Все виходять, треба просто включити мозок.
Ну нічого, Зе зараз все виправить, чи не так?
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:10
Будивельник
Ну ты и тугой...
Такого опусного винегрета накрутили, как никогда.
А суть одна, что выражение "на побегеньках" - это образа, выражающая твое отношение к наемному работнику. И твои глупые попытки переобуться также смешны, как сначала рассказы о попытках расшириться, а потом - "в западло", хватит даже детям.
Не тупи, а пойми то на что я тебе уже многократно указывал: возможность изменить свою жизнь индивидуально, наслушавшись тебя или начитавшись Киосаки и т.п. - это одно ( и оно реально, уместно), а факторы, изменяющие жизнь масс, общества - это совершенно другое.
Частное и общее.
Разные законы, принципы.
А ты натягиваешь сову на глобус.
Ну у тебя же во Львове проходят заходы мелких предпринимателей. Почитай их проблемы... И виденье решений.
Увидишь, что там твоих простых))) решений (аля достаточно захотеть и начать каждому - типа просто каждому перестать стрелять))) - нет.
Короче - читай умных людей. С широким кругозором и глубиной мышления.
А не ералашики расписывай.
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:15
Важко спростовувати дурниці,але спробую
1 Що таке істині патріоти?
Чим вони відрізняються від просто патріотів?
2 Хто будує свій дім?
Обрані?
Тільки істині Патріоти?
Чи тільки просто Патріоти?
Чи може всі гроадяни Держави?
3 Хто в першу чергу несе відповідальність за те що йому щось зробили?
Він сам за те що зробив?
Істині Патріоти за те що зробили те що вважають істиною?
Чи просто патріоти за те що щось роблять.
От як тільки прийде розуміння - то виявиться
Якщо сусід буде робити добре собі... то не факт що він захоче це саме робити для когось...і ще більший не факт ,що те що сусід вважає істиним - виявиться добром для того ,для кого треба робити.
Тому
Робіть собі все що вважаєте за потрібне(з умовою що це не суперечить моральним правилам суспільства) і не чекайте щоб для вас це робив хтось інший..
Не тому що не зробить...А тому що спочатку що істині що реальні Патріоти - будуть робити для себе і своїх сімей.а вже після того - можливо почнуть щось робити й для Вас.
А так як благополуччя всюди створюється десятки років - то ви ризикуєте не дожити... а ваші діти отримають блага в сумі еквівалентній тим що діти тих хто робив - отримали на одне покоління(20-30 років) швидше.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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