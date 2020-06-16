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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6328632963306331 Додано: Сер 17 чер, 2020 16:52 unicdima написав: Schmit написав: Буде перегляд справи у суді апеляційної інстанції. Чи ти так нічого і не зрозумів? Співчуваю.

Буде перегляд справи у суді апеляційної інстанції. Чи ти так нічого і не зрозумів? Співчуваю.

з тексту твої попередні висновки ніяк не виходять.

но то таке, ви постійно фейками живите.

з тексту твої попередні висновки ніяк не виходять.но то таке, ви постійно фейками живите.

Все виходять, треба просто включити мозок.



unicdima написав: Ти краще розкажи таку річ, як це при мегапатріоті Порошенко фактично розвалили справу по Майдану, а основним винуватцям дали втекти?

Як так вийшло, що фактично всі справи проти посадовців Януковича були розвалені, в результаті чого з них познімали санкції інші країни? Ти краще розкажи таку річ, як це при мегапатріоті Порошенко фактично розвалили справу по Майдану, а основним винуватцям дали втекти?Як так вийшло, що фактично всі справи проти посадовців Януковича були розвалені, в результаті чого з них познімали санкції інші країни?

Ну нічого, Зе зараз все виправить, чи не так? Все виходять, треба просто включити мозок.Ну нічого, Зе зараз все виправить, чи не так? Schmit

Повідомлень: 1412 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 178 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 17:10 Будивельник

Ну ты и тугой...

Такого опусного винегрета накрутили, как никогда.



А суть одна, что выражение "на побегеньках" - это образа, выражающая твое отношение к наемному работнику. И твои глупые попытки переобуться также смешны, как сначала рассказы о попытках расшириться, а потом - "в западло", хватит даже детям.



Не тупи, а пойми то на что я тебе уже многократно указывал: возможность изменить свою жизнь индивидуально, наслушавшись тебя или начитавшись Киосаки и т.п. - это одно ( и оно реально, уместно), а факторы, изменяющие жизнь масс, общества - это совершенно другое.

Частное и общее.

Разные законы, принципы.

А ты натягиваешь сову на глобус.



Ну у тебя же во Львове проходят заходы мелких предпринимателей. Почитай их проблемы... И виденье решений.

Увидишь, что там твоих простых))) решений (аля достаточно захотеть и начать каждому - типа просто каждому перестать стрелять))) - нет.



Короче - читай умных людей. С широким кругозором и глубиной мышления.

А не ералашики расписывай. detroytred

Повідомлень: 23104 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 17:15 Replay написав: В Украине, на самом то деле, НЕТ истинных Патриотов Украины, которые хотели бы построить Независимую и Сильную страну, без поклонения России и Западу, с растущими доходами населения, с хорошими дорогами, с медициной, с образованием и... как следствие, со счасливыми детьми! В Украине, на самом то деле, НЕТ истинных Патриотов Украины, которые хотели бы построить Независимую и Сильную страну, без поклонения России и Западу, с растущими доходами населения, с хорошими дорогами, с медициной, с образованием и... как следствие, со счасливыми детьми! Важко спростовувати дурниці,але спробую

1 Що таке істині патріоти?

Чим вони відрізняються від просто патріотів?

2 Хто будує свій дім?

Обрані?

Тільки істині Патріоти?

Чи тільки просто Патріоти?

Чи може всі гроадяни Держави?

3 Хто в першу чергу несе відповідальність за те що йому щось зробили?

Він сам за те що зробив?

Істині Патріоти за те що зробили те що вважають істиною?

Чи просто патріоти за те що щось роблять.



От як тільки прийде розуміння - то виявиться

Якщо сусід буде робити добре собі... то не факт що він захоче це саме робити для когось...і ще більший не факт ,що те що сусід вважає істиним - виявиться добром для того ,для кого треба робити.



Тому

Робіть собі все що вважаєте за потрібне(з умовою що це не суперечить моральним правилам суспільства) і не чекайте щоб для вас це робив хтось інший..

Не тому що не зробить...А тому що спочатку що істині що реальні Патріоти - будуть робити для себе і своїх сімей.а вже після того - можливо почнуть щось робити й для Вас.

А так як благополуччя всюди створюється десятки років - то ви ризикуєте не дожити... а ваші діти отримають блага в сумі еквівалентній тим що діти тих хто робив - отримали на одне покоління(20-30 років) швидше. Важко спростовувати дурниці,але спробую1 Що таке істині патріоти?Чим вони відрізняються від просто патріотів?2 Хто будує свій дім?Обрані?Тільки істині Патріоти?Чи тільки просто Патріоти?Чи може всі гроадяни Держави?3 Хто в першу чергу несе відповідальність за те що йому щось зробили?Він сам за те що зробив?Істині Патріоти за те що зробили те що вважають істиною?Чи просто патріоти за те що щось роблять.От як тільки прийде розуміння - то виявитьсяЯкщо сусід буде робити добре собі... то не факт що він захоче це саме робити для когось...і ще більший не факт ,що те що сусід вважає істиним - виявиться добром для того ,для кого треба робити.ТомуРобіть собі все що вважаєте за потрібне(з умовою що це не суперечить моральним правилам суспільства) і не чекайте щоб для вас це робив хтось інший..Не тому що не зробить...А тому що спочатку що істині що реальні Патріоти - будуть робити для себе і своїх сімей.а вже після того - можливо почнуть щось робити й для Вас.А так як благополуччя всюди створюється десятки років - то ви ризикуєте не дожити... а ваші діти отримають блага в сумі еквівалентній тим що діти тих хто робив - отримали на одне покоління(20-30 років) швидше. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23088 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2354 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6328632963306331 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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