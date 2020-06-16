Все виходять, треба просто включити мозок.
Ну нічого, Зе зараз все виправить, чи не так?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 17 чер, 2020 16:52
Все виходять, треба просто включити мозок.
Ну нічого, Зе зараз все виправить, чи не так?
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:10
Будивельник
Ну ты и тугой...
Такого опусного винегрета накрутили, как никогда.
А суть одна, что выражение "на побегеньках" - это образа, выражающая твое отношение к наемному работнику. И твои глупые попытки переобуться также смешны, как сначала рассказы о попытках расшириться, а потом - "в западло", хватит даже детям.
Не тупи, а пойми то на что я тебе уже многократно указывал: возможность изменить свою жизнь индивидуально, наслушавшись тебя или начитавшись Киосаки и т.п. - это одно ( и оно реально, уместно), а факторы, изменяющие жизнь масс, общества - это совершенно другое.
Частное и общее.
Разные законы, принципы.
А ты натягиваешь сову на глобус.
Ну у тебя же во Львове проходят заходы мелких предпринимателей. Почитай их проблемы... И виденье решений.
Увидишь, что там твоих простых))) решений (аля достаточно захотеть и начать каждому - типа просто каждому перестать стрелять))) - нет.
Короче - читай умных людей. С широким кругозором и глубиной мышления.
А не ералашики расписывай.
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:15
Важко спростовувати дурниці,але спробую
1 Що таке істині патріоти?
Чим вони відрізняються від просто патріотів?
2 Хто будує свій дім?
Обрані?
Тільки істині Патріоти?
Чи тільки просто Патріоти?
Чи може всі гроадяни Держави?
3 Хто в першу чергу несе відповідальність за те що йому щось зробили?
Він сам за те що зробив?
Істині Патріоти за те що зробили те що вважають істиною?
Чи просто патріоти за те що щось роблять.
От як тільки прийде розуміння - то виявиться
Якщо сусід буде робити добре собі... то не факт що він захоче це саме робити для когось...і ще більший не факт ,що те що сусід вважає істиним - виявиться добром для того ,для кого треба робити.
Тому
Робіть собі все що вважаєте за потрібне(з умовою що це не суперечить моральним правилам суспільства) і не чекайте щоб для вас це робив хтось інший..
Не тому що не зробить...А тому що спочатку що істині що реальні Патріоти - будуть робити для себе і своїх сімей.а вже після того - можливо почнуть щось робити й для Вас.
А так як благополуччя всюди створюється десятки років - то ви ризикуєте не дожити... а ваші діти отримають блага в сумі еквівалентній тим що діти тих хто робив - отримали на одне покоління(20-30 років) швидше.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:27
Re: Політичні дискусії
Це ти судиш по книжковим статтям і висловам...
Моє відношення до працівників - виражається розміром зарплати яку я виплачую
Якщо працвники працюють роками і не йдуть - значить вони задоволені і в дупі вони мали трактовку книжкового щура,який сам нічого й не зробив.
1 Я вже писав кому ти можеш вказувати? максимум своїй лівій руці.як стакан до писку підносити.
2 Є причина-є наслідок
для того щоб щось змінити-треба хоча б когось начитатись (можна кіосакі ,можна будівельника, можна пожиттєвого економічного субсиданта)
а - якщо начитатись кіосакі - можна помріяти про будівництво Міцубісі чи Тесли...але в кишені -катма грошей-значтить прийдеться починати з продажу насіння...а там-як повезе
б - можна начитатись пожиттєвого економічного субсиданта.який радить почекати.поки хтось начитається кіосакі... я думаю результат буде як в підпункті а)
в - можна начитатись будівельника,який каже
не чекай поки хтось зробить - зроби все що можеш сам.
Ну проходять
І що?
Вимагають відмінити карантин... на жаль до кіосакі - це не має жодного відношення
А от чому відсутні мітинги таких як ти? з пропозицією
Підприємцям важко,ми згодні на зменшення наших не зароблених пенсій,щоб тільки підприємцям стало легше
Ти ж все одно штани протирав,ну посидиш без пенсії рік-пятий...Як подобається?
От і виходить
Пожиттєво економічні субсиданти,внаслідок того що ніколи не заробляли-постійно вважаю ,що їм хтось винен..
Цим популізмом вони отруюють життя своїх
а - близьких родичів
б - близьких сусідів
в - тих хто їм вірить і шукає рішень(простих і за чужий кошт)
Саме тому
Той хто знає як робити
а - робить сам
б - ділиться з оточуючими алгоритмами свого успіху
Нездарі ж завжди яйця заважають..
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:28
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:39
Будивельник
Отдельно вынесу, потому что от этой приписанной оппоненту глупости, придуманной тобой, ты отталкивается постоянно.
Цитата:
"Якраз і показує що ти вважаєш,що все створюється керівником"
Откуда ты взял эту глупость-то?
Речь идёт о том, что на определенном этапе развития всё бОльшую роль начинает играть фактор управленца. Для обеспечения этого дальнейшего развития.
Как непосредственно участвующего в цепи создания продукции управленца, так и косвенно влияющего управленца - который создаёт благоприятные условия для производства, развития рынка.
Короче -- даже ту пропаганду труда и предпринимательства, которую ты здесь несёшь, ДОЛЖНЫ делать управленцы, власть имущие.
У них рычаги-инструменты.
Тогда от этого будет результат.
А ты тут сопишь-тужишься, считая, что кого-то учишь, наставляешь, полезным для общества делом занимаешься. Самовнушил для поддержки своих комплексов. На тебя это влияет, но обществу ноль.
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:59
Ты попробуй не рефлексировать, а вникать в текст, в предмет, о котором идёт речь.
Речь была не об удовлетворенности работников. И естественно, что деньгами компенсируется образа. Но от этого она не изменяется. Предметом было твоё отношение, а не работников.
Вот же тугой. Да у меня нет комплексов, как у тебя. Я не претендую на то, чтобы следовали моим советам. Я не советую!!!!!!
В отличие от самовнушил и комплексующего тебя.
Ты предмет дискуссий не можешь увидеть...
Какой карантин? Причём карантин? Ты вообще не понимаешь предмет разговора...
При чём тут кто-то лично кому-то винен-должен?
Есть обязанности. Есть люди на посадах. Фиг с ним, что они получают за это льготы, деньги и т.д.
Но они и только они держат в своих руках мощнейшие инструменты влияния и управления.
Функции... никто за них эти функции в обществе, в рынке не выполнит.
И как Вам уже раньше указали: просто не использовать данные функции (или слабо использовать) - это расточительство.
Те, кто использует по максимуму, убегают в развитии дальше и дальше.
А у Вас дикий рынок -- сам тужься.
Который исчерпался ещё в 90-х.
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:00
Як би тобі попростіше пояснити....
Два пальці в тазіку-також більше ніж один...але при цьому ємність води які витісняє один палець-2% ,а два пальці - 4 % від ємності тазіку...
Тому на лице всё бОльшую роль начинает играть фактор управленца, а по факту,ця вся большая - в 20 разів менша від особистого вкладу кожного...
Тепер по друге
Я сам займаюсь бізнесом..і чогось досяг
На підставі своїх досягнень
а - втягую у зайняття бізнесом своїх дітей
б - ясно що батько поганого дітям не хоче( а тому якщо втягує їх, то має право заохочувати(втягувати) і інших дітей( і твоїх в тому числі)
І тепер третє - яке випливає з другого
Ти всюди впираєш на те,що за все несе відповідальність керівник
а - ти змусив(рекомендував) своїм дітям пробитись в керівники?
б - якщо так - які їх досягнення і хто винуватий
якщо ні - то чим займаються твої діти?
Продав свиню і відправив їх в ай-тішники? і як там їх досягнення....?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:06
Махровий совок
Це ти в армії 25 років лизав дупи і заробляв комплекси,які пробував компенсувати званням і окладом...бо іншої організації в яку міг перейти без втрат(звання/посада/стаж служби) в тебе не було.
Сьогодні ,гроші які отримує мій працівник-нічим не відрізняються від грошей в будь-якому іншому місці,а термін праці в мене,для пенсійного такий самий як і термін праці в будь кого іншого.
Тому
Якщо в мене образа яка компенсується...то працівник піде на таку ж зарплату до того-де образи відсутні , а раз він цього не робить значить або
а - образа відсутня
або
б - всі ображають...
І ось тут і вилізе твоє совкове виховання
Ти вважаєш що всі підприємці такі самі як і я, а тому бідний працівник у всіх компенсовує образи грошима...
Що поробиш - комплекс зачмиреного командиром чего ізволітє - з тебе вже ніколи не вийде(та й ти сам цього ніколи не признаєш)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:14
Ты читать-то умеешь.
Ну воспользуйся поиском и посмотри, что с моей стороны речь идёт о львиной доле ответственности управленца, об определяющей его роли.
А не "за все відповідає керівник".
Ну у тебя и логические цепочки)))
Причём тут вообще мне зачем-то заставлять-рекомендовать своим детям или хоть кому пробиваться в управленцы??????????
Люди с желанием и способностями сами определяются, чем им заниматься.
Чудак, у меня нет комплексов...
Извини, но я не понимаю такого больного воображения.
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