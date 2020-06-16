Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Согласен! У них и манеры, безумно схожие своим безумством!
Касаемо "коррупции"! Я в который раз ловлю себя на мысли, что не вижу будущего! Какая-то тьма впереди, дикая. Непонятно, куда направлять "своё авто"! А жизнь - Одна, у каждого! Тратить свою жизнь на борьбу с "ветряными мельницами", созидать и получать по башке, как бы - надоело, и не только мне. Карантин продлили до 31-го июля! Это же насколько плохи дела в экономике уже и какие ужасные последствия, будут к осени!
Видимо Выборы местные - хотят отменить. Ясно ведь, пролетают они на них -по полной.
detroytred написав:И естественно, что деньгами компенсируется образа. Но от этого она не изменяется. Предметом было твоё отношение, а не работников.
Махровий совок Це ти в армії 25 років лизав дупи і заробляв комплекси,які пробував компенсувати званням і окладом...бо іншої організації в яку міг перейти без втрат(звання/посада/стаж служби) в тебе не було. Сьогодні ,гроші які отримує мій працівник-нічим не відрізняються від грошей в будь-якому іншому місці,а термін праці в мене,для пенсійного такий самий як і термін праці в будь кого іншого. Тому Якщо в мене образа яка компенсується...то працівник піде на таку ж зарплату до того-де образи відсутні , а раз він цього не робить значить або а - образа відсутня або б - всі ображають... І ось тут і вилізе твоє совкове виховання Ти вважаєш що всі підприємці такі самі як і я, а тому бідний працівник у всіх компенсовує образи грошима... Що поробиш - комплекс зачмиреного командиром чего ізволітє - з тебе вже ніколи не вийде(та й ти сам цього ніколи не признаєш)
Здрасьте, приехали. Ну как я могу считать тебя типичным предпринимателем-то? Зачем придумываешь такое, когда я тебе мнения типичных приводил, которые ржут с твоих нетипичных перлов. Особенно - развиваться дальше в западло.
Ну и к чему твой поток фантазий о моей службе? Экстрасенс что ли? Я же тебе указывал, что не знаешь воинскую службу нормальную именно ты. Что ты продемонстрировал абсурдным противоречием - одновременным упреканием в службе по букве, по уставам и "чего изволите?". Такое отчебучить мог только служивший по "чего изволите?".
Смотри: я отталкиваюсь от конкретных фактов (например, этого твоего зашквара), а ты просто фантазирует негатив в мой адрес. С потолка.
detroytred написав:Ну воспользуйся поиском и посмотри, что с моей стороны речь идёт о львиной доле ответственности управленца, об определяющей его роли. А не "за все відповідає керівник".
Щоб більше до цього не виертатись 1 Цифри - львіная доля.. - не існує 2 Я також кажу, що відповідальність керівника в рази-десятки-сотні-тисячі разів - перевищує середньостатистичну відповідальність тих ким він керує... 3 Але при цьому - є кінцевий результат і в кінцевому результаті відповідальність керівника становить від 5%(для мегаколективів/Держав) до 30% для мікроколективів(бригада 7 осіб) Тобто В Україні -Президент+ВР+Кабмін=1000 осіб - 5% 40 млн осіб(громадяни України)-95% Таким чином особиста відповідальність керівника 5%/1000=0,005% Особиста відповідальність працівника ___95%/40 000 000 =0,000000421% Відповідальність керівника у 0,005/0,000000421=приблизно 12000 разів вища...
А от вже в малому колективі (бригада з 7 осіб) відповідальність бригадира всього в 2 рази вища від відповідальності працівника
detroytred написав:я тебе мнения типичных приводил, которые ржут с твоих нетипичных перлов. Особенно - развиваться дальше в западло.
На відміну від тебе і тих типових(які вважають що їм хтось винен в тому що вони люмпени) - я знаю 1 Будь який розвиток= витрата зусиль 2 Я розвинувся настільки ,що не зможу витратити вже зароблене, а тому мені ...западло витрачати свій час якого й так небагато залишилось і тому я перейшов(перехожу) до фази витрачання...при чому не залазячи в тіло бізнесу..Я просто починаю раз в квартал( а як відмінять карантин то і раз в місяць) їздити на різні курорти, відвідування яких відкладав останні 20 років... ПС Те що ти зїхав з питання про досягнення своїх дітей - дозволяє мені пофантазувати ,що в цьому напрямку в тебе швах повний.. Діти тебе послухались і чемно чекали поки прийде Тося зробе і пропустивши найкращих з точки зору росту період (від 15 до 40 ) років - тепер пропивають твою пенсію - а тобі самому мало.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 17 чер, 2020 18:37, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Ну воспользуйся поиском и посмотри, что с моей стороны речь идёт о львиной доле ответственности управленца, об определяющей его роли. А не "за все відповідає керівник".
Щоб більше до цього не виертатись 1 Цифри - львіная доля.. - не існує 2 Я також кажу, що відповідальність керівника в рази-десятки-сотні-тисячі разів - перевищує середньостатистичну відповідальність тих ким він керує... 3 Але при цьому - є кінцевий результат і в кінцевому результаті відповідальність керівника становить від 5%(для мегаколективів/Держав) до 30% для мікроколективів(бригада 7 осіб) Тобто В Україні -Президент+ВР+Кабмін=1000 осіб - 5% 40 млн осіб(громадяни України)-95% Таким чином особиста відповідальність керівника 5%/1000=0,005% Особиста відповідальність працівника ___95%/40 000 000 =0,000000421% Відповідальність керівника у 0,005/0,000000421=приблизно 12000 разів вища...
А от вже в малому колективі (бригада з 7 осіб) відповідальність бригадира всього в 2 рази вища від відповідальності працівника
Конечно возвращаться к тому, как ты измеряешь длину в попугаях, не стоит. Но ты опять возвратился и будешь.
И кстати, ведь только что тебе указывал - роль управленца в дальнейшем!! развитии растет. То есть если развитие осуществлено только!! за счёт новых решений управленца, то его роль в дальнейшем развитии -- 100%.
Зы. Не тупи! Не позволяет. Писать негатив с потолка (брехать) в личный адрес не позволяет.
А давать тебе личную инфо зачем? Ведь ты, мильенер, жлобишься ответить за свою ложь в личный адрес какими-то 5 тыс. у.е.
detroytred написав:роль управленца в дальнейшем!! развитии растет. То есть если развитие осуществлено только!! за счёт новых решений управленца, то его роль в дальнейшем развитии -- 100%.
Ще один ВІЛ(той який в мавзолеї) Якщо все буде на 100% залежати від керівника - то негри будуть лежати і їсти банани? чи їх взагалі не буде,а весь світ буде складатись тільки з якогось Треуголкіна - величайшого керівника і фантазера? Незнайка-відпочиває.
detroytred написав:Ведь ты, мильенер, жлобишься ответить за свою ложь в личный адрес какими-то 5 тыс. у.е.
протирачам штанів і мудельманам з фантазерами по середам -не подаю.. Хочеш отримати - спробуй виграти в суді. Тільки не забудь ясно сформулювати свої претензії.. А то ти ж памятаєш цифри львіная доля - в математиці не існує А те що ти військовий пенсіонер не воювавший в АТО - ти й сам не заперечуєш То проти чого виступаєш. ПС Дивись ,як би Хоттаб тебе не вичислив і не жахнув ракеткою в твій ніф-наф-нуфовський будиночок...думаю ватанів там багатенько поляже.
detroytred написав:роль управленца в дальнейшем!! развитии растет. То есть если развитие осуществлено только!! за счёт новых решений управленца, то его роль в дальнейшем развитии -- 100%.
Ще один ВІЛ(той який в мавзолеї) Якщо все буде на 100% залежати від керівника - то негри будуть лежати і їсти банани? чи їх взагалі не буде,а весь світ буде складатись тільки з якогось Треуголкіна - величайшого керівника і фантазера? Незнайка-відпочиває.
100+3=103 3 - изменение прирост на ещё 3 единицы получились, например, исключительно за счёт нового решения управленца.
Его роль в дальнейших изменениях получилась 100%. Специально пример крайности - 100% сразу привел, ещё и только!! выделил воскл. знаками, а ты не осилил.
У тебя опять "все" и лежащие негры. Ты отделить увидеть "в изменениях" никак не можешь. Который год, после многократных разжевываний.
https://kurs.com.ua/novost/183918-lishnie-ljudi-oleg-komolov-prostie-chisla - тут короткое видео. Изложение, правда, очень примитивное, но сама проблема реальная. + изменение расового состава человечества. Это реальные проблемы, существующие уже сегодня, и они будут сильно обостряться. А вы продолжайте спорить о Стерненко. Обычном уголовнике с претензией стать политиком и идеологом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
detroytred написав:роль управленца в дальнейшем!! развитии растет. То есть если развитие осуществлено только!! за счёт новых решений управленца, то его роль в дальнейшем развитии -- 100%.
Ще один ВІЛ(той який в мавзолеї) Якщо все буде на 100% залежати від керівника - то негри будуть лежати і їсти банани? чи їх взагалі не буде,а весь світ буде складатись тільки з якогось Треуголкіна - величайшого керівника і фантазера? Незнайка-відпочиває.
100+3=103 3 - изменение прирост на ещё 3 единицы получились, например, исключительно за счёт нового решения управленца. Его роль в дальнейших изменениях получилась 100%. Специально пример крайности - 100% сразу привел, ещё и только!! выделил воскл. знаками, а ты не осилил. У тебя опять "все" и лежащие негры. Ты отделить увидеть "в изменениях" никак не можешь. Который год, после многократных разжевываний. Иди в школу...
От впертий Едісон - придумав лампочку... Чи можна казати що його вклад в електрифікацію освітлення 100% ? а 90%...а 5% Тепер розумієш Навіть якщо супер/пупер керівник щось придумає.... то хтось це щось повинен в життя впровадити... Тому крім лампочки ,треба було ще збудувати завод( як для лампочок так і для стовпів/дротів/генераторів - до яких едісон не мав відношення) , потім це все виготовити/змонтувати /обслуговувати... От і виходить Завжди кінцевий результат буде мати 100%... він може бути вищим на 10% від попереднього результату який мав також 100%.... Але для досягнення 100% - 5% будуть вкладення керівництва і 95% вкладення виконавців. Тому Якби Едісон ,жив в камяний вік-він міг придумати навіть Теслу...але при цьому нічого не міг би зробити (яскравий приклад Мікеланджело - яких тільки креслень не намалював.але не було виконавців які б могли виготовити танк чи вертоліт... і все) Доходить ? це тобі не ать-два..вище носочок....