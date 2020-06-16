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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6329633063316332
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:15

Kudrjavuy
Они с Жириновским "одной школы" официально.

Согласен! У них и манеры, безумно схожие своим безумством! :D

Касаемо "коррупции"!
Я в который раз ловлю себя на мысли, что не вижу будущего! Какая-то тьма впереди, дикая. Непонятно, куда направлять "своё авто"!
А жизнь - Одна, у каждого!
Тратить свою жизнь на борьбу с "ветряными мельницами", созидать и получать по башке, как бы - надоело, и не только мне.
Карантин продлили до 31-го июля!
Это же насколько плохи дела в экономике уже и какие ужасные последствия, будут к осени!

Видимо Выборы местные - хотят отменить. Ясно ведь, пролетают они на них -по полной.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:23

  budivelnik написав:
  detroytred написав:И естественно, что деньгами компенсируется образа. Но от этого она не изменяется. Предметом было твоё отношение, а не работников.
Махровий совок
Це ти в армії 25 років лизав дупи і заробляв комплекси,які пробував компенсувати званням і окладом...бо іншої організації в яку міг перейти без втрат(звання/посада/стаж служби) в тебе не було.
Сьогодні ,гроші які отримує мій працівник-нічим не відрізняються від грошей в будь-якому іншому місці,а термін праці в мене,для пенсійного такий самий як і термін праці в будь кого іншого.
Тому
Якщо в мене образа яка компенсується...то працівник піде на таку ж зарплату до того-де образи відсутні , а раз він цього не робить значить або
а - образа відсутня
або
б - всі ображають...
І ось тут і вилізе твоє совкове виховання
Ти вважаєш що всі підприємці такі самі як і я, а тому бідний працівник у всіх компенсовує образи грошима...
Що поробиш - комплекс зачмиреного командиром чего ізволітє - з тебе вже ніколи не вийде(та й ти сам цього ніколи не признаєш)

Здрасьте, приехали.
Ну как я могу считать тебя типичным предпринимателем-то?
Зачем придумываешь такое, когда я тебе мнения типичных приводил, которые ржут с твоих нетипичных перлов.
Особенно - развиваться дальше в западло.

Ну и к чему твой поток фантазий о моей службе? Экстрасенс что ли?
Я же тебе указывал, что не знаешь воинскую службу нормальную именно ты.
Что ты продемонстрировал абсурдным противоречием - одновременным упреканием в службе по букве, по уставам и "чего изволите?".
Такое отчебучить мог только служивший по "чего изволите?".

Смотри: я отталкиваюсь от конкретных фактов (например, этого твоего зашквара), а ты просто фантазирует негатив в мой адрес. С потолка.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:23

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Ну воспользуйся поиском и посмотри, что с моей стороны речь идёт о львиной доле ответственности управленца, об определяющей его роли.
А не "за все відповідає керівник".
Щоб більше до цього не виертатись
1 Цифри - львіная доля.. - не існує
2 Я також кажу, що відповідальність керівника в рази-десятки-сотні-тисячі разів - перевищує середньостатистичну відповідальність тих ким він керує...
3 Але при цьому - є кінцевий результат і в кінцевому результаті відповідальність керівника становить від 5%(для мегаколективів/Держав) до 30% для мікроколективів(бригада 7 осіб)
Тобто
В Україні -Президент+ВР+Кабмін=1000 осіб - 5%
40 млн осіб(громадяни України)-95%
Таким чином особиста відповідальність керівника 5%/1000=0,005%
Особиста відповідальність працівника ___95%/40 000 000 =0,000000421%
Відповідальність керівника у 0,005/0,000000421=приблизно 12000 разів вища...

А от вже в малому колективі (бригада з 7 осіб) відповідальність бригадира всього в 2 рази вища від відповідальності працівника
  detroytred написав:я тебе мнения типичных приводил, которые ржут с твоих нетипичных перлов.
Особенно - развиваться дальше в западло.
На відміну від тебе і тих типових(які вважають що їм хтось винен в тому що вони люмпени) - я знаю
1 Будь який розвиток= витрата зусиль
2 Я розвинувся настільки ,що не зможу витратити вже зароблене, а тому мені ...западло витрачати свій час якого й так небагато залишилось і тому я перейшов(перехожу) до фази витрачання...при чому не залазячи в тіло бізнесу..Я просто починаю раз в квартал( а як відмінять карантин то і раз в місяць) їздити на різні курорти, відвідування яких відкладав останні 20 років...
ПС
Те що ти зїхав з питання про досягнення своїх дітей - дозволяє мені пофантазувати ,що в цьому напрямку в тебе швах повний..
Діти тебе послухались і чемно чекали поки прийде Тося зробе і пропустивши найкращих з точки зору росту період (від 15 до 40 ) років - тепер пропивають твою пенсію - а тобі самому мало.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 17 чер, 2020 18:37, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:33

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ну воспользуйся поиском и посмотри, что с моей стороны речь идёт о львиной доле ответственности управленца, об определяющей его роли.
А не "за все відповідає керівник".
Щоб більше до цього не виертатись
1 Цифри - львіная доля.. - не існує
2 Я також кажу, що відповідальність керівника в рази-десятки-сотні-тисячі разів - перевищує середньостатистичну відповідальність тих ким він керує...
3 Але при цьому - є кінцевий результат і в кінцевому результаті відповідальність керівника становить від 5%(для мегаколективів/Держав) до 30% для мікроколективів(бригада 7 осіб)
Тобто
В Україні -Президент+ВР+Кабмін=1000 осіб - 5%
40 млн осіб(громадяни України)-95%
Таким чином особиста відповідальність керівника 5%/1000=0,005%
Особиста відповідальність працівника ___95%/40 000 000 =0,000000421%
Відповідальність керівника у 0,005/0,000000421=приблизно 12000 разів вища...

А от вже в малому колективі (бригада з 7 осіб) відповідальність бригадира всього в 2 рази вища від відповідальності працівника

Конечно возвращаться к тому, как ты измеряешь длину в попугаях, не стоит.
Но ты опять возвратился и будешь.

И кстати, ведь только что тебе указывал - роль управленца в дальнейшем!! развитии растет.
То есть если развитие осуществлено только!! за счёт новых решений управленца, то его роль в дальнейшем развитии -- 100%.

Зы. Не тупи!
Не позволяет. Писать негатив с потолка (брехать) в личный адрес не позволяет.

А давать тебе личную инфо зачем?
Ведь ты, мильенер, жлобишься ответить за свою ложь в личный адрес какими-то 5 тыс. у.е.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:40

  detroytred написав:роль управленца в дальнейшем!! развитии растет.
То есть если развитие осуществлено только!! за счёт новых решений управленца, то его роль в дальнейшем развитии -- 100%.
Ще один ВІЛ(той який в мавзолеї)
Якщо все буде на 100% залежати від керівника - то негри будуть лежати і їсти банани? чи їх взагалі не буде,а весь світ буде складатись тільки з якогось Треуголкіна - величайшого керівника і фантазера?
Незнайка-відпочиває.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:43

  detroytred написав:Ведь ты, мильенер, жлобишься ответить за свою ложь в личный адрес какими-то 5 тыс. у.е.
протирачам штанів і мудельманам з фантазерами по середам -не подаю..
Хочеш отримати - спробуй виграти в суді.
Тільки не забудь ясно сформулювати свої претензії..
А то ти ж памятаєш
цифри львіная доля - в математиці не існує
А те що ти військовий пенсіонер не воювавший в АТО - ти й сам не заперечуєш
То проти чого виступаєш.
ПС
Дивись ,як би Хоттаб тебе не вичислив і не жахнув ракеткою в твій ніф-наф-нуфовський будиночок...думаю ватанів там багатенько поляже.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:46

  budivelnik написав:
  detroytred написав:роль управленца в дальнейшем!! развитии растет.
То есть если развитие осуществлено только!! за счёт новых решений управленца, то его роль в дальнейшем развитии -- 100%.
Ще один ВІЛ(той який в мавзолеї)
Якщо все буде на 100% залежати від керівника - то негри будуть лежати і їсти банани? чи їх взагалі не буде,а весь світ буде складатись тільки з якогось Треуголкіна - величайшого керівника і фантазера?
Незнайка-відпочиває.

100+3=103
3 - изменение прирост на ещё 3 единицы получились, например, исключительно за счёт нового решения управленца.

Его роль в дальнейших изменениях получилась 100%.
Специально пример крайности - 100% сразу привел, ещё и только!! выделил воскл. знаками, а ты не осилил.

У тебя опять "все" и лежащие негры.
Ты отделить увидеть "в изменениях" никак не можешь.
Который год, после многократных разжевываний.

Иди в школу...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:49

https://kurs.com.ua/novost/183918-lishnie-ljudi-oleg-komolov-prostie-chisla - тут короткое видео. Изложение, правда, очень примитивное, но сама проблема реальная. + изменение расового состава человечества. Это реальные проблемы, существующие уже сегодня, и они будут сильно обостряться.
А вы продолжайте спорить о Стерненко. Обычном уголовнике с претензией стать политиком и идеологом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:50

Ітогі подвєдьом. 2020-06-17

Ітогі подвєдьом. 2020-06-17

1) Коротко | "У Зеленского грандиозные планы. Четырех сроков не хватит". Интервью Ермака – за минуту
А Зеленский – сильный переговорщик

В политике только для Зеленского.

А Зеленскому и четырех сроков не хватит

Одна хвальба в адрес Бубочки

2) Зеленский предложил Раде освободить школьников от обязательного ВНО в 2020 году
Комитет Верховной Рады по образованию будет рекомендовать Раде оставить ВНО единственным способом поступления в вузы.

Какая-то непонятная движуха вокруг ВНО под прикрытием карантина

3) Уголь вместо газа на ТЭС. Кабмин поддержал предложение Минэнерго
А кому, а кому принадлежать у нас шахты ?

"Энергоатом" взял 400 миллионов кредита для выплаты зарплат
Государственные ограничения привели к историческому минимуму выработки атомной энергии – 6630 МВт из 9490 имеющихся.

Транзит газа из РФ будет невозможен. Газпром начал демонтаж труб - Макогон

Bloomberg: Россия просит у Дании разрешение достроить "Северный поток-2" новыми кораблями

4) Государственная измена: правоохранители открыли дело из-за поездки нардепов партии Медведчука в Москву

5) Комплексы Javelin и боеприпасы: США предоставляют Украине оборонное оборудование на более $60 миллионов

СНБО поблагодарил США за предоставление Украине военного оборудования

6) Тема дня | Раскрыта масштабная сеть российских фейков, посвященных Украине. Рассказываем главное
Треть этих фейков касается Украины. Самый популярный тезис – "Украина – это failed state".

Этот же тезис, в различных вариантах, звучит и на этом форуме

Также был опровергнут другой фейк: о том, что "Правый сектор" готовит бойцов для Исламского государства (ISIS)

7) Профильный комитет Рады рекомендует нардепам рассмотреть проект постановления об увольнении Авакова
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 18:57

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:роль управленца в дальнейшем!! развитии растет.
То есть если развитие осуществлено только!! за счёт новых решений управленца, то его роль в дальнейшем развитии -- 100%.
Ще один ВІЛ(той який в мавзолеї)
Якщо все буде на 100% залежати від керівника - то негри будуть лежати і їсти банани? чи їх взагалі не буде,а весь світ буде складатись тільки з якогось Треуголкіна - величайшого керівника і фантазера?
Незнайка-відпочиває.
100+3=103
3 - изменение прирост на ещё 3 единицы получились, например, исключительно за счёт нового решения управленца.
Его роль в дальнейших изменениях получилась 100%.
Специально пример крайности - 100% сразу привел, ещё и только!! выделил воскл. знаками, а ты не осилил.
У тебя опять "все" и лежащие негры.
Ты отделить увидеть "в изменениях" никак не можешь.
Который год, после многократных разжевываний.
Иди в школу...
От впертий
Едісон - придумав лампочку...
Чи можна казати що його вклад в електрифікацію освітлення 100% ? а 90%...а 5%
Тепер розумієш
Навіть якщо супер/пупер керівник щось придумає.... то хтось це щось повинен в життя впровадити...
Тому крім лампочки ,треба було ще збудувати завод( як для лампочок так і для стовпів/дротів/генераторів - до яких едісон не мав відношення) , потім це все виготовити/змонтувати /обслуговувати...
От і виходить
Завжди кінцевий результат буде мати 100%... він може бути вищим на 10% від попереднього результату який мав також 100%....
Але для досягнення 100% - 5% будуть вкладення керівництва і 95% вкладення виконавців.
Тому
Якби Едісон ,жив в камяний вік-він міг придумати навіть Теслу...але при цьому нічого не міг би зробити (яскравий приклад Мікеланджело - яких тільки креслень не намалював.але не було виконавців які б могли виготовити танк чи вертоліт... і все)
Доходить ? це тобі не ать-два..вище носочок....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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