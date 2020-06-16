Додано: Сер 17 чер, 2020 18:23

detroytred написав: Ну воспользуйся поиском и посмотри, что с моей стороны речь идёт о львиной доле ответственности управленца, об определяющей его роли.

А не "за все відповідає керівник". Ну воспользуйся поиском и посмотри, что с моей стороны речь идёт о львиной доле ответственности управленца, об определяющей его роли.А не "за все відповідає керівник".

detroytred написав: я тебе мнения типичных приводил, которые ржут с твоих нетипичных перлов.

Особенно - развиваться дальше в западло. я тебе мнения типичных приводил, которые ржут с твоих нетипичных перлов.Особенно - развиваться дальше в западло.

ти зїхав

дозволяє мені пофантазувати

Щоб більше до цього не виертатись1 Цифри -.. - не існує2 Я також кажу, що відповідальність керівника в рази-десятки-сотні-тисячі разів - перевищує середньостатистичну відповідальність тих ким він керує...3 Але при цьому - є кінцевий результат і в кінцевому результаті відповідальність керівника становить від 5%(для мегаколективів/Держав) до 30% для мікроколективів(бригада 7 осіб)ТобтоВ Україні -Президент+ВР+Кабмін=1000 осіб - 5%40 млн осіб(громадяни України)-95%Таким чином особиста відповідальність керівника 5%/1000=0,005%Особиста відповідальність працівника ___95%/40 000 000 =0,000000421%Відповідальність керівника у 0,005/0,000000421=приблизно 12000 разів вища...А от вже в малому колективі (бригада з 7 осіб) відповідальність бригадира всього в 2 рази вища від відповідальності працівникаНа відміну від тебе і тих типових(які вважають що їм хтось винен в тому що вони люмпени) - я знаю1 Будь який розвиток= витрата зусиль2 Я розвинувся настільки ,що не зможу витратити вже зароблене, а тому мені ...витрачати свій час якого й так небагато залишилось і тому я перейшов(перехожу) до фази витрачання...при чому не залазячи в тіло бізнесу..Я просто починаю раз в квартал( а як відмінять карантин то і раз в місяць) їздити на різні курорти, відвідування яких відкладав останні 20 років...ПСТе щоз питання про досягнення своїх дітей -,що в цьому напрямку в тебе швах повний..Діти тебе послухались і чемно чекали поки прийдеі пропустивши найкращих з точки зору росту період (від 15 до 40 ) років - тепер пропивають твою пенсію - а тобі самому мало.