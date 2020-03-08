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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6330633163326333 Додано: Сер 17 чер, 2020 19:12 budivelnik написав: detroytred написав: Ведь ты, мильенер, жлобишься ответить за свою ложь в личный адрес какими-то 5 тыс. у.е. Ведь ты, мильенер, жлобишься ответить за свою ложь в личный адрес какими-то 5 тыс. у.е. протирачам штанів і мудельманам з фантазерами по середам -не подаю..

Хочеш отримати - спробуй виграти в суді.

Тільки не забудь ясно сформулювати свої претензії..

А то ти ж памятаєш

цифри львіная доля - в математиці не існує

А те що ти військовий пенсіонер не воювавший в АТО - ти й сам не заперечуєш

То проти чого виступаєш.

ПС

Дивись ,як би Хоттаб тебе не вичислив і не жахнув ракеткою в твій ніф-наф-нуфовський будиночок...думаю ватанів там багатенько поляже. протирачам штанів і мудельманам з фантазерами по середам -не подаю..Хочеш отримати - спробуй виграти в суді.Тільки не забудь ясно сформулювати свої претензії..А то ти ж памятаєшцифри львіная доля - в математиці не існуєА те що ти військовий пенсіонер не воювавший в АТО - ти й сам не заперечуєшТо проти чого виступаєш.ПСДивись ,як би Хоттаб тебе не вичислив і не жахнув ракеткою в твій ніф-наф-нуфовський будиночок...думаю ватанів там багатенько поляже.

Ну и что это за слив с потоком?

Прими таблетку.



"Заглянув" бы, как ты говоришь)), в АТО.

Но, понимаешь, в моботделах вк не такие тупые куски, как ты сидят, считать умеют.

Платить мне пенсию (за выслугу років - представляешь, пенсия платится мне не за боевые действия, а за выслугу лет.). А за боевые действия заплатили бы отдельно: месяц за три, перерасчёт пенсии, 25% коммунальные, земля, проезд, отдельный перечень госпит. услуг, отпускные, санаторий и т.д.).

То есть пенсию, получку и при работе середнемесячную. С моим званием и посадой -- дорого получится.



Да и нужны там сейчас такие бравые комразведвзвода прапора, типа тебя.

Поэтому не берут ... меня.

Да и мобрезерв преподавателей на случай экстренного наращивания обучающихся тоже необходим согласно нормативам.



А ты дёшев, постоянно бахвалишься, что обучен и бравый разведчик.

В таком же запасе.

Востребован на столь необходимые посады младшего комсостава.

Развивать бизнес тебе уже в западло.

Но давление ...)))

Когда до дела доходит ... как заплатить за брехню 5 тыс.



Причём сотый раз напомню, что на роль героя я не претендую. Никого не воспитываю, не советую, вытаскиванием врагов не занимаюсь, форумчан врагами не назначаю, клевету и ложь в их адрес не пишу. Комплексами не страдаю. Спокойно обсуждаю разные темы на форуме. И всё.

Темы.



Ты обо мне не беспокойся. Специалисты, а не лавочник, определят сами, что востребован. Загляну. Ну и что это за слив с потоком?Прими таблетку."Заглянув" бы, как ты говоришь)), в АТО.Но, понимаешь, в моботделах вк не такие тупые куски, как ты сидят, считать умеют.Платить мне пенсию (за выслугу років - представляешь, пенсия платится мне не за боевые действия, а за выслугу лет.). А за боевые действия заплатили бы отдельно: месяц за три, перерасчёт пенсии, 25% коммунальные, земля, проезд, отдельный перечень госпит. услуг, отпускные, санаторий и т.д.).То есть пенсию, получку и при работе середнемесячную. С моим званием и посадой -- дорого получится.Да и нужны там сейчас такие бравые комразведвзвода прапора, типа тебя.Поэтому не берут ... меня.Да и мобрезерв преподавателей на случай экстренного наращивания обучающихся тоже необходим согласно нормативам.А ты дёшев, постоянно бахвалишься, что обучен и бравый разведчик.В таком же запасе.Востребован на столь необходимые посады младшего комсостава.Развивать бизнес тебе уже в западло.Но давление ...)))Когда до дела доходит ... как заплатить за брехню 5 тыс.Причём сотый раз напомню, что на роль героя я не претендую. Никого не воспитываю, не советую, вытаскиванием врагов не занимаюсь, форумчан врагами не назначаю, клевету и ложь в их адрес не пишу. Комплексами не страдаю. Спокойно обсуждаю разные темы на форуме. И всё.Темы.Ты обо мне не беспокойся. Специалисты, а не лавочник, определят сами, что востребован. Загляну. detroytred

Повідомлень: 23115 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 19:17 detroytred написав: А ты дёшев, постоянно бахвалишься, что обучен и бравый разведчик. А ты дёшев, постоянно бахвалишься, что обучен и бравый разведчик. 1 Років 10 тому на форумі, я описав що/де/коли

2 Всі ці 10 років я максимально напирав на свої досягнення останніх 27 років

3 За весь цей час.я не піднімав питання своїх досягнень 30-35 річної давності під час служби в ГСВГ.

Як підтвердження моїх слів

Ти можеш хоч щось сказати про мою службу, крім того що

а - я служив в 1984-1990 роки

б - був старшиною РДР

в - пів року в році проводив на полігоні.



Які додаткові данні можеш привести?

Не можеш - то йди бабахнись головою в стінку 1 Років 10 тому на форумі, я описав що/де/коли2 Всі ці 10 років я максимально напирав на свої досягнення останніх 27 років3 За весь цей час.я не піднімав питання своїх досягнень 30-35 річної давності під час служби в ГСВГ.Як підтвердження моїх слівТи можеш хоч щось сказати про мою службу, крім того щоа - я служив в 1984-1990 рокиб - був старшиною РДРв - пів року в році проводив на полігоні.Які додаткові данні можеш привести?Не можеш - то йди бабахнись головою в стінку http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23099 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2354 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 19:27 Будивельник

Пример с лампочкой не опровергает моего мнения.

Естественно, что в данном случае далеко не 100%.

Я и не утверждал, что всегда только 100%.

И привел тебе пример крайности, сразу на это указав.



Для ...

Уменьшили тебе налоги и всё. Ты стал больше вкладывать в развитие. Ускорилось развитие.

Уменьшили тебе время на проверки, отчётность и т.п.

Роль власть имущих - 100%.



Ты, как управленец, более завлекательно расставил товар или разместил рекламу. Твоя роль - 100%.



А работяги также работают... detroytred

Повідомлень: 23115 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 19:29 detroytred написав: что на роль героя я не претендую. Никого не воспитываю, не советую, что на роль героя я не претендую. Никого не воспитываю, не советую, Коли дурень-дуркує

Він також нікого не виховує...але своїм безнаказаним дуркуванням - створює умови по яким кількість дурнів збільшиться.

Для України це погано

Тому я в міру своїх сил і можливостей показую

Хоч артист розмовного жанру - керує Україною - це не говорить про те що йому треба вірити.Як артист - він може й хороший і вартує 70% голосів..а як керівник - фуфло.

Точно так само і по тобі

може як викладач з надбавками і званнями - ти в своїй галузі настільки розумний ,що тебе до бойових дій не можна залучати-бо до тих збитків які ти вже наніс - ти нанесеш ще більші....То це не говорить що тобі можна давати можливість говорити про речі.які в реалі тобі не відомі..

Ти ж чомусь духовому оркестру не розповідаєш як смичком водити??? хоча ти не раз бачив як це роблять світові знаменитості..



Для всіх інших

Наголошу

Я задав каверзне запитання до нашого незнайки-всезнайки

Яких таких видатних досягнень і в яких галузях - досягли його діти... і на виході отримав повний мовчок.

Навіть єврей Шапо - і той гордиться своїм сином,який працює лікарем чи то в Ізраїлі чи то в Австралії...

А дейтройт?

Що дає мені підстави вважати

Наш високошанований( виключно у власній уяві) викладач - не зміг ні виховати дітей( а може й народити) , в крайньому випадку їх досягнення настільки мізерні - що він боїться про це тут згадувати.

Або вони керівники нашої Держави і тому він в квадраті боїться про це сказати ,щоб не отримати на горіхи... Коли дурень-дуркуєВін також нікого не виховує...але своїм безнаказаним дуркуванням - створює умови по яким кількість дурнів збільшиться.Для України це поганоТому я в міру своїх сил і можливостей показуюХоч артист розмовного жанру - керує Україною - це не говорить про те що йому треба вірити.Як артист - він може й хороший і вартує 70% голосів..а як керівник - фуфло.Точно так само і по тобіможе як викладач з надбавками і званнями - ти в своїй галузі настільки розумний ,що тебе до бойових дій не можна залучати-бо до тих збитків які ти вже наніс - ти нанесеш ще більші....То це не говорить що тобі можна давати можливість говорити про речі.які в реалі тобі не відомі..Ти ж чомусь духовому оркестру не розповідаєш як смичком водити??? хоча ти не раз бачив як це роблять світові знаменитості..Для всіх іншихНаголошуЯ задав каверзне запитання до нашого незнайки-всезнайкиЯких таких видатних досягнень і в яких галузях - досягли його діти... і на виході отримав повний мовчок.Навіть єврей Шапо - і той гордиться своїм сином,який працює лікарем чи то в Ізраїлі чи то в Австралії...А дейтройт?Що дає мені підстави вважатиНаш високошанований( виключно у власній уяві) викладач - не зміг ні виховати дітей( а може й народити) , в крайньому випадку їх досягнення настільки мізерні - що він боїться про це тут згадувати.Або вони керівники нашої Держави і тому він в квадраті боїться про це сказати ,щоб не отримати на горіхи... Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 17 чер, 2020 19:37, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23099 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2354 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 19:36 detroytred написав: Будивельник

Пример с лампочкой не опровергает моего мнения.

Естественно, что в данном случае далеко не 100%.

Я и не утверждал, что всегда только 100%.

И привел тебе пример крайности, сразу на это указав.

Для ...

Уменьшили тебе налоги и всё. Ты стал больше вкладывать в развитие. Ускорилось развитие.

Уменьшили тебе время на проверки, отчётность и т.п.

Роль власть имущих - 100%.

Ты, как управленец, более завлекательно расставил товар или разместил рекламу. Твоя роль - 100%.

А работяги также работают... БудивельникПример с лампочкой не опровергает моего мнения.Естественно, что в данном случае далеко не 100%.Я и не утверждал, что всегда только 100%.И привел тебе пример крайности, сразу на это указав.Для ...Уменьшили тебе налоги и всё. Ты стал больше вкладывать в развитие. Ускорилось развитие.Уменьшили тебе время на проверки, отчётность и т.п.Роль власть имущих - 100%.Ты, как управленец, более завлекательно расставил товар или разместил рекламу. Твоя роль - 100%.А работяги также работают... Ти математику вчив? чи ти замполіт?

100% - це все...

І робота роботяг (30% від націнки отримують роботяги) - щоб забрати ці 30% я повинен зробити все що роблять вони

30% від націнки отримує Держава-при цьому отримує за армію/міліцію/освіту/медицину-щоб отримати цих 30% - я повинен одночасно вчити дітей,лікувати маму,воювати в ОРДЛО, охороняти/судити Стерненка - якщо я цього не роблю - то не можу претендувати на цих 30%

20% від націнки отримують енергетики,амортизація обладнання,служба касових апаратів і так далі - цих я також замінити не зможу

і 20% отримую я.



Тому мій вплив на кінцевий результат - 20%

Якщо випаде хоч одна ланка(працівники/Держава/амортизація) - я не отримаю нічого.



Звідси висновок

Зніми з себе треуголку,зірви пагони і лампаси і стань перед зеркалом постійно повторюючи

мій вклад у війну в повітрі всього 0,0001%

Інших 99,9999% - це вклад інших.

А тому навіть якби ти викладав у 3 рази краще...ти все одно не можеш замінити солдатика на аеродромі ,який охороняє вертоліт Хоттаба. Ти математику вчив? чи ти замполіт?100% - це все...І робота роботяг (30% від націнки отримують роботяги) - щоб забрати ці 30% я повинен зробити все що роблять вони30% від націнки отримує Держава-при цьому отримує за армію/міліцію/освіту/медицину-щоб отримати цих 30% - я повинен одночасно вчити дітей,лікувати маму,воювати в ОРДЛО, охороняти/судити Стерненка - якщо я цього не роблю - то не можу претендувати на цих 30%20% від націнки отримують енергетики,амортизація обладнання,служба касових апаратів і так далі - цих я також замінити не зможуі 20% отримую я.Тому мій вплив на кінцевий результат - 20%Якщо випаде хоч одна ланка(працівники/Держава/амортизація) - я не отримаю нічого.Звідси висновокЗніми з себе треуголку,зірви пагони і лампаси і стань перед зеркалом постійно повторюючиІнших 99,9999% - це вклад інших.А тому навіть якби ти викладав у 3 рази краще...ти все одно не можеш замінити солдатика на аеродромі ,який охороняє вертоліт Хоттаба. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23099 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2354 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 19:52 ЛАД написав: https://kurs.com.ua/novost/183918-lishnie-ljudi-oleg-komolov-prostie-chisla - тут короткое видео. Изложение, правда, очень примитивное, но сама проблема реальная. + изменение расового состава человечества. Это реальные проблемы, существующие уже сегодня, и они будут сильно обостряться.

- тут короткое видео. Изложение, правда, очень примитивное, но сама проблема реальная. + изменение расового состава человечества. Это реальные проблемы, существующие уже сегодня, и они будут сильно обостряться.

Коспирология.

Капитализм - это плохо

Приписываемые слова мужу английской королевы.

Капитализму выгодно избавляться от людей



ЛАД написав: А вы продолжайте спорить о Стерненко. Обычном уголовнике с претензией стать политиком и идеологом. А вы продолжайте спорить о Стерненко. Обычном уголовнике с претензией стать политиком и идеологом.

Ты у нас уже суд стал подменять ? Коспирология.Капитализм - это плохоПриписываемые слова мужу английской королевы.Капитализму выгодно избавляться от людейТы у нас уже суд стал подменять ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4733 З нами з: 31.08.09 Подякував: 327 раз. Подякували: 991 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 20:13 [quote="4993227:budivelnik"][quote="4993223:detroytred"]А ты дёшев, постоянно бахвалишься, что обучен и бравый разведчик.[/quote]1 Років 10 тому на форумі, я описав що/де/коли

2 Всі ці 10 років я максимально напирав на свої досягнення останніх 27 років

3 За весь цей час.я не піднімав питання своїх досягнень 30-35 річної давності під час служби в ГСВГ.

Як підтвердження моїх слів

Ти можеш хоч щось сказати про мою службу, крім того що

а - я служив в 1984-1990 роки

б - був старшиною РДР

в - пів року в році проводив на полігоні.



Які додаткові данні можеш привести?

Не можеш - то йди бабахнись головою в стінку[/quote]

Подожди, достаточно того, что ты постоянно напоминаешь о своей службе после тех твоих конкретизацией.

Такими ремарками.

От прыжков роты, что сталкивался с натовцами, штази, бувший військовий, 6 лет, Грозный чеченцы, и т.д.



Первый же поиск только по старшине:

ПС

Я бувший військовий.старшина роти і прекрасно бачив до чого приводить портянка трохи меншої ніж по статуту довжини...

Пт 08 марта 2020.



Не хочется искать твои ремарки в статьях в 2014-15. Но и там были.

Типа - мене вчили... чуть ли не руками)) detroytred

Повідомлень: 23115 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 20:18 budivelnik написав: detroytred написав: что на роль героя я не претендую. Никого не воспитываю, не советую, что на роль героя я не претендую. Никого не воспитываю, не советую, Коли дурень-дуркує

Він також нікого не виховує...але своїм безнаказаним дуркуванням - створює умови по яким кількість дурнів збільшиться.

Для України це погано

Тому я в міру своїх сил і можливостей показую

Хоч артист розмовного жанру - керує Україною - це не говорить про те що йому треба вірити.Як артист - він може й хороший і вартує 70% голосів..а як керівник - фуфло.

Точно так само і по тобі

може як викладач з надбавками і званнями - ти в своїй галузі настільки розумний ,що тебе до бойових дій не можна залучати-бо до тих збитків які ти вже наніс - ти нанесеш ще більші....То це не говорить що тобі можна давати можливість говорити про речі.які в реалі тобі не відомі..

Ти ж чомусь духовому оркестру не розповідаєш як смичком водити??? хоча ти не раз бачив як це роблять світові знаменитості..



Для всіх інших

Наголошу

Я задав каверзне запитання до нашого незнайки-всезнайки

Яких таких видатних досягнень і в яких галузях - досягли його діти... і на виході отримав повний мовчок.

Навіть єврей Шапо - і той гордиться своїм сином,який працює лікарем чи то в Ізраїлі чи то в Австралії...

А дейтройт?

Що дає мені підстави вважати

Наш високошанований( виключно у власній уяві) викладач - не зміг ні виховати дітей( а може й народити) , в крайньому випадку їх досягнення настільки мізерні - що він боїться про це тут згадувати.

Або вони керівники нашої Держави і тому він в квадраті боїться про це сказати ,щоб не отримати на горіхи... Коли дурень-дуркуєВін також нікого не виховує...але своїм безнаказаним дуркуванням - створює умови по яким кількість дурнів збільшиться.Для України це поганоТому я в міру своїх сил і можливостей показуюХоч артист розмовного жанру - керує Україною - це не говорить про те що йому треба вірити.Як артист - він може й хороший і вартує 70% голосів..а як керівник - фуфло.Точно так само і по тобіможе як викладач з надбавками і званнями - ти в своїй галузі настільки розумний ,що тебе до бойових дій не можна залучати-бо до тих збитків які ти вже наніс - ти нанесеш ще більші....То це не говорить що тобі можна давати можливість говорити про речі.які в реалі тобі не відомі..Ти ж чомусь духовому оркестру не розповідаєш як смичком водити??? хоча ти не раз бачив як це роблять світові знаменитості..Для всіх іншихНаголошуЯ задав каверзне запитання до нашого незнайки-всезнайкиЯких таких видатних досягнень і в яких галузях - досягли його діти... і на виході отримав повний мовчок.Навіть єврей Шапо - і той гордиться своїм сином,який працює лікарем чи то в Ізраїлі чи то в Австралії...А дейтройт?Що дає мені підстави вважатиНаш високошанований( виключно у власній уяві) викладач - не зміг ні виховати дітей( а може й народити) , в крайньому випадку їх досягнення настільки мізерні - що він боїться про це тут згадувати.Або вони керівники нашої Держави і тому він в квадраті боїться про це сказати ,щоб не отримати на горіхи...

Ты жене покажи свои фантазии.

Она объяснит почему стоит смеяться.

И лечиться.



Опять обращение к мифическим читачам))

Да мало кто твои опусы в мой адрес, кроме меня, читает...



Не напрягайся-то со своей миссией на форуме.



Кстати, может жена тебе объяснит до какого уровня подлости ты докатился, раз пытаешься еще и негативно затрагивать детей, какими бы они не были. А ты даже совершенно не зная.

Это днище... Ты жене покажи свои фантазии.Она объяснит почему стоит смеяться.И лечиться.Опять обращение к мифическим читачам))Да мало кто твои опусы в мой адрес, кроме меня, читает...Не напрягайся-то со своей миссией на форуме.Кстати, может жена тебе объяснит до какого уровня подлости ты докатился, раз пытаешься еще и негативно затрагивать детей, какими бы они не были. А ты даже совершенно не зная.Это днище... Востаннє редагувалось detroytred в Сер 17 чер, 2020 20:33, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23115 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 20:20 budivelnik написав: detroytred написав: Будивельник

Пример с лампочкой не опровергает моего мнения.

Естественно, что в данном случае далеко не 100%.

Я и не утверждал, что всегда только 100%.

И привел тебе пример крайности, сразу на это указав.

Для ...

Уменьшили тебе налоги и всё. Ты стал больше вкладывать в развитие. Ускорилось развитие.

Уменьшили тебе время на проверки, отчётность и т.п.

Роль власть имущих - 100%.

Ты, как управленец, более завлекательно расставил товар или разместил рекламу. Твоя роль - 100%.

А работяги также работают... БудивельникПример с лампочкой не опровергает моего мнения.Естественно, что в данном случае далеко не 100%.Я и не утверждал, что всегда только 100%.И привел тебе пример крайности, сразу на это указав.Для ...Уменьшили тебе налоги и всё. Ты стал больше вкладывать в развитие. Ускорилось развитие.Уменьшили тебе время на проверки, отчётность и т.п.Роль власть имущих - 100%.Ты, как управленец, более завлекательно расставил товар или разместил рекламу. Твоя роль - 100%.А работяги также работают... Ти математику вчив? чи ти замполіт?

100% - це все...

І робота роботяг (30% від націнки отримують роботяги) - щоб забрати ці 30% я повинен зробити все що роблять вони

30% від націнки отримує Держава-при цьому отримує за армію/міліцію/освіту/медицину-щоб отримати цих 30% - я повинен одночасно вчити дітей,лікувати маму,воювати в ОРДЛО, охороняти/судити Стерненка - якщо я цього не роблю - то не можу претендувати на цих 30%

20% від націнки отримують енергетики,амортизація обладнання,служба касових апаратів і так далі - цих я також замінити не зможу

і 20% отримую я.



Тому мій вплив на кінцевий результат - 20%

Якщо випаде хоч одна ланка(працівники/Держава/амортизація) - я не отримаю нічого.



Звідси висновок

Зніми з себе треуголку,зірви пагони і лампаси і стань перед зеркалом постійно повторюючи

мій вклад у війну в повітрі всього 0,0001%

Інших 99,9999% - це вклад інших.

А тому навіть якби ти викладав у 3 рази краще...ти все одно не можеш замінити солдатика на аеродромі ,який охороняє вертоліт Хоттаба. Ти математику вчив? чи ти замполіт?100% - це все...І робота роботяг (30% від націнки отримують роботяги) - щоб забрати ці 30% я повинен зробити все що роблять вони30% від націнки отримує Держава-при цьому отримує за армію/міліцію/освіту/медицину-щоб отримати цих 30% - я повинен одночасно вчити дітей,лікувати маму,воювати в ОРДЛО, охороняти/судити Стерненка - якщо я цього не роблю - то не можу претендувати на цих 30%20% від націнки отримують енергетики,амортизація обладнання,служба касових апаратів і так далі - цих я також замінити не зможуі 20% отримую я.Тому мій вплив на кінцевий результат - 20%Якщо випаде хоч одна ланка(працівники/Держава/амортизація) - я не отримаю нічого.Звідси висновокЗніми з себе треуголку,зірви пагони і лампаси і стань перед зеркалом постійно повторюючиІнших 99,9999% - це вклад інших.А тому навіть якби ти викладав у 3 рази краще...ти все одно не можеш замінити солдатика на аеродромі ,який охороняє вертоліт Хоттаба.

Не, чудак, приращение ты не осилишь.

Речь идёт о 100% в приращении. В приращении. Ста процентах в части результата. Где часть - это приращение.



Здесь у тебя такие же сложности, как при переходе от частного к общему и наоборот.



В школу... Не, чудак, приращение ты не осилишь.Речь идёт о 100% в приращении. В приращении. Ста процентах в части результата. Где часть - это приращение.Здесь у тебя такие же сложности, как при переходе от частного к общему и наоборот.В школу... detroytred

Повідомлень: 23115 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6330633163326333 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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