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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 17 чер, 2020 19:12
budivelnik написав: detroytred написав:
Ведь ты, мильенер, жлобишься ответить за свою ложь в личный адрес какими-то 5 тыс. у.е.
протирачам штанів і мудельманам з фантазерами по середам -не подаю..
Хочеш отримати - спробуй виграти в суді.
Тільки не забудь ясно сформулювати свої претензії..
А то ти ж памятаєш
цифри львіная доля - в математиці не існує
А те що ти військовий пенсіонер не воювавший в АТО - ти й сам не заперечуєш
То проти чого виступаєш.
ПС
Дивись ,як би Хоттаб тебе не вичислив і не жахнув ракеткою в твій ніф-наф-нуфовський будиночок...думаю ватанів там багатенько поляже.
Ну и что это за слив с потоком?
Прими таблетку.
"Заглянув" бы, как ты говоришь)), в АТО.
Но, понимаешь, в моботделах вк не такие тупые куски, как ты сидят, считать умеют.
Платить мне пенсию (за выслугу років - представляешь, пенсия платится мне не за боевые действия, а за выслугу лет.). А за боевые действия заплатили бы отдельно: месяц за три, перерасчёт пенсии, 25% коммунальные, земля, проезд, отдельный перечень госпит. услуг, отпускные, санаторий и т.д.).
То есть пенсию, получку и при работе середнемесячную. С моим званием и посадой -- дорого получится.
Да и нужны там сейчас такие бравые комразведвзвода прапора, типа тебя.
Поэтому не берут ... меня.
Да и мобрезерв преподавателей на случай экстренного наращивания обучающихся тоже необходим согласно нормативам.
А ты дёшев, постоянно бахвалишься, что обучен и бравый разведчик.
В таком же запасе.
Востребован на столь необходимые посады младшего комсостава.
Развивать бизнес тебе уже в западло.
Но давление ...)))
Когда до дела доходит ... как заплатить за брехню 5 тыс.
Причём сотый раз напомню, что на роль героя я не претендую. Никого не воспитываю, не советую, вытаскиванием врагов не занимаюсь, форумчан врагами не назначаю, клевету и ложь в их адрес не пишу. Комплексами не страдаю. Спокойно обсуждаю разные темы на форуме. И всё.
Темы.
Ты обо мне не беспокойся. Специалисты, а не лавочник, определят сами, что востребован. Загляну.
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detroytred
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Додано: Сер 17 чер, 2020 19:17
detroytred написав:
А ты дёшев, постоянно бахвалишься, что обучен и бравый разведчик.
1 Років 10 тому на форумі, я описав що/де/коли
2 Всі ці 10 років я максимально напирав на свої досягнення останніх 27 років
3 За весь цей час.я не піднімав питання своїх досягнень 30-35 річної давності під час служби в ГСВГ.
Як підтвердження моїх слів
Ти можеш хоч щось сказати про мою службу, крім того що
а - я служив в 1984-1990 роки
б - був старшиною РДР
в - пів року в році проводив на полігоні.
Які додаткові данні можеш привести?
Не можеш - то йди бабахнись головою в стінку
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 17 чер, 2020 19:27
Будивельник
Пример с лампочкой не опровергает моего мнения.
Естественно, что в данном случае далеко не 100%.
Я и не утверждал, что всегда только 100%.
И привел тебе пример крайности, сразу на это указав.
Для ...
Уменьшили тебе налоги и всё. Ты стал больше вкладывать в развитие. Ускорилось развитие.
Уменьшили тебе время на проверки, отчётность и т.п.
Роль власть имущих - 100%.
Ты, как управленец, более завлекательно расставил товар или разместил рекламу. Твоя роль - 100%.
А работяги также работают...
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detroytred
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Додано: Сер 17 чер, 2020 19:29
detroytred написав:
что на роль героя я не претендую. Никого не воспитываю, не советую,
Коли дурень-дуркує
Він також нікого не виховує...але своїм безнаказаним дуркуванням - створює умови по яким кількість дурнів збільшиться.
Для України це погано
Тому я в міру своїх сил і можливостей показую
Хоч артист розмовного жанру - керує Україною - це не говорить про те що йому треба вірити.Як артист - він може й хороший і вартує 70% голосів..а як керівник - фуфло.
Точно так само і по тобі
може як викладач з надбавками і званнями - ти в своїй галузі настільки розумний ,що тебе до бойових дій не можна залучати-бо до тих збитків які ти вже наніс - ти нанесеш ще більші....То це не говорить що тобі можна давати можливість говорити про речі.які в реалі тобі не відомі..
Ти ж чомусь духовому оркестру не розповідаєш як смичком водити??? хоча ти не раз бачив як це роблять світові знаменитості..
Для всіх інших
Наголошу
Я задав каверзне запитання до нашого незнайки-всезнайки
Яких таких видатних досягнень і в яких галузях - досягли його діти... і на виході отримав повний мовчок.
Навіть єврей Шапо - і той гордиться своїм сином,який працює лікарем чи то в Ізраїлі чи то в Австралії...
А дейтройт?
Що дає мені підстави вважати
Наш високошанований( виключно у власній уяві) викладач - не зміг ні виховати дітей( а може й народити) , в крайньому випадку їх досягнення настільки мізерні - що він боїться про це тут згадувати.
Або вони керівники нашої Держави і тому він в квадраті боїться про це сказати ,щоб не отримати на горіхи...
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 17 чер, 2020 19:37, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 17 чер, 2020 19:36
detroytred написав:
Будивельник
Пример с лампочкой не опровергает моего мнения.
Естественно, что в данном случае далеко не 100%.
Я и не утверждал, что всегда только 100%.
И привел тебе пример крайности, сразу на это указав.
Для ...
Уменьшили тебе налоги и всё. Ты стал больше вкладывать в развитие. Ускорилось развитие.
Уменьшили тебе время на проверки, отчётность и т.п.
Роль власть имущих - 100%.
Ты, как управленец, более завлекательно расставил товар или разместил рекламу. Твоя роль - 100%.
А работяги также работают...
Ти математику вчив? чи ти замполіт?
100% - це все...
І робота роботяг (30% від націнки отримують роботяги) - щоб забрати ці 30% я повинен зробити все що роблять вони
30% від націнки отримує Держава-при цьому отримує за армію/міліцію/освіту/медицину-щоб отримати цих 30% - я повинен одночасно вчити дітей,лікувати маму,воювати в ОРДЛО, охороняти/судити Стерненка - якщо я цього не роблю - то не можу претендувати на цих 30%
20% від націнки отримують енергетики,амортизація обладнання,служба касових апаратів і так далі - цих я також замінити не зможу
і 20% отримую я.
Тому мій вплив на кінцевий результат - 20%
Якщо випаде хоч одна ланка(працівники/Держава/амортизація) - я не отримаю нічого.
Звідси висновок
Зніми з себе треуголку,зірви пагони і лампаси і стань перед зеркалом постійно повторюючимій вклад у війну в повітрі всього 0,0001%
Інших 99,9999% - це вклад інших.
А тому навіть якби ти викладав у 3 рази краще...ти все одно не можеш замінити солдатика на аеродромі ,який охороняє вертоліт Хоттаба.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 17 чер, 2020 19:52
Коспирология.
Капитализм - это плохо
Приписываемые слова мужу английской королевы.
Капитализму выгодно избавляться от людей
ЛАД написав:
А вы продолжайте спорить о Стерненко. Обычном уголовнике с претензией стать политиком и идеологом.
Ты у нас уже суд стал подменять ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 17 чер, 2020 20:13
[quote="4993227:budivelnik"][quote="4993223:detroytred"]А ты дёшев, постоянно бахвалишься, что обучен и бравый разведчик.[/quote]1 Років 10 тому на форумі, я описав що/де/коли
2 Всі ці 10 років я максимально напирав на свої досягнення останніх 27 років
3 За весь цей час.я не піднімав питання своїх досягнень 30-35 річної давності під час служби в ГСВГ.
Як підтвердження моїх слів
Ти можеш хоч щось сказати про мою службу, крім того що
а - я служив в 1984-1990 роки
б - був старшиною РДР
в - пів року в році проводив на полігоні.
Які додаткові данні можеш привести?
Не можеш - то йди бабахнись головою в стінку[/quote]
Подожди, достаточно того, что ты постоянно напоминаешь о своей службе после тех твоих конкретизацией.
Такими ремарками.
От прыжков роты, что сталкивался с натовцами, штази, бувший військовий, 6 лет, Грозный чеченцы, и т.д.
Первый же поиск только по старшине:
ПС
Я бувший військовий.старшина роти і прекрасно бачив до чого приводить портянка трохи меншої ніж по статуту довжини...
Пт 08 марта 2020.
Не хочется искать твои ремарки в статьях в 2014-15. Но и там были.
Типа - мене вчили... чуть ли не руками))
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detroytred
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Додано: Сер 17 чер, 2020 20:18
budivelnik написав: detroytred написав:
что на роль героя я не претендую. Никого не воспитываю, не советую,
Коли дурень-дуркує
Він також нікого не виховує...але своїм безнаказаним дуркуванням - створює умови по яким кількість дурнів збільшиться.
Для України це погано
Тому я в міру своїх сил і можливостей показую
Хоч артист розмовного жанру - керує Україною - це не говорить про те що йому треба вірити.Як артист - він може й хороший і вартує 70% голосів..а як керівник - фуфло.
Точно так само і по тобі
може як викладач з надбавками і званнями - ти в своїй галузі настільки розумний ,що тебе до бойових дій не можна залучати-бо до тих збитків які ти вже наніс - ти нанесеш ще більші....То це не говорить що тобі можна давати можливість говорити про речі.які в реалі тобі не відомі..
Ти ж чомусь духовому оркестру не розповідаєш як смичком водити??? хоча ти не раз бачив як це роблять світові знаменитості..
Для всіх інших
Наголошу
Я задав каверзне запитання до нашого незнайки-всезнайки
Яких таких видатних досягнень і в яких галузях - досягли його діти... і на виході отримав повний мовчок.
Навіть єврей Шапо - і той гордиться своїм сином,який працює лікарем чи то в Ізраїлі чи то в Австралії...
А дейтройт?
Що дає мені підстави вважати
Наш високошанований( виключно у власній уяві) викладач - не зміг ні виховати дітей( а може й народити) , в крайньому випадку їх досягнення настільки мізерні - що він боїться про це тут згадувати.
Або вони керівники нашої Держави і тому він в квадраті боїться про це сказати ,щоб не отримати на горіхи...
Ты жене покажи свои фантазии.
Она объяснит почему стоит смеяться.
И лечиться.
Опять обращение к мифическим читачам))
Да мало кто твои опусы в мой адрес, кроме меня, читает...
Не напрягайся-то со своей миссией на форуме.
Кстати, может жена тебе объяснит до какого уровня подлости ты докатился, раз пытаешься еще и негативно затрагивать детей, какими бы они не были. А ты даже совершенно не зная.
Это днище...
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 17 чер, 2020 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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detroytred
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Додано: Сер 17 чер, 2020 20:20
budivelnik написав: detroytred написав:
Будивельник
Пример с лампочкой не опровергает моего мнения.
Естественно, что в данном случае далеко не 100%.
Я и не утверждал, что всегда только 100%.
И привел тебе пример крайности, сразу на это указав.
Для ...
Уменьшили тебе налоги и всё. Ты стал больше вкладывать в развитие. Ускорилось развитие.
Уменьшили тебе время на проверки, отчётность и т.п.
Роль власть имущих - 100%.
Ты, как управленец, более завлекательно расставил товар или разместил рекламу. Твоя роль - 100%.
А работяги также работают...
Ти математику вчив? чи ти замполіт?
100% - це все...
І робота роботяг (30% від націнки отримують роботяги) - щоб забрати ці 30% я повинен зробити все що роблять вони
30% від націнки отримує Держава-при цьому отримує за армію/міліцію/освіту/медицину-щоб отримати цих 30% - я повинен одночасно вчити дітей,лікувати маму,воювати в ОРДЛО, охороняти/судити Стерненка - якщо я цього не роблю - то не можу претендувати на цих 30%
20% від націнки отримують енергетики,амортизація обладнання,служба касових апаратів і так далі - цих я також замінити не зможу
і 20% отримую я.
Тому мій вплив на кінцевий результат - 20%
Якщо випаде хоч одна ланка(працівники/Держава/амортизація) - я не отримаю нічого.
Звідси висновок
Зніми з себе треуголку,зірви пагони і лампаси і стань перед зеркалом постійно повторюючимій вклад у війну в повітрі всього 0,0001%
Інших 99,9999% - це вклад інших.
А тому навіть якби ти викладав у 3 рази краще...ти все одно не можеш замінити солдатика на аеродромі ,який охороняє вертоліт Хоттаба.
Не, чудак, приращение ты не осилишь.
Речь идёт о 100% в приращении. В приращении. Ста процентах в части результата. Где часть - это приращение.
Здесь у тебя такие же сложности, как при переходе от частного к общему и наоборот.
В школу...
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detroytred
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