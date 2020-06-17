Додано: Сер 17 чер, 2020 22:09

detroytred написав: Вплыв управленца в целом - это одно. И ты измерять начал влияние в попугаях. Потому что при совместном труде в случае критической необходимости каждого звена твоя просто математика не подходит. Вплыв управленца в целом - это одно. И ты измерять начал влияние в попугаях. Потому что при совместном труде в случае критической необходимости каждого звена твоя просто математика не подходит.

ДивисьТи вивчав теорію, та й то факультативно,бо твоє благополуччя від цієї теорії не залежало ніяк від слова..В теорії не було навіть данних в попугаях..так загальні фразипереважаюча ...левова частка ...опереджаючий ріст...Я 27 років займався практикоюІ мав можливість спостерігатиЯк в абсолютних цифрах залежить вплив того чи іншого рішення,і як кваліфікація приймаючого рішення впливає на кінцевий результат..Так от( я якось ще працюючи майстром - не правильно прочитав креслення і муляру намалював отвір не з тої сторони , побачив це після закінчення робіт ... і червоніючи прийшов з проханням переробити - все було перероблено і навіть ніхто не пожалівся на мене прорабу, бо мене вважали хорошим майстром.який справедливий)того ,хто буде виконувати твої нововведення. Які б вони не були зручні чи ефективні,але коли виконавець не має бажання розуміти/виконувати - впровадження цього нововедення- часто буде навіть збитковим, і тільки використання пункту 1 (особистий контакт) тебе можуть послухати- не завжди найновітніші технології/інструменти приводять до позитивного результату...бо новий інструмент хоч і покращує роботу,але має високу ціну, яка може бути вищою ніж ефект від річного примінення цього інструментуЄ ще море ( в тому числі і форми/варіанти нарахування/виплати зароблених коштів....Таким чином,я прийшов до висновку(пропустивши через себе на сотню-другу мільйонів виготовлених товарів/послуг ) в яких відносних і абсолютних величинах виражаються вплив того чи іншого учасника економічного процесу.Спрощено це виглядає наступним чиномЦі співвідношення не будуть 100% відповідати,але з точністю в 2 рази - будуть.ТомуВ малому бізнесі - магазин - мій вплив на кінцевий результат 20%( це частка заробленого яка йде мені) , тому мій реальний вплив становить 10-40% ( в 2 рази менше або більше від суми отриманих грошей)В великому бізнесі - будівництво - суми створенного на порядок перевищують суми створеного в магазині...але моя частка(грошова) приблизно 15% (тобто вплив моїх рішень в діапазоні 7-30%)В Державі - витрати на апарат керування - приблизно 100 млрд ,при ВВП 3000 млрд - це 3%Значить реальний вплив від тих чи інших рішень від 1,5 до 6%.Таким чином ,мої цифри базуються на власній статистиці. а не на віртуальних враженнях від прочитаних книжок.