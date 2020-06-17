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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6331633263336334
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:15

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Будивельник
Пример с лампочкой не опровергает моего мнения.
Естественно, что в данном случае далеко не 100%.
Я и не утверждал, что всегда только 100%.
И привел тебе пример крайности, сразу на это указав.
Для ...
Уменьшили тебе налоги и всё. Ты стал больше вкладывать в развитие. Ускорилось развитие.
Уменьшили тебе время на проверки, отчётность и т.п.
Роль власть имущих - 100%.
Ты, как управленец, более завлекательно расставил товар или разместил рекламу. Твоя роль - 100%.
А работяги также работают...
Ти математику вчив? чи ти замполіт?
100% - це все...
І робота роботяг (30% від націнки отримують роботяги) - щоб забрати ці 30% я повинен зробити все що роблять вони
30% від націнки отримує Держава-при цьому отримує за армію/міліцію/освіту/медицину-щоб отримати цих 30% - я повинен одночасно вчити дітей,лікувати маму,воювати в ОРДЛО, охороняти/судити Стерненка - якщо я цього не роблю - то не можу претендувати на цих 30%
20% від націнки отримують енергетики,амортизація обладнання,служба касових апаратів і так далі - цих я також замінити не зможу
і 20% отримую я.

Тому мій вплив на кінцевий результат - 20%
Якщо випаде хоч одна ланка(працівники/Держава/амортизація) - я не отримаю нічого.

Звідси висновок
Зніми з себе треуголку,зірви пагони і лампаси і стань перед зеркалом постійно повторюючи
мій вклад у війну в повітрі всього 0,0001%
Інших 99,9999% - це вклад інших.
А тому навіть якби ти викладав у 3 рази краще...ти все одно не можеш замінити солдатика на аеродромі ,який охороняє вертоліт Хоттаба.
Не, чудак, приращение ты не осилишь.
Речь идёт о 100% в приращении. В приращении. Ста процентах в части результата. Где часть - это приращение.
Здесь у тебя такие же сложности, как при переходе от частного к общему и наоборот.
В школу...
От і все
Походивши по колу-наш всезнайка і критик дій моєї жінки(бо свої він критикувати не може,внаслідок обраточки в диню) прийшов до того що я й казав.
Правда петляючи між краплинками він мої 5% вирішив перетворити в свої 100%....
Отже я казав- Вплив керівника впливає максимум на 5%
Економічний субсидант стверджує - Речь идёт о 100% в приращении Где часть - это приращение

Наполеончик - а чим з математичної точки зору мої 5% в рік відрізняються від твоїх 100% моїх 5% ?

Ти точно не двірник?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:20

  budivelnik написав:
  detroytred написав:От прыжков роты, что сталкивался с натовцами, штази, бувший військовий, 6 лет, Грозный чеченцы, и т.д.
І звідки ти взяв що це бахвальство?
Так, я бачив,як зменшення від кількості прання довжини портянки -натирає ноги
Так , в мене кілька десятків стрибків з парашутом
Так , ми постійно стикались з штазі
Так,періодично ми блокували БРДМами автомобілі військових місій країн НАТО,які покидали дозволені для них райони переміщень по ГДР
Так я звільнився з лав ВС СРСР в 1990 році з території Чечні.

І що це про щось говорить? Чи це можна трактувати як бахвальство ?

Естественно, отдельно нет.
Но при твоих прежних конкретизациях)) это именно так и трактуется.
Я же тебе это сразу объяснил.

Ты лучше озвучь напомни почему не заглянул сам в АТО и главное - при каком бы условии заглянул.
Я тебе озвучил свои. В который раз опять только что.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:21

Re: Політичні дискусії

Ну вот как пройти мимо такого :)
Ведь это же "честнейший", "правдивейший" Шариков :)

«Чизбургер — чізбургер». Политика McDonald’s оживила языковую дискуссию в Украине: в соцсетях возмущаются, иронизируют и благодарят компанию
Шария этот выбор возмутил, поскольку нет возможности выбрать русский язык. «Это решение в очередной раз подчеркивает отношение к половине населения Украины, разговаривающей по-русски»

Шарий опять насцал в глаза и уши своим сторонникам, высосанной из 21-го пальца, языковой темой

"гамбургер" українською мовою - то русскоязычным непонятно
А вот "гамбургер" русским языком - ну так, всё сразу же понятно
:D
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:31

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:От прыжков роты, что сталкивался с натовцами, штази, бувший військовий, 6 лет, Грозный чеченцы, и т.д.
І звідки ти взяв що це бахвальство?
Так, я бачив,як зменшення від кількості прання довжини портянки -натирає ноги
Так , в мене кілька десятків стрибків з парашутом
Так , ми постійно стикались з штазі
Так,періодично ми блокували БРДМами автомобілі військових місій країн НАТО,які покидали дозволені для них райони переміщень по ГДР
Так я звільнився з лав ВС СРСР в 1990 році з території Чечні.

І що це про щось говорить? Чи це можна трактувати як бахвальство ?

Естественно, отдельно нет.
Но при твоих прежних конкретизациях)) это именно так и трактуется.
Я же тебе это сразу объяснил.

Ты лучше озвучь напомни почему не заглянул сам в АТО и главное - при каком бы условии заглянул.
Я тебе озвучил свои. В который раз опять только что.
1 Я не ухилявся від повісток
2 Через 25 років,після мого звільнення з ЗС СРСР ( на той момент мені було 50), під час проходження медкомісії мене забракували ( хоча ознайомившись з військовим - сипали дифірамби записам в цьому військовому)
Забракували через проблеми з тиском. В мене і зараз робочий 120/150 якщо на таблетках , без таблеток - легко біжить 160/200
Ще питання будуть?
ПС
І при такому тиску( а це як мінімум 2-га група інвалідності) я інвалідність не оформляв і 20 років платив від 1000 ( в 1997) до 300 000 в 2019 податків.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:35

  budivelnik написав:
  detroytred"[quote="4993234:budivelnik написав:
  detroytred написав:Будивельник
Пример с лампочкой не опровергает моего мнения.
Естественно, что в данном случае далеко не 100%.
Я и не утверждал, что всегда только 100%.
И привел тебе пример крайности, сразу на это указав.
Для ...
Уменьшили тебе налоги и всё. Ты стал больше вкладывать в развитие. Ускорилось развитие.
Уменьшили тебе время на проверки, отчётность и т.п.
Роль власть имущих - 100%.
Ты, как управленец, более завлекательно расставил товар или разместил рекламу. Твоя роль - 100%.
А работяги также работают...
Ти математику вчив? чи ти замполіт?
100% - це все...
І робота роботяг (30% від націнки отримують роботяги) - щоб забрати ці 30% я повинен зробити все що роблять вони
30% від націнки отримує Держава-при цьому отримує за армію/міліцію/освіту/медицину-щоб отримати цих 30% - я повинен одночасно вчити дітей,лікувати маму,воювати в ОРДЛО, охороняти/судити Стерненка - якщо я цього не роблю - то не можу претендувати на цих 30%
20% від націнки отримують енергетики,амортизація обладнання,служба касових апаратів і так далі - цих я також замінити не зможу
і 20% отримую я.

Тому мій вплив на кінцевий результат - 20%
Якщо випаде хоч одна ланка(працівники/Держава/амортизація) - я не отримаю нічого.

Звідси висновок
Зніми з себе треуголку,зірви пагони і лампаси і стань перед зеркалом постійно повторюючи
мій вклад у війну в повітрі всього 0,0001%
Інших 99,9999% - це вклад інших.
А тому навіть якби ти викладав у 3 рази краще...ти все одно не можеш замінити солдатика на аеродромі ,який охороняє вертоліт Хоттаба.
Не, чудак, приращение ты не осилишь.
Речь идёт о 100% в приращении. В приращении. Ста процентах в части результата. Где часть - это приращение.
Здесь у тебя такие же сложности, как при переходе от частного к общему и наоборот.
В школу...
От і все
Походивши по колу-наш всезнайка і критик дій моєї жінки(бо свої він критикувати не може,внаслідок обраточки в диню) прийшов до того що я й казав.
Правда петляючи між краплинками він мої 5% вирішив перетворити в свої 100%....
Отже я казав- Вплив керівника впливає максимум на 5%
Економічний субсидант стверджує - Речь идёт о 100% в приращении Где часть - это приращение

Наполеончик - а чим з математичної точки зору мої 5% в рік відрізняються від твоїх 100% моїх 5% ?

Ти точно не двірник?[/quote]
-------------------------------


Ну ты тугой....
Ты на предметы посмотри-то.
Ты путаешься.

Вплыв управленца в целом - это одно. И ты измерять начал влияние в попугаях. Потому что при совместном труде в случае критической необходимости каждого звена твоя просто математика не подходит.

И роль в изменениях - это совершенно другое.

Не тупи, разберись, что такое субсидия. Хоть какая.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:39

  budivelnik написав:
  detroytred"[quote="4993278:budivelnik написав:
  detroytred написав:От прыжков роты, что сталкивался с натовцами, штази, бувший військовий, 6 лет, Грозный чеченцы, и т.д.
І звідки ти взяв що це бахвальство?
Так, я бачив,як зменшення від кількості прання довжини портянки -натирає ноги
Так , в мене кілька десятків стрибків з парашутом
Так , ми постійно стикались з штазі
Так,періодично ми блокували БРДМами автомобілі військових місій країн НАТО,які покидали дозволені для них райони переміщень по ГДР
Так я звільнився з лав ВС СРСР в 1990 році з території Чечні.

І що це про щось говорить? Чи це можна трактувати як бахвальство ?

Естественно, отдельно нет.
Но при твоих прежних конкретизациях)) это именно так и трактуется.
Я же тебе это сразу объяснил.

Ты лучше озвучь напомни почему не заглянул сам в АТО и главное - при каком бы условии заглянул.
Я тебе озвучил свои. В который раз опять только что.
1 Я не ухилявся від повісток
2 Через 25 років,після мого звільнення з ЗС СРСР ( на той момент мені було 50), під час проходження медкомісії мене забракували ( хоча ознайомившись з військовим - сипали дифірамби записам в цьому військовому)
Забракували через проблеми з тиском. В мене і зараз робочий 120/150 якщо на таблетках , без таблеток - легко біжить 160/200
Ще питання будуть?
ПС
І при такому тиску( а це як мінімум 2-га група інвалідності) я інвалідність не оформляв і 20 років платив від 1000 ( в 1997) до 300 000 в 2019 податків.[/quote]
--------------------------
Тиск.
Но ты внимательно прочти-то вопрос.
Главное...
И ответь.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 21:53

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Тиск.
Но ты внимательно прочти-то вопрос.
Главное...
И ответь.
А що таке при яких умовах?
Якщо в мене задишка при розмові по телефону на ходу?
Чи при підьомі на третій поверх я ще йду за раз . а вище вже змушений перепочивати.
Ти десь бачив десантника з такими фізичними показниками?
Максимум що я можу( та й то не впевнений) це лягти з снайперкою і на відстані до 700-800 метрів-трошки постріляти...при чому у випадку коли нас відтіснять - я смерник.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:06

А вот тут серьёзно

А вот тут серьёзно

Ранее
Зеленский предложил Раде освободить школьников от обязательного ВНО в 2020 году
Комитет Верховной Рады по образованию будет рекомендовать Раде оставить ВНО единственным способом поступления в вузы.


Теперь
Комитет Рады одобрил законопроект Зеленского о сдаче ВНО по желанию - нардеп
По словам нардепа, в Минобразования поддержали эту позицию, а на такие действия пошли, чтобы избежать рисков связанных с пандемией.

ВНО - похоронено, вступительная кампания - похоронена

Кто там писал, что система образования похоронена ? Так вот, ранее она была живой.
А сейчас её похоронили

Клоунам не нужны умные студенты
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:09

  detroytred написав:Вплыв управленца в целом - это одно. И ты измерять начал влияние в попугаях. Потому что при совместном труде в случае критической необходимости каждого звена твоя просто математика не подходит.
Дивись
Ти вивчав теорію, та й то факультативно,бо твоє благополуччя від цієї теорії не залежало ніяк від слова взагалі..
В теорії не було навіть данних в попугаях..так загальні фрази
переважаюча ...
левова частка ...
опереджаючий ріст...
Я 27 років займався практикою
І мав можливість спостерігати
Як в абсолютних цифрах залежить вплив того чи іншого рішення,і як кваліфікація приймаючого рішення впливає на кінцевий результат..
Так от
На першому місці по впливовості - особистий контакт ( я якось ще працюючи майстром - не правильно прочитав креслення і муляру намалював отвір не з тої сторони , побачив це після закінчення робіт ... і червоніючи прийшов з проханням переробити - все було перероблено і навіть ніхто не пожалівся на мене прорабу, бо мене вважали хорошим майстром.який справедливий)
На другому місці по впливовості - це врахування навиків того ,хто буде виконувати твої нововведення. Які б вони не були зручні чи ефективні,але коли виконавець не має бажання розуміти/виконувати - впровадження цього нововедення- часто буде навіть збитковим, і тільки використання пункту 1 (особистий контакт) тебе можуть послухати
На третьому місці - технології/інструменти - не завжди найновітніші технології/інструменти приводять до позитивного результату...бо новий інструмент хоч і покращує роботу,але має високу ціну, яка може бути вищою ніж ефект від річного примінення цього інструменту

Є ще море ( в тому числі і форми/варіанти нарахування/виплати зароблених коштів....
Таким чином,я прийшов до висновку(пропустивши через себе на сотню-другу мільйонів виготовлених товарів/послуг ) в яких відносних і абсолютних величинах виражаються вплив того чи іншого учасника економічного процесу.
Спрощено це виглядає наступним чином
Яку частку заробленого залишає в себе учасник економічного процесу - така й відсоткова частка його впливу на кінцевий результат цього процесу.

Ці співвідношення не будуть 100% відповідати,але з точністю в 2 рази - будуть.
Тому
В малому бізнесі - магазин - мій вплив на кінцевий результат 20%( це частка заробленого яка йде мені) , тому мій реальний вплив становить 10-40% ( в 2 рази менше або більше від суми отриманих грошей)
В великому бізнесі - будівництво - суми створенного на порядок перевищують суми створеного в магазині...але моя частка(грошова) приблизно 15% (тобто вплив моїх рішень в діапазоні 7-30%)

В Державі - витрати на апарат керування - приблизно 100 млрд ,при ВВП 3000 млрд - це 3%
Значить реальний вплив від тих чи інших рішень від 1,5 до 6%.

Таким чином ,мої цифри базуються на власній статистиці. а не на віртуальних враженнях від прочитаних книжок.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:16

Будівельник
" Яку частку заробленого залишає в себе учасник економічного процесу - така й відсоткова частка його впливу на кінцевий результат цього процесу." ----- это глубоко ошибочное мнение для рыночной экономики.
Впрочем, для любой иной тоже.
detroytred
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