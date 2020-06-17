Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Будивельник Пример с лампочкой не опровергает моего мнения. Естественно, что в данном случае далеко не 100%. Я и не утверждал, что всегда только 100%. И привел тебе пример крайности, сразу на это указав. Для ... Уменьшили тебе налоги и всё. Ты стал больше вкладывать в развитие. Ускорилось развитие. Уменьшили тебе время на проверки, отчётность и т.п. Роль власть имущих - 100%. Ты, как управленец, более завлекательно расставил товар или разместил рекламу. Твоя роль - 100%. А работяги также работают...
Ти математику вчив? чи ти замполіт? 100% - це все... І робота роботяг (30% від націнки отримують роботяги) - щоб забрати ці 30% я повинен зробити все що роблять вони 30% від націнки отримує Держава-при цьому отримує за армію/міліцію/освіту/медицину-щоб отримати цих 30% - я повинен одночасно вчити дітей,лікувати маму,воювати в ОРДЛО, охороняти/судити Стерненка - якщо я цього не роблю - то не можу претендувати на цих 30% 20% від націнки отримують енергетики,амортизація обладнання,служба касових апаратів і так далі - цих я також замінити не зможу і 20% отримую я.
Тому мій вплив на кінцевий результат - 20% Якщо випаде хоч одна ланка(працівники/Держава/амортизація) - я не отримаю нічого.
Звідси висновок Зніми з себе треуголку,зірви пагони і лампаси і стань перед зеркалом постійно повторюючи мій вклад у війну в повітрі всього 0,0001% Інших 99,9999% - це вклад інших. А тому навіть якби ти викладав у 3 рази краще...ти все одно не можеш замінити солдатика на аеродромі ,який охороняє вертоліт Хоттаба.
Не, чудак, приращение ты не осилишь. Речь идёт о 100% в приращении. В приращении. Ста процентах в части результата. Где часть - это приращение. Здесь у тебя такие же сложности, как при переходе от частного к общему и наоборот. В школу...
От і все Походивши по колу-наш всезнайка і критик дій моєї жінки(бо свої він критикувати не може,внаслідок обраточки в диню) прийшов до того що я й казав. Правда петляючи між краплинками він мої 5% вирішив перетворити в свої 100%.... Отже я казав- Вплив керівника впливає максимум на 5% Економічний субсидант стверджує - Речь идёт о 100% в приращении Где часть - это приращение
Наполеончик - а чим з математичної точки зору мої 5% в рік відрізняються від твоїх 100% моїх 5% ?
detroytred написав:От прыжков роты, что сталкивался с натовцами, штази, бувший військовий, 6 лет, Грозный чеченцы, и т.д.
І звідки ти взяв що це бахвальство? Так, я бачив,як зменшення від кількості прання довжини портянки -натирає ноги Так , в мене кілька десятків стрибків з парашутом Так , ми постійно стикались з штазі Так,періодично ми блокували БРДМами автомобілі військових місій країн НАТО,які покидали дозволені для них райони переміщень по ГДР Так я звільнився з лав ВС СРСР в 1990 році з території Чечні.
І що це про щось говорить? Чи це можна трактувати як бахвальство ?
Естественно, отдельно нет. Но при твоих прежних конкретизациях)) это именно так и трактуется. Я же тебе это сразу объяснил.
Ты лучше озвучь напомни почему не заглянул сам в АТО и главное - при каком бы условии заглянул. Я тебе озвучил свои. В который раз опять только что.
detroytred написав:От прыжков роты, что сталкивался с натовцами, штази, бувший військовий, 6 лет, Грозный чеченцы, и т.д.
І звідки ти взяв що це бахвальство? Так, я бачив,як зменшення від кількості прання довжини портянки -натирає ноги Так , в мене кілька десятків стрибків з парашутом Так , ми постійно стикались з штазі Так,періодично ми блокували БРДМами автомобілі військових місій країн НАТО,які покидали дозволені для них райони переміщень по ГДР Так я звільнився з лав ВС СРСР в 1990 році з території Чечні.
І що це про щось говорить? Чи це можна трактувати як бахвальство ?
Естественно, отдельно нет. Но при твоих прежних конкретизациях)) это именно так и трактуется. Я же тебе это сразу объяснил.
Ты лучше озвучь напомни почему не заглянул сам в АТО и главное - при каком бы условии заглянул. Я тебе озвучил свои. В который раз опять только что.
1 Я не ухилявся від повісток 2 Через 25 років,після мого звільнення з ЗС СРСР ( на той момент мені було 50), під час проходження медкомісії мене забракували ( хоча ознайомившись з військовим - сипали дифірамби записам в цьому військовому) Забракували через проблеми з тиском. В мене і зараз робочий 120/150 якщо на таблетках , без таблеток - легко біжить 160/200 Ще питання будуть? ПС І при такому тиску( а це як мінімум 2-га група інвалідності) я інвалідність не оформляв і 20 років платив від 1000 ( в 1997) до 300 000 в 2019 податків.
detroytred написав:Будивельник Пример с лампочкой не опровергает моего мнения. Естественно, что в данном случае далеко не 100%. Я и не утверждал, что всегда только 100%. И привел тебе пример крайности, сразу на это указав. Для ... Уменьшили тебе налоги и всё. Ты стал больше вкладывать в развитие. Ускорилось развитие. Уменьшили тебе время на проверки, отчётность и т.п. Роль власть имущих - 100%. Ты, как управленец, более завлекательно расставил товар или разместил рекламу. Твоя роль - 100%. А работяги также работают...
Ти математику вчив? чи ти замполіт? 100% - це все... І робота роботяг (30% від націнки отримують роботяги) - щоб забрати ці 30% я повинен зробити все що роблять вони 30% від націнки отримує Держава-при цьому отримує за армію/міліцію/освіту/медицину-щоб отримати цих 30% - я повинен одночасно вчити дітей,лікувати маму,воювати в ОРДЛО, охороняти/судити Стерненка - якщо я цього не роблю - то не можу претендувати на цих 30% 20% від націнки отримують енергетики,амортизація обладнання,служба касових апаратів і так далі - цих я також замінити не зможу і 20% отримую я.
Тому мій вплив на кінцевий результат - 20% Якщо випаде хоч одна ланка(працівники/Держава/амортизація) - я не отримаю нічого.
Звідси висновок Зніми з себе треуголку,зірви пагони і лампаси і стань перед зеркалом постійно повторюючи мій вклад у війну в повітрі всього 0,0001% Інших 99,9999% - це вклад інших. А тому навіть якби ти викладав у 3 рази краще...ти все одно не можеш замінити солдатика на аеродромі ,який охороняє вертоліт Хоттаба.
Не, чудак, приращение ты не осилишь. Речь идёт о 100% в приращении. В приращении. Ста процентах в части результата. Где часть - это приращение. Здесь у тебя такие же сложности, как при переходе от частного к общему и наоборот. В школу...
От і все Походивши по колу-наш всезнайка і критик дій моєї жінки(бо свої він критикувати не може,внаслідок обраточки в диню) прийшов до того що я й казав. Правда петляючи між краплинками він мої 5% вирішив перетворити в свої 100%.... Отже я казав- Вплив керівника впливає максимум на 5% Економічний субсидант стверджує - Речь идёт о 100% в приращении Где часть - это приращение
Наполеончик - а чим з математичної точки зору мої 5% в рік відрізняються від твоїх 100% моїх 5% ?
Ти точно не двірник?[/quote] -------------------------------
Ну ты тугой.... Ты на предметы посмотри-то. Ты путаешься.
Вплыв управленца в целом - это одно. И ты измерять начал влияние в попугаях. Потому что при совместном труде в случае критической необходимости каждого звена твоя просто математика не подходит.
И роль в изменениях - это совершенно другое.
Не тупи, разберись, что такое субсидия. Хоть какая.
detroytred написав:От прыжков роты, что сталкивался с натовцами, штази, бувший військовий, 6 лет, Грозный чеченцы, и т.д.
І звідки ти взяв що це бахвальство? Так, я бачив,як зменшення від кількості прання довжини портянки -натирає ноги Так , в мене кілька десятків стрибків з парашутом Так , ми постійно стикались з штазі Так,періодично ми блокували БРДМами автомобілі військових місій країн НАТО,які покидали дозволені для них райони переміщень по ГДР Так я звільнився з лав ВС СРСР в 1990 році з території Чечні.
І що це про щось говорить? Чи це можна трактувати як бахвальство ?
Естественно, отдельно нет. Но при твоих прежних конкретизациях)) это именно так и трактуется. Я же тебе это сразу объяснил.
Ты лучше озвучь напомни почему не заглянул сам в АТО и главное - при каком бы условии заглянул. Я тебе озвучил свои. В который раз опять только что.
1 Я не ухилявся від повісток 2 Через 25 років,після мого звільнення з ЗС СРСР ( на той момент мені було 50), під час проходження медкомісії мене забракували ( хоча ознайомившись з військовим - сипали дифірамби записам в цьому військовому) Забракували через проблеми з тиском. В мене і зараз робочий 120/150 якщо на таблетках , без таблеток - легко біжить 160/200 Ще питання будуть? ПС І при такому тиску( а це як мінімум 2-га група інвалідності) я інвалідність не оформляв і 20 років платив від 1000 ( в 1997) до 300 000 в 2019 податків.[/quote] -------------------------- Тиск. Но ты внимательно прочти-то вопрос. Главное... И ответь.
detroytred написав:Тиск. Но ты внимательно прочти-то вопрос. Главное... И ответь.
А що таке при яких умовах? Якщо в мене задишка при розмові по телефону на ходу? Чи при підьомі на третій поверх я ще йду за раз . а вище вже змушений перепочивати. Ти десь бачив десантника з такими фізичними показниками? Максимум що я можу( та й то не впевнений) це лягти з снайперкою і на відстані до 700-800 метрів-трошки постріляти...при чому у випадку коли нас відтіснять - я смерник.
detroytred написав:Вплыв управленца в целом - это одно. И ты измерять начал влияние в попугаях. Потому что при совместном труде в случае критической необходимости каждого звена твоя просто математика не подходит.
Дивись Ти вивчав теорію, та й то факультативно,бо твоє благополуччя від цієї теорії не залежало ніяк від слова взагалі.. В теорії не було навіть данних в попугаях..так загальні фрази переважаюча ... левова частка ... опереджаючий ріст... Я 27 років займався практикою І мав можливість спостерігати Як в абсолютних цифрах залежить вплив того чи іншого рішення,і як кваліфікація приймаючого рішення впливає на кінцевий результат.. Так от На першому місці по впливовості - особистий контакт ( я якось ще працюючи майстром - не правильно прочитав креслення і муляру намалював отвір не з тої сторони , побачив це після закінчення робіт ... і червоніючи прийшов з проханням переробити - все було перероблено і навіть ніхто не пожалівся на мене прорабу, бо мене вважали хорошим майстром.який справедливий) На другому місці по впливовості - це врахування навиків того ,хто буде виконувати твої нововведення. Які б вони не були зручні чи ефективні,але коли виконавець не має бажання розуміти/виконувати - впровадження цього нововедення- часто буде навіть збитковим, і тільки використання пункту 1 (особистий контакт) тебе можуть послухати На третьому місці - технології/інструменти - не завжди найновітніші технології/інструменти приводять до позитивного результату...бо новий інструмент хоч і покращує роботу,але має високу ціну, яка може бути вищою ніж ефект від річного примінення цього інструменту
Є ще море ( в тому числі і форми/варіанти нарахування/виплати зароблених коштів.... Таким чином,я прийшов до висновку(пропустивши через себе на сотню-другу мільйонів виготовлених товарів/послуг ) в яких відносних і абсолютних величинах виражаються вплив того чи іншого учасника економічного процесу. Спрощено це виглядає наступним чином Яку частку заробленого залишає в себе учасник економічного процесу - така й відсоткова частка його впливу на кінцевий результат цього процесу.
Ці співвідношення не будуть 100% відповідати,але з точністю в 2 рази - будуть. Тому В малому бізнесі - магазин - мій вплив на кінцевий результат 20%( це частка заробленого яка йде мені) , тому мій реальний вплив становить 10-40% ( в 2 рази менше або більше від суми отриманих грошей) В великому бізнесі - будівництво - суми створенного на порядок перевищують суми створеного в магазині...але моя частка(грошова) приблизно 15% (тобто вплив моїх рішень в діапазоні 7-30%)
В Державі - витрати на апарат керування - приблизно 100 млрд ,при ВВП 3000 млрд - це 3% Значить реальний вплив від тих чи інших рішень від 1,5 до 6%.
Таким чином ,мої цифри базуються на власній статистиці. а не на віртуальних враженнях від прочитаних книжок.
Будівельник " Яку частку заробленого залишає в себе учасник економічного процесу - така й відсоткова частка його впливу на кінцевий результат цього процесу." ----- это глубоко ошибочное мнение для рыночной экономики. Впрочем, для любой иной тоже.