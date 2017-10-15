Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Качество" управленческих решений дуболомов от зелёной команды Которые считают, что поезд можно остановить по команде "раз, два"
Запомни, красный
Хорошие управленческие решения, при условии выполнения этих решений всеми сотрудниками - даёт результат. Только немного смышленные сотрудники понимают, как был достигнут результат, остальным кажется, что так и должно быть.
А вот плохие управленческие решения сами по себе создают хаос. Петрашко сперва уволил, потом отменил приказ. А у всех вопрос: - а чё вообще происходит ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Кто там писал, что система образования похоронена ? Так вот, ранее она была живой. А сейчас её похоронили
Клоунам не нужны умные студенты
Никому не нужны умные граждане, ни нынешним ни прошлым. С них прошлых все и началось, об этом, как раз здесь писано, переписано. В том числе и мной в актуальное для этого время, пройдись по комментам, взбодри память. Эпилог всех реформ уже на подходе, пора готовится к встрече, оставив свое неожиданное удивление .
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detroytred написав:Тиск. Но ты внимательно прочти-то вопрос. Главное... И ответь.
А що таке при яких умовах? Якщо в мене задишка при розмові по телефону на ходу? Чи при підьомі на третій поверх я ще йду за раз . а вище вже змушений перепочивати. Ти десь бачив десантника з такими фізичними показниками? Максимум що я можу( та й то не впевнений) це лягти з снайперкою і на відстані до 700-800 метрів-трошки постріляти...при чому у випадку коли нас відтіснять - я смерник.
О как)) А ведь тебе это не мешало три года назад. И ты с лёгкостью заявлял, что твой поход заглянуть в АТО хоть завтра зависит от ... поведения 10% воен.пенсионеров.
"Я вже мовчу про так званий патріотизм кадрових військових які в мирний час так мучились , так мучились... за гроші які сплачував у вигляді податків будівельник- що до воєнного часу вони прийшли з зіпсованою психікою підлікувати яку можна тільки за рахунок підвищенної пенсії , яку для них знову ж повинні заробити Будівельник і К , але виявляється що Будівельник і К повинен воювати... то може воєнспеци вже написали заяви про відмову від пенсій ? Якщо написали в кількості хоча б 10% - я завтра знайду комбрига який мене візьме на службу" (с) Вс 15 окт, 2017 14:50 Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 17 чер, 2020 22:51, всього редагувалось 1 раз.
Разберись в предмете обсуждения, потом рефлексируй.
И не пыжься, ведь президент влияет на процентов 5. Всего лишь. Так что всё в твоих руках. Пыжься больше на работе, компенсируешь любое влияние.
И не забывай требование уважать. Как там поучают: " І не гавкай на Президента , доки він Президент , і не гавкай тоді коли інший стане Президентом на цього Президента- бо це Перше лице України на міжнародній арені,а ти своїм скулінням йоговагу применшуєш , хоча при цьому сам нічого не важиш." (С)
detroytred написав:И ты с лёгкостью заявлял, что твой поход заглянуть в АТО хоть завтра зависит от ... поведения 10% воен.пенсионеров.
Як на мене - це чудовий хід Я привожу 10% військових пенсіонерів(це приблизно 10 000 осіб і одного інваліда(себе) Що ще раз підтверджує мою ефективність при прийнятті рішень і дачі пропозицій і зайвий раз підкреслює твою відірваність від реалій життя.
detroytred написав:И не пыжься, ведь президент влияет на процентов 5
Ти настільки наполеонистий -що так і не зрозумів? Мене не потрібен вплив на президента( як і на всю керівну вертикаль),які можуть щось змінити на 5%... Я пробую вплинути на 39 999 000 мешканців України - від дій яких залежить 95% успіху. А тебе ,з твоїм армійським ать-два, я чмирб тільки тому. що ти розслабляєш тих ,кого я пробую мобілізувати
detroytred написав:Будівельник " Яку частку заробленого залишає в себе учасник економічного процесу - така й відсоткова частка його впливу на кінцевий результат цього процесу." ----- это глубоко ошибочное мнение для рыночной экономики. Впрочем, для любой иной тоже.
Немає абсолютно вірних рішень і абсолютно справедливих економік. Мій варіант описує хоч приблизно.. Твій нічого не описує навіть поверхово. До наданих мною цифр в розріз впливу і прибутковості для організатора бізнесу ,можу додати і ще парочку Недавно я заявляв що важу приблизно 5-8 млн грн в залежності від оцінки ринку Нехай буде 7 ( щось середнє) Так само я писав що в процесі ведення бізнесу - 30% витрачав на поточні доходи - 70% реінвестував...тобто заробив за 27 років 10 млн ,з яких 7 реінвестував. Так само пару повідомлень вище я писав що пропустив крізь себе 100-200 млн (нехай буде 150) От і виходить ,що я отримав 7-10% від створеного під моїм керівництвом 85-93% отримала держава і працівники. Таким чином Я,входячи в 2 млн найбагатших впливав на підконтрольний мені бізнес десь на 4-20% При чому Я стверджую Чим більший бізнес - тим менше на його результати в процентному відношенні-впливає керівниу... Пояснення просте як Двері Я - мікробізнес Будь-який макробізнес - складається з окремих підрозділів які дуже схожі на мій мікробізнес...тому Рішення вищестоячого наді мною керівництва на мене впливають більше ніж на моїх працівників,а так як я впливаю всього на 7-10%...то рішення керівництва наді мною може змінити не більше ніж 30-50%..від моїх 7-10.... Тепер доходить?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 17 чер, 2020 23:28, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:И ты с лёгкостью заявлял, что твой поход заглянуть в АТО хоть завтра зависит от ... поведения 10% воен.пенсионеров.
Як на мене - це чудовий хід Я привожу 10% військових пенсіонерів(це приблизно 10 000 осіб і одного інваліда(себе) Що ще раз підтверджує мою ефективність при прийнятті рішень і дачі пропозицій і зайвий раз підкреслює твою відірваність від реалій життя.
detroytred написав:И не пыжься, ведь президент влияет на процентов 5
Ти настільки наполеонистий -що так і не зрозумів? Мене не потрібен вплив на президента( як і на всю керівну вертикаль),які можуть щось змінити на 5%... Я пробую вплинути на 39 999 000 мешканців України - від дій яких залежить 95% успіху. А тебе ,з твоїм армійським ать-два, я чмирб тільки тому. що ти розслабляєш тих ,кого я пробую мобілізувати
Что выкручиваешься-то? Причём тут чудовий хід, когда речь о твоих изменениях.
И это ты меня наполеонством попрекаешь? Заявляя, что пробуешь повлиять на 39 999 000 (какая точность-то при указании своего влияния)) жителей Украины. Кнопая ... на этой ветке. Таблетку выпей, попустит.
Пробовал шик мобилизувати. А я тут твоей вяликой миссии мешаю. Цирк...
По собі - не суди Я 27 років - відповідаю за те що роблю Ти 25+??років - тільки жер і ні за що не відповідав. І хто з нас викручується? Тепер по кількості людей на гілці... Моє завдання набагато приземленіше ніж тобі здається 1 Зачмирити довбодятла а-ля ти - як би ти не камизився.а мої аргументи у розрізі цифр - бють твої зсилки на гугль 2 Зацікавити в підприємництві ще 0,01% від тих хто вже ним займається. Це всього 200 осіб Але це +6 млн до Державного бюджету.
По собі - не суди Я 27 років - відповідаю за те що роблю Ти 25+??років - тільки жер і ні за що не відповідав. І хто з нас викручується? Тепер по кількості людей на гілці... Моє завдання набагато приземленіше ніж тобі здається 1 Зачмирити довбодятла а-ля ти - як би ти не камизився.а мої аргументи у розрізі цифр - бють твої зсилки на гугль 2 Зацікавити в підприємництві ще 0,01% від тих хто вже ним займається. Це всього 200 осіб Але це +6 млн до Державного бюджету.
Ты предмет-то не подменяй. Это примитивный демагогический приём. Предметом было - то, что твой тиск не мешал тебе заглянуть в АТО хоть завтра.
Опять уход в сторону. Только что было вплинути на 39 999 000 мешканцив Украины, а стало - зачмирити, зацікавити 200 мифических осіб своими опусами на этой ветке.
Реально цирк... Как извиваешься.
Но одно ты отметил верно - ты втемяшил себе, что я тебе мешаю в твоих вяликой миссии.
Будивельник Специально отдельным сообщением. Пойми и прими реальность -- я тебе в твоих вяликих миссиях не мешаю. Работай спокойно)) Не трать на меня время, опровергая моё мнение и тем более генерируя потоки лжи в мой адрес. С этим потоком ты ещё глупее выглядишь. Люди не потянутся)) Работай с мифической своей аудиторией))))))))))))))))))))) На диване.