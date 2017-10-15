RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6332633363346335
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:26

и специально для этого красного

и специально для этого красного

Министр экономики Петрашко неожиданно уволил главу ГП "Укрспирт"

Петрашко отменил приказ об увольнении руководителя ГП "Укрспирт" из-за отпуска

"Качество" управленческих решений дуболомов от зелёной команды
Которые считают, что поезд можно остановить по команде "раз, два"

Запомни, красный

Хорошие управленческие решения, при условии выполнения этих решений всеми сотрудниками - даёт результат. Только немного смышленные сотрудники понимают, как был достигнут результат, остальным кажется, что так и должно быть.

А вот плохие управленческие решения сами по себе создают хаос.
Петрашко сперва уволил, потом отменил приказ. А у всех вопрос: - а чё вообще происходит ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4737
З нами з: 31.08.09
Подякував: 327 раз.
Подякували: 991 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:30

  pesikot написав:А вот тут серьёзно

Ранее
Зеленский предложил Раде освободить школьников от обязательного ВНО в 2020 году
Комитет Верховной Рады по образованию будет рекомендовать Раде оставить ВНО единственным способом поступления в вузы.


Теперь
Комитет Рады одобрил законопроект Зеленского о сдаче ВНО по желанию - нардеп
По словам нардепа, в Минобразования поддержали эту позицию, а на такие действия пошли, чтобы избежать рисков связанных с пандемией.

ВНО - похоронено, вступительная кампания - похоронена

Кто там писал, что система образования похоронена ? Так вот, ранее она была живой.
А сейчас её похоронили

Клоунам не нужны умные студенты

Никому не нужны умные граждане, ни нынешним ни прошлым. С них прошлых все и началось, об этом, как раз здесь писано, переписано. В том числе и мной в актуальное для этого время, пройдись по комментам, взбодри память.
Эпилог всех реформ уже на подходе, пора готовится к встрече, оставив свое неожиданное удивление .
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9752
З нами з: 03.11.08
Подякував: 716 раз.
Подякували: 2104 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:37

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Тиск.
Но ты внимательно прочти-то вопрос.
Главное...
И ответь.
А що таке при яких умовах?
Якщо в мене задишка при розмові по телефону на ходу?
Чи при підьомі на третій поверх я ще йду за раз . а вище вже змушений перепочивати.
Ти десь бачив десантника з такими фізичними показниками?
Максимум що я можу( та й то не впевнений) це лягти з снайперкою і на відстані до 700-800 метрів-трошки постріляти...при чому у випадку коли нас відтіснять - я смерник.

О как))
А ведь тебе это не мешало три года назад.
И ты с лёгкостью заявлял, что твой поход заглянуть в АТО хоть завтра зависит от ... поведения 10% воен.пенсионеров.

"Я вже мовчу про так званий патріотизм кадрових військових які в мирний час так мучились , так мучились... за гроші які сплачував у вигляді податків будівельник- що до воєнного часу вони прийшли з зіпсованою психікою підлікувати яку можна тільки за рахунок підвищенної пенсії , яку для них знову ж повинні заробити Будівельник і К , але виявляється що Будівельник і К повинен воювати... то може воєнспеци вже написали заяви про відмову від пенсій ?
Якщо написали в кількості хоча б 10% - я завтра знайду комбрига який мене візьме на службу" (с)
Вс 15 окт, 2017 14:50
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 17 чер, 2020 22:51, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23124
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:48

Для того кошакособачного специально

Разберись в предмете обсуждения, потом рефлексируй.

И не пыжься, ведь президент влияет на процентов 5. Всего лишь.
Так что всё в твоих руках.
Пыжься больше на работе, компенсируешь любое влияние.

И не забывай требование уважать.
Как там поучают:
" І не гавкай на Президента , доки він Президент , і не гавкай тоді коли інший стане Президентом на цього Президента- бо це Перше лице України на міжнародній арені,а ти своїм скулінням йоговагу применшуєш , хоча при цьому сам нічого не важиш." (С)

Как влучно-то - не гавкай, скулінням.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23124
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:17

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:И ты с лёгкостью заявлял, что твой поход заглянуть в АТО хоть завтра зависит от ... поведения 10% воен.пенсионеров.
Як на мене - це чудовий хід
Я привожу 10% військових пенсіонерів(це приблизно 10 000 осіб і одного інваліда(себе)
Що ще раз підтверджує мою ефективність при прийнятті рішень і дачі пропозицій і зайвий раз підкреслює твою відірваність від реалій життя.
  detroytred написав:И не пыжься, ведь президент влияет на процентов 5
Ти настільки наполеонистий -що так і не зрозумів?
Мене не потрібен вплив на президента( як і на всю керівну вертикаль),які можуть щось змінити на 5%...
Я пробую вплинути на 39 999 000 мешканців України - від дій яких залежить 95% успіху.
А тебе ,з твоїм армійським ать-два, я чмирб тільки тому. що ти розслабляєш тих ,кого я пробую мобілізувати
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23107
З нами з: 15.01.09
Подякував: 175 раз.
Подякували: 2354 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:26

  detroytred написав:Будівельник
" Яку частку заробленого залишає в себе учасник економічного процесу - така й відсоткова частка його впливу на кінцевий результат цього процесу." ----- это глубоко ошибочное мнение для рыночной экономики.
Впрочем, для любой иной тоже.
Немає абсолютно вірних рішень і абсолютно справедливих економік.
Мій варіант описує хоч приблизно..
Твій нічого не описує навіть поверхово.
До наданих мною цифр в розріз впливу і прибутковості для організатора бізнесу ,можу додати і ще парочку
Недавно я заявляв що важу приблизно 5-8 млн грн в залежності від оцінки ринку
Нехай буде 7 ( щось середнє)
Так само я писав що в процесі ведення бізнесу - 30% витрачав на поточні доходи - 70% реінвестував...тобто заробив за 27 років 10 млн ,з яких 7 реінвестував.
Так само пару повідомлень вище я писав що пропустив крізь себе 100-200 млн (нехай буде 150)
От і виходить ,що я отримав 7-10% від створеного під моїм керівництвом
85-93% отримала держава і працівники.
Таким чином
Я,входячи в 2 млн найбагатших впливав на підконтрольний мені бізнес десь на 4-20%
При чому
Я стверджую
Чим більший бізнес - тим менше на його результати в процентному відношенні-впливає керівниу...
Пояснення просте як Двері
Я - мікробізнес
Будь-який макробізнес - складається з окремих підрозділів які дуже схожі на мій мікробізнес...тому
Рішення вищестоячого наді мною керівництва на мене впливають більше ніж на моїх працівників,а так як я впливаю всього на 7-10%...то рішення керівництва наді мною може змінити не більше ніж 30-50%..від моїх 7-10....
Тепер доходить?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 17 чер, 2020 23:28, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23107
З нами з: 15.01.09
Подякував: 175 раз.
Подякували: 2354 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:26

  budivelnik написав:
  detroytred написав:И ты с лёгкостью заявлял, что твой поход заглянуть в АТО хоть завтра зависит от ... поведения 10% воен.пенсионеров.
Як на мене - це чудовий хід
Я привожу 10% військових пенсіонерів(це приблизно 10 000 осіб і одного інваліда(себе)
Що ще раз підтверджує мою ефективність при прийнятті рішень і дачі пропозицій і зайвий раз підкреслює твою відірваність від реалій життя.
  detroytred написав:И не пыжься, ведь президент влияет на процентов 5
Ти настільки наполеонистий -що так і не зрозумів?
Мене не потрібен вплив на президента( як і на всю керівну вертикаль),які можуть щось змінити на 5%...
Я пробую вплинути на 39 999 000 мешканців України - від дій яких залежить 95% успіху.
А тебе ,з твоїм армійським ать-два, я чмирб тільки тому. що ти розслабляєш тих ,кого я пробую мобілізувати

Что выкручиваешься-то?
Причём тут чудовий хід, когда речь о твоих изменениях.

И это ты меня наполеонством попрекаешь?
Заявляя, что пробуешь повлиять на 39 999 000 (какая точность-то при указании своего влияния)) жителей Украины. Кнопая ... на этой ветке.
Таблетку выпей, попустит.

Пробовал шик мобилизувати.
А я тут твоей вяликой миссии мешаю.
Цирк...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23124
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:32

  detroytred написав:Что выкручиваешься-то?
По собі - не суди
Я 27 років - відповідаю за те що роблю
Ти 25+??років - тільки жер і ні за що не відповідав.
І хто з нас викручується?
Тепер по кількості людей на гілці...
Моє завдання набагато приземленіше ніж тобі здається
1 Зачмирити довбодятла а-ля ти - як би ти не камизився.а мої аргументи у розрізі цифр - бють твої зсилки на гугль
2 Зацікавити в підприємництві ще 0,01% від тих хто вже ним займається.
Це всього 200 осіб
Але це +6 млн до Державного бюджету.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23107
З нами з: 15.01.09
Подякував: 175 раз.
Подякували: 2354 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:41

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Что выкручиваешься-то?
По собі - не суди
Я 27 років - відповідаю за те що роблю
Ти 25+??років - тільки жер і ні за що не відповідав.
І хто з нас викручується?
Тепер по кількості людей на гілці...
Моє завдання набагато приземленіше ніж тобі здається
1 Зачмирити довбодятла а-ля ти - як би ти не камизився.а мої аргументи у розрізі цифр - бють твої зсилки на гугль
2 Зацікавити в підприємництві ще 0,01% від тих хто вже ним займається.
Це всього 200 осіб
Але це +6 млн до Державного бюджету.

Ты предмет-то не подменяй.
Это примитивный демагогический приём. Предметом было - то, что твой тиск не мешал тебе заглянуть в АТО хоть завтра.


Опять уход в сторону.
Только что было вплинути на 39 999 000 мешканцив Украины, а стало - зачмирити, зацікавити 200 мифических осіб своими опусами на этой ветке.

Реально цирк...
Как извиваешься.

Но одно ты отметил верно - ты втемяшил себе, что я тебе мешаю в твоих вяликой миссии.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23124
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:51

Будивельник
Специально отдельным сообщением.
Пойми и прими реальность -- я тебе в твоих вяликих миссиях не мешаю.
Работай спокойно))
Не трать на меня время, опровергая моё мнение и тем более генерируя потоки лжи в мой адрес.
С этим потоком ты ещё глупее выглядишь. Люди не потянутся))
Работай с мифической своей аудиторией)))))))))))))))))))))
На диване.

Тут просто форум для приємного спілкування.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23124
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6332633363346335
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1535)
17.06.2020 23:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.