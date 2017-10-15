Додано: Сер 17 чер, 2020 23:26

detroytred написав: Будівельник

" Яку частку заробленого залишає в себе учасник економічного процесу - така й відсоткова частка його впливу на кінцевий результат цього процесу." ----- это глубоко ошибочное мнение для рыночной экономики.

Впрочем, для любой иной тоже. Будівельник" Яку частку заробленого залишає в себе учасник економічного процесу - така й відсоткова частка його впливу на кінцевий результат цього процесу." ----- это глубоко ошибочное мнение для рыночной экономики.Впрочем, для любой иной тоже.

Немає абсолютно вірних рішень і абсолютно справедливих економік.Мій варіант описує хоч приблизно..Твій нічого не описує навіть поверхово.До наданих мною цифр в розріз впливу і прибутковості для організатора бізнесу ,можу додати і ще парочкуНедавно я заявляв що важу приблизно 5-8 млн грн в залежності від оцінки ринкуНехай буде 7 ( щось середнє)Так само я писав що в процесі ведення бізнесу - 30% витрачав на поточні доходи - 70% реінвестував...тобто заробив за 27 років 10 млн ,з яких 7 реінвестував.Так само пару повідомлень вище я писав що пропустив крізь себе 100-200 млн (нехай буде 150)От і виходить ,що я отримав 7-10% від створеного під моїм керівництвом85-93% отримала держава і працівники.Таким чиномЯ,входячи в 2 млн найбагатших впливав на підконтрольний мені бізнес десь на 4-20%При чомуЯ стверджуюЧим більший бізнес - тим менше на його результати в процентному відношенні-впливає керівниу...Пояснення просте як ДверіЯ - мікробізнесБудь-який макробізнес - складається з окремих підрозділів які дуже схожі на мій мікробізнес...томуРішення вищестоячого наді мною керівництва на мене впливають більше ніж на моїх працівників,а так як я впливаю всього на 7-10%...то рішення керівництва наді мною може змінити не більше ніж 30-50%..від моїх 7-10....Тепер доходить?