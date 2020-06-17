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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6333633463356336
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 03:48

  pesikot написав:"гамбургер" українською мовою - то русскоязычным непонятно
А вот "гамбургер" русским языком - ну так, всё сразу же понятно
:D

Дело не в понятно/непонятно, а в уважении к русскоязычным гражданам и туристам из ближнего зарубежья. Русская опция в меню им совсем ничего не стоила. Вероятно, они предвидели этот хайп, который повысит их репутацию в глазах "патриотической" части общества. Которую они вероятно считают своей основной целевой группой.
Ценю "Маки" за бесплатные и относительно чистые туалеты, в которые всегда можно зайти по нужде. Часто после этого покупал там какую-то мелочь на перекус. Теперь буду заходить только по нужде :)
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