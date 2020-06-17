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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6332633363346335
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:17

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:И ты с лёгкостью заявлял, что твой поход заглянуть в АТО хоть завтра зависит от ... поведения 10% воен.пенсионеров.
Як на мене - це чудовий хід
Я привожу 10% військових пенсіонерів(це приблизно 10 000 осіб і одного інваліда(себе)
Що ще раз підтверджує мою ефективність при прийнятті рішень і дачі пропозицій і зайвий раз підкреслює твою відірваність від реалій життя.
  detroytred написав:И не пыжься, ведь президент влияет на процентов 5
Ти настільки наполеонистий -що так і не зрозумів?
Мене не потрібен вплив на президента( як і на всю керівну вертикаль),які можуть щось змінити на 5%...
Я пробую вплинути на 39 999 000 мешканців України - від дій яких залежить 95% успіху.
А тебе ,з твоїм армійським ать-два, я чмирб тільки тому. що ти розслабляєш тих ,кого я пробую мобілізувати
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:26

  detroytred написав:Будівельник
" Яку частку заробленого залишає в себе учасник економічного процесу - така й відсоткова частка його впливу на кінцевий результат цього процесу." ----- это глубоко ошибочное мнение для рыночной экономики.
Впрочем, для любой иной тоже.
Немає абсолютно вірних рішень і абсолютно справедливих економік.
Мій варіант описує хоч приблизно..
Твій нічого не описує навіть поверхово.
До наданих мною цифр в розріз впливу і прибутковості для організатора бізнесу ,можу додати і ще парочку
Недавно я заявляв що важу приблизно 5-8 млн грн в залежності від оцінки ринку
Нехай буде 7 ( щось середнє)
Так само я писав що в процесі ведення бізнесу - 30% витрачав на поточні доходи - 70% реінвестував...тобто заробив за 27 років 10 млн ,з яких 7 реінвестував.
Так само пару повідомлень вище я писав що пропустив крізь себе 100-200 млн (нехай буде 150)
От і виходить ,що я отримав 7-10% від створеного під моїм керівництвом
85-93% отримала держава і працівники.
Таким чином
Я,входячи в 2 млн найбагатших впливав на підконтрольний мені бізнес десь на 4-20%
При чому
Я стверджую
Чим більший бізнес - тим менше на його результати в процентному відношенні-впливає керівниу...
Пояснення просте як Двері
Я - мікробізнес
Будь-який макробізнес - складається з окремих підрозділів які дуже схожі на мій мікробізнес...тому
Рішення вищестоячого наді мною керівництва на мене впливають більше ніж на моїх працівників,а так як я впливаю всього на 7-10%...то рішення керівництва наді мною може змінити не більше ніж 30-50%..від моїх 7-10....
Тепер доходить?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 17 чер, 2020 23:28, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:26

  budivelnik написав:
  detroytred написав:И ты с лёгкостью заявлял, что твой поход заглянуть в АТО хоть завтра зависит от ... поведения 10% воен.пенсионеров.
Як на мене - це чудовий хід
Я привожу 10% військових пенсіонерів(це приблизно 10 000 осіб і одного інваліда(себе)
Що ще раз підтверджує мою ефективність при прийнятті рішень і дачі пропозицій і зайвий раз підкреслює твою відірваність від реалій життя.
  detroytred написав:И не пыжься, ведь президент влияет на процентов 5
Ти настільки наполеонистий -що так і не зрозумів?
Мене не потрібен вплив на президента( як і на всю керівну вертикаль),які можуть щось змінити на 5%...
Я пробую вплинути на 39 999 000 мешканців України - від дій яких залежить 95% успіху.
А тебе ,з твоїм армійським ать-два, я чмирб тільки тому. що ти розслабляєш тих ,кого я пробую мобілізувати

Что выкручиваешься-то?
Причём тут чудовий хід, когда речь о твоих изменениях.

И это ты меня наполеонством попрекаешь?
Заявляя, что пробуешь повлиять на 39 999 000 (какая точность-то при указании своего влияния)) жителей Украины. Кнопая ... на этой ветке.
Таблетку выпей, попустит.

Пробовал шик мобилизувати.
А я тут твоей вяликой миссии мешаю.
Цирк...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:32

  detroytred написав:Что выкручиваешься-то?
По собі - не суди
Я 27 років - відповідаю за те що роблю
Ти 25+??років - тільки жер і ні за що не відповідав.
І хто з нас викручується?
Тепер по кількості людей на гілці...
Моє завдання набагато приземленіше ніж тобі здається
1 Зачмирити довбодятла а-ля ти - як би ти не камизився.а мої аргументи у розрізі цифр - бють твої зсилки на гугль
2 Зацікавити в підприємництві ще 0,01% від тих хто вже ним займається.
Це всього 200 осіб
Але це +6 млн до Державного бюджету.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:41

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Что выкручиваешься-то?
По собі - не суди
Я 27 років - відповідаю за те що роблю
Ти 25+??років - тільки жер і ні за що не відповідав.
І хто з нас викручується?
Тепер по кількості людей на гілці...
Моє завдання набагато приземленіше ніж тобі здається
1 Зачмирити довбодятла а-ля ти - як би ти не камизився.а мої аргументи у розрізі цифр - бють твої зсилки на гугль
2 Зацікавити в підприємництві ще 0,01% від тих хто вже ним займається.
Це всього 200 осіб
Але це +6 млн до Державного бюджету.

Ты предмет-то не подменяй.
Это примитивный демагогический приём. Предметом было - то, что твой тиск не мешал тебе заглянуть в АТО хоть завтра.


Опять уход в сторону.
Только что было вплинути на 39 999 000 мешканцив Украины, а стало - зачмирити, зацікавити 200 мифических осіб своими опусами на этой ветке.

Реально цирк...
Как извиваешься.

Но одно ты отметил верно - ты втемяшил себе, что я тебе мешаю в твоих вяликой миссии.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:51

Будивельник
Специально отдельным сообщением.
Пойми и прими реальность -- я тебе в твоих вяликих миссиях не мешаю.
Работай спокойно))
Не трать на меня время, опровергая моё мнение и тем более генерируя потоки лжи в мой адрес.
С этим потоком ты ещё глупее выглядишь. Люди не потянутся))
Ответил бы за ложь деньгами и то б хоть за такой поступок зауважали.

Работай с мифической своей аудиторией)))))))))))))))))))))
На диване.
Всё хорошо. Составляй ералашики.

Тут просто форум для приємного спілкування. Пусть даже и с оппонированием.
Но по предметам дискуссий, а не личностям.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 09:30

  detroytred написав:Не трать на меня время, опровергая моё мнение
1 З точки зору знань економіки - ти ніхто і звуть тебе ніяк
2 Якщо якийсь пожиттєвий економічний субсидант по суті, але наполеон по шапці - пробує збити населення України ( а читачі цих сторінок є населенням України) своїми брєдовими заявками - я буду їх піддавати критиці
3 Для того ,щоб населення зрозуміло - дейтройт ні бельмеса не розуміє у економічних процесах - достатньо подивитись на премії,які виплачують Топам світових економічних лідерів(Карлос Гон чи Ілон Маск) по результатам діяльності керованих ними компаній - щоб побачити - ці цифри рідко перевищують 1% акцій компанії....
Тобто власники цих компаній вважають - якщо Топ ,привів до росту акцій в 5-30% - він може отримати...0,1-1% цих акцій.
Ще раз наголошу
Власники вважають вплив топа-0,1-1%...люди які в темі десятки років і перепробували для керівництва море керівників...
З іншого боку - ці керівники,яких наймають власники,також мають економічні знання і амбіції...
То невже хтось з тут присутніх може припустити,що керівник ,знаючи що від його рішення залежить левова частка успіху :D - погодиться на якусь подачку в 1% ?

І останнє
Мене звинувачували що я часто згадую про своє військове минуле...і як приклад цього часто - привели повідомленння...трьохрічної давності.
Тобто найближче що знайшов мій опонент це повідомлення від жовтня 2017..
Так на хвилинку
Зараз червень 2020 і в мене 21000 повідомлень за 11 років..тобто приблизно 2000 повідомлень в рік...
Отже, якщо найближче повідомлення на армійську тематику - три роки тому... то можна констатувати - на 6000 повідомлень на різні теми,в будівельника 1(одне) тим чи іншим боком привязане до його служби в армії 30-35 років тому назад
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 09:41

интересная аналитика-размышления

https://www.youtube.com/watch?v=_rmYer3eslU

с 19мин
да и всё глянуть можно
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:29

Чи не можна завести окрему гілку для Детройтеда і Будівельника????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:33

  Frant написав:Чи не можна завести окрему гілку для Детройтеда і Будівельника????
А для франта? Зрадіо?
Кудрявий вже має
Для не грамотних
Є кнопочка ігнор,вибираєш будівельник+дейтройт ..і не бачиш повідомлень
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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