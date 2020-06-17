Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:И ты с лёгкостью заявлял, что твой поход заглянуть в АТО хоть завтра зависит от ... поведения 10% воен.пенсионеров.
Як на мене - це чудовий хід Я привожу 10% військових пенсіонерів(це приблизно 10 000 осіб і одного інваліда(себе) Що ще раз підтверджує мою ефективність при прийнятті рішень і дачі пропозицій і зайвий раз підкреслює твою відірваність від реалій життя.
detroytred написав:И не пыжься, ведь президент влияет на процентов 5
Ти настільки наполеонистий -що так і не зрозумів? Мене не потрібен вплив на президента( як і на всю керівну вертикаль),які можуть щось змінити на 5%... Я пробую вплинути на 39 999 000 мешканців України - від дій яких залежить 95% успіху. А тебе ,з твоїм армійським ать-два, я чмирб тільки тому. що ти розслабляєш тих ,кого я пробую мобілізувати
detroytred написав:Будівельник " Яку частку заробленого залишає в себе учасник економічного процесу - така й відсоткова частка його впливу на кінцевий результат цього процесу." ----- это глубоко ошибочное мнение для рыночной экономики. Впрочем, для любой иной тоже.
Немає абсолютно вірних рішень і абсолютно справедливих економік. Мій варіант описує хоч приблизно.. Твій нічого не описує навіть поверхово. До наданих мною цифр в розріз впливу і прибутковості для організатора бізнесу ,можу додати і ще парочку Недавно я заявляв що важу приблизно 5-8 млн грн в залежності від оцінки ринку Нехай буде 7 ( щось середнє) Так само я писав що в процесі ведення бізнесу - 30% витрачав на поточні доходи - 70% реінвестував...тобто заробив за 27 років 10 млн ,з яких 7 реінвестував. Так само пару повідомлень вище я писав що пропустив крізь себе 100-200 млн (нехай буде 150) От і виходить ,що я отримав 7-10% від створеного під моїм керівництвом 85-93% отримала держава і працівники. Таким чином Я,входячи в 2 млн найбагатших впливав на підконтрольний мені бізнес десь на 4-20% При чому Я стверджую Чим більший бізнес - тим менше на його результати в процентному відношенні-впливає керівниу... Пояснення просте як Двері Я - мікробізнес Будь-який макробізнес - складається з окремих підрозділів які дуже схожі на мій мікробізнес...тому Рішення вищестоячого наді мною керівництва на мене впливають більше ніж на моїх працівників,а так як я впливаю всього на 7-10%...то рішення керівництва наді мною може змінити не більше ніж 30-50%..від моїх 7-10.... Тепер доходить?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 17 чер, 2020 23:28, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:И ты с лёгкостью заявлял, что твой поход заглянуть в АТО хоть завтра зависит от ... поведения 10% воен.пенсионеров.
Як на мене - це чудовий хід Я привожу 10% військових пенсіонерів(це приблизно 10 000 осіб і одного інваліда(себе) Що ще раз підтверджує мою ефективність при прийнятті рішень і дачі пропозицій і зайвий раз підкреслює твою відірваність від реалій життя.
detroytred написав:И не пыжься, ведь президент влияет на процентов 5
Ти настільки наполеонистий -що так і не зрозумів? Мене не потрібен вплив на президента( як і на всю керівну вертикаль),які можуть щось змінити на 5%... Я пробую вплинути на 39 999 000 мешканців України - від дій яких залежить 95% успіху. А тебе ,з твоїм армійським ать-два, я чмирб тільки тому. що ти розслабляєш тих ,кого я пробую мобілізувати
Что выкручиваешься-то? Причём тут чудовий хід, когда речь о твоих изменениях.
И это ты меня наполеонством попрекаешь? Заявляя, что пробуешь повлиять на 39 999 000 (какая точность-то при указании своего влияния)) жителей Украины. Кнопая ... на этой ветке. Таблетку выпей, попустит.
Пробовал шик мобилизувати. А я тут твоей вяликой миссии мешаю. Цирк...
По собі - не суди Я 27 років - відповідаю за те що роблю Ти 25+??років - тільки жер і ні за що не відповідав. І хто з нас викручується? Тепер по кількості людей на гілці... Моє завдання набагато приземленіше ніж тобі здається 1 Зачмирити довбодятла а-ля ти - як би ти не камизився.а мої аргументи у розрізі цифр - бють твої зсилки на гугль 2 Зацікавити в підприємництві ще 0,01% від тих хто вже ним займається. Це всього 200 осіб Але це +6 млн до Державного бюджету.
По собі - не суди Я 27 років - відповідаю за те що роблю Ти 25+??років - тільки жер і ні за що не відповідав. І хто з нас викручується? Тепер по кількості людей на гілці... Моє завдання набагато приземленіше ніж тобі здається 1 Зачмирити довбодятла а-ля ти - як би ти не камизився.а мої аргументи у розрізі цифр - бють твої зсилки на гугль 2 Зацікавити в підприємництві ще 0,01% від тих хто вже ним займається. Це всього 200 осіб Але це +6 млн до Державного бюджету.
Ты предмет-то не подменяй. Это примитивный демагогический приём. Предметом было - то, что твой тиск не мешал тебе заглянуть в АТО хоть завтра.
Опять уход в сторону. Только что было вплинути на 39 999 000 мешканцив Украины, а стало - зачмирити, зацікавити 200 мифических осіб своими опусами на этой ветке.
Реально цирк... Как извиваешься.
Но одно ты отметил верно - ты втемяшил себе, что я тебе мешаю в твоих вяликой миссии.
Будивельник Специально отдельным сообщением. Пойми и прими реальность -- я тебе в твоих вяликих миссиях не мешаю. Работай спокойно)) Не трать на меня время, опровергая моё мнение и тем более генерируя потоки лжи в мой адрес. С этим потоком ты ещё глупее выглядишь. Люди не потянутся)) Ответил бы за ложь деньгами и то б хоть за такой поступок зауважали.
Работай с мифической своей аудиторией))))))))))))))))))))) На диване. Всё хорошо. Составляй ералашики.
Тут просто форум для приємного спілкування. Пусть даже и с оппонированием. Но по предметам дискуссий, а не личностям.
detroytred написав:Не трать на меня время, опровергая моё мнение
1 З точки зору знань економіки - ти ніхто і звуть тебе ніяк 2 Якщо якийсь пожиттєвий економічний субсидант по суті, але наполеон по шапці - пробує збити населення України ( а читачі цих сторінок є населенням України) своїми брєдовими заявками - я буду їх піддавати критиці 3 Для того ,щоб населення зрозуміло - дейтройт ні бельмеса не розуміє у економічних процесах - достатньо подивитись на премії,які виплачують Топам світових економічних лідерів(Карлос Гон чи Ілон Маск) по результатам діяльності керованих ними компаній - щоб побачити - ці цифри рідко перевищують 1% акцій компанії.... Тобто власники цих компаній вважають - якщо Топ ,привів до росту акцій в 5-30% - він може отримати...0,1-1% цих акцій. Ще раз наголошу Власники вважають вплив топа-0,1-1%...люди які в темі десятки років і перепробували для керівництва море керівників... З іншого боку - ці керівники,яких наймають власники,також мають економічні знання і амбіції... То невже хтось з тут присутніх може припустити,що керівник ,знаючи що від його рішення залежить левова частка успіху - погодиться на якусь подачку в 1% ?
І останнє Мене звинувачували що я часто згадую про своє військове минуле...і як приклад цього часто - привели повідомленння...трьохрічної давності. Тобто найближче що знайшов мій опонент це повідомлення від жовтня 2017.. Так на хвилинку Зараз червень 2020 і в мене 21000 повідомлень за 11 років..тобто приблизно 2000 повідомлень в рік... Отже, якщо найближче повідомлення на армійську тематику - три роки тому... то можна констатувати - на 6000 повідомлень на різні теми,в будівельника 1(одне) тим чи іншим боком привязане до його служби в армії 30-35 років тому назад