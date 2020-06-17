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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6332633363346335 Додано: Сер 17 чер, 2020 23:17 Re: Політичні дискусії detroytred написав: И ты с лёгкостью заявлял, что твой поход заглянуть в АТО хоть завтра зависит от ... поведения 10% воен.пенсионеров. И ты с лёгкостью заявлял, что твой поход заглянуть в АТО хоть завтра зависит от ... поведения 10% воен.пенсионеров. Як на мене - це чудовий хід

Я привожу 10% військових пенсіонерів(це приблизно 10 000 осіб і одного інваліда(себе)

Що ще раз підтверджує мою ефективність при прийнятті рішень і дачі пропозицій і зайвий раз підкреслює твою відірваність від реалій життя.

detroytred написав: И не пыжься, ведь президент влияет на процентов 5 И не пыжься, ведь президент влияет на процентов 5 Ти настільки наполеонистий -що так і не зрозумів?

Мене не потрібен вплив на президента( як і на всю керівну вертикаль),які можуть щось змінити на 5%...

Я пробую вплинути на 39 999 000 мешканців України - від дій яких залежить 95% успіху.

А тебе ,з твоїм армійським ать-два, я чмирб тільки тому. що ти розслабляєш тих ,кого я пробую мобілізувати Як на мене - це чудовий хідЯ привожу 10% військових пенсіонерів(це приблизно 10 000 осіб і одного інваліда(себе)Що ще раз підтверджує мою ефективність при прийнятті рішень і дачі пропозицій і зайвий раз підкреслює твою відірваність від реалій життя.Ти настільки наполеонистий -що так і не зрозумів?Мене не потрібен вплив на президента( як і на всю керівну вертикаль),які можуть щось змінити на 5%...Я пробую вплинути на 39 999 000 мешканців України - від дій яких залежить 95% успіху.А тебе ,з твоїм армійським ать-два, я чмирб тільки тому. що ти розслабляєш тих ,кого я пробую мобілізувати http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23109 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2354 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 23:26 detroytred написав: Будівельник

" Яку частку заробленого залишає в себе учасник економічного процесу - така й відсоткова частка його впливу на кінцевий результат цього процесу." ----- это глубоко ошибочное мнение для рыночной экономики.

Впрочем, для любой иной тоже. Будівельник" Яку частку заробленого залишає в себе учасник економічного процесу - така й відсоткова частка його впливу на кінцевий результат цього процесу." ----- это глубоко ошибочное мнение для рыночной экономики.Впрочем, для любой иной тоже. Немає абсолютно вірних рішень і абсолютно справедливих економік.

Мій варіант описує хоч приблизно..

Твій нічого не описує навіть поверхово.

До наданих мною цифр в розріз впливу і прибутковості для організатора бізнесу ,можу додати і ще парочку

Недавно я заявляв що важу приблизно 5-8 млн грн в залежності від оцінки ринку

Нехай буде 7 ( щось середнє)

Так само я писав що в процесі ведення бізнесу - 30% витрачав на поточні доходи - 70% реінвестував...тобто заробив за 27 років 10 млн ,з яких 7 реінвестував.

Так само пару повідомлень вище я писав що пропустив крізь себе 100-200 млн (нехай буде 150)

От і виходить ,що я отримав 7-10% від створеного під моїм керівництвом

85-93% отримала держава і працівники.

Таким чином

Я,входячи в 2 млн найбагатших впливав на підконтрольний мені бізнес десь на 4-20%

При чому

Я стверджую

Чим більший бізнес - тим менше на його результати в процентному відношенні-впливає керівниу...

Пояснення просте як Двері

Я - мікробізнес

Будь-який макробізнес - складається з окремих підрозділів які дуже схожі на мій мікробізнес...тому

Рішення вищестоячого наді мною керівництва на мене впливають більше ніж на моїх працівників,а так як я впливаю всього на 7-10%...то рішення керівництва наді мною може змінити не більше ніж 30-50%..від моїх 7-10....

Тепер доходить? Немає абсолютно вірних рішень і абсолютно справедливих економік.Мій варіант описує хоч приблизно..Твій нічого не описує навіть поверхово.До наданих мною цифр в розріз впливу і прибутковості для організатора бізнесу ,можу додати і ще парочкуНедавно я заявляв що важу приблизно 5-8 млн грн в залежності від оцінки ринкуНехай буде 7 ( щось середнє)Так само я писав що в процесі ведення бізнесу - 30% витрачав на поточні доходи - 70% реінвестував...тобто заробив за 27 років 10 млн ,з яких 7 реінвестував.Так само пару повідомлень вище я писав що пропустив крізь себе 100-200 млн (нехай буде 150)От і виходить ,що я отримав 7-10% від створеного під моїм керівництвом85-93% отримала держава і працівники.Таким чиномЯ,входячи в 2 млн найбагатших впливав на підконтрольний мені бізнес десь на 4-20%При чомуЯ стверджуюЧим більший бізнес - тим менше на його результати в процентному відношенні-впливає керівниу...Пояснення просте як ДверіЯ - мікробізнесБудь-який макробізнес - складається з окремих підрозділів які дуже схожі на мій мікробізнес...томуРішення вищестоячого наді мною керівництва на мене впливають більше ніж на моїх працівників,а так як я впливаю всього на 7-10%...то рішення керівництва наді мною може змінити не більше ніж 30-50%..від моїх 7-10....Тепер доходить? Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 17 чер, 2020 23:28, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23109 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2354 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 23:26 budivelnik написав: detroytred написав: И ты с лёгкостью заявлял, что твой поход заглянуть в АТО хоть завтра зависит от ... поведения 10% воен.пенсионеров. И ты с лёгкостью заявлял, что твой поход заглянуть в АТО хоть завтра зависит от ... поведения 10% воен.пенсионеров. Як на мене - це чудовий хід

Я привожу 10% військових пенсіонерів(це приблизно 10 000 осіб і одного інваліда(себе)

Що ще раз підтверджує мою ефективність при прийнятті рішень і дачі пропозицій і зайвий раз підкреслює твою відірваність від реалій життя.

detroytred написав: И не пыжься, ведь президент влияет на процентов 5 И не пыжься, ведь президент влияет на процентов 5 Ти настільки наполеонистий -що так і не зрозумів?

Мене не потрібен вплив на президента( як і на всю керівну вертикаль),які можуть щось змінити на 5%...

Я пробую вплинути на 39 999 000 мешканців України - від дій яких залежить 95% успіху.

А тебе ,з твоїм армійським ать-два, я чмирб тільки тому. що ти розслабляєш тих ,кого я пробую мобілізувати Як на мене - це чудовий хідЯ привожу 10% військових пенсіонерів(це приблизно 10 000 осіб і одного інваліда(себе)Що ще раз підтверджує мою ефективність при прийнятті рішень і дачі пропозицій і зайвий раз підкреслює твою відірваність від реалій життя.Ти настільки наполеонистий -що так і не зрозумів?Мене не потрібен вплив на президента( як і на всю керівну вертикаль),які можуть щось змінити на 5%...Я пробую вплинути на 39 999 000 мешканців України - від дій яких залежить 95% успіху.А тебе ,з твоїм армійським ать-два, я чмирб тільки тому. що ти розслабляєш тих ,кого я пробую мобілізувати

Что выкручиваешься-то?

Причём тут чудовий хід, когда речь о твоих изменениях.



И это ты меня наполеонством попрекаешь?

Заявляя, что пробуешь повлиять на 39 999 000 (какая точность-то при указании своего влияния)) жителей Украины. Кнопая ... на этой ветке.

Таблетку выпей, попустит.



Пробовал шик мобилизувати.

А я тут твоей вяликой миссии мешаю.

Цирк... Что выкручиваешься-то?Причём тут чудовий хід, когда речь о твоих изменениях.И это ты меня наполеонством попрекаешь?Заявляя, что пробуешь повлиять на 39 999 000 (какая точность-то при указании своего влияния)) жителей Украины. Кнопая ... на этой ветке.Таблетку выпей, попустит.Пробовал шик мобилизувати.А я тут твоей вяликой миссии мешаю.Цирк... detroytred

Повідомлень: 23124 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 23:32 detroytred написав: Что выкручиваешься-то? Что выкручиваешься-то? По собі - не суди

Я 27 років - відповідаю за те що роблю

Ти 25+??років - тільки жер і ні за що не відповідав.

І хто з нас викручується?

Тепер по кількості людей на гілці...

Моє завдання набагато приземленіше ніж тобі здається

1 Зачмирити довбодятла а-ля ти - як би ти не камизився.а мої аргументи у розрізі цифр - бють твої зсилки на гугль

2 Зацікавити в підприємництві ще 0,01% від тих хто вже ним займається.

Це всього 200 осіб

Але це +6 млн до Державного бюджету. По собі - не судиЯ 27 років - відповідаю за те що роблюТи 25+??років - тільки жер і ні за що не відповідав.І хто з нас викручується?Тепер по кількості людей на гілці...Моє завдання набагато приземленіше ніж тобі здається1 Зачмирити довбодятла а-ля ти - як би ти не камизився.а мої аргументи у розрізі цифр - бють твої зсилки на гугль2 Зацікавити в підприємництві ще 0,01% від тих хто вже ним займається.Це всього 200 осібАле це +6 млн до Державного бюджету. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23109 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2354 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 23:41 budivelnik написав: detroytred написав: Что выкручиваешься-то? Что выкручиваешься-то? По собі - не суди

Я 27 років - відповідаю за те що роблю

Ти 25+??років - тільки жер і ні за що не відповідав.

І хто з нас викручується?

Тепер по кількості людей на гілці...

Моє завдання набагато приземленіше ніж тобі здається

1 Зачмирити довбодятла а-ля ти - як би ти не камизився.а мої аргументи у розрізі цифр - бють твої зсилки на гугль

2 Зацікавити в підприємництві ще 0,01% від тих хто вже ним займається.

Це всього 200 осіб

Але це +6 млн до Державного бюджету. По собі - не судиЯ 27 років - відповідаю за те що роблюТи 25+??років - тільки жер і ні за що не відповідав.І хто з нас викручується?Тепер по кількості людей на гілці...Моє завдання набагато приземленіше ніж тобі здається1 Зачмирити довбодятла а-ля ти - як би ти не камизився.а мої аргументи у розрізі цифр - бють твої зсилки на гугль2 Зацікавити в підприємництві ще 0,01% від тих хто вже ним займається.Це всього 200 осібАле це +6 млн до Державного бюджету.

Ты предмет-то не подменяй.

Это примитивный демагогический приём. Предметом было - то, что твой тиск не мешал тебе заглянуть в АТО хоть завтра.





Опять уход в сторону.

Только что было вплинути на 39 999 000 мешканцив Украины, а стало - зачмирити, зацікавити 200 мифических осіб своими опусами на этой ветке.



Реально цирк...

Как извиваешься.



Но одно ты отметил верно - ты втемяшил себе, что я тебе мешаю в твоих вяликой миссии. Ты предмет-то не подменяй.Это примитивный демагогический приём. Предметом было - то, что твой тиск не мешал тебе заглянуть в АТО хоть завтра.Опять уход в сторону.Только что было вплинути на 39 999 000 мешканцив Украины, а стало - зачмирити, зацікавити 200 мифических осіб своими опусами на этой ветке.Реально цирк...Как извиваешься.Но одно ты отметил верно - ты втемяшил себе, что я тебе мешаю в твоих вяликой миссии. detroytred

Повідомлень: 23124 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 чер, 2020 23:51 Будивельник

Специально отдельным сообщением.

Пойми и прими реальность -- я тебе в твоих вяликих миссиях не мешаю.

Работай спокойно))

Не трать на меня время, опровергая моё мнение и тем более генерируя потоки лжи в мой адрес.

С этим потоком ты ещё глупее выглядишь. Люди не потянутся))

Ответил бы за ложь деньгами и то б хоть за такой поступок зауважали.



Работай с мифической своей аудиторией)))))))))))))))))))))

На диване.

Всё хорошо. Составляй ералашики.



Тут просто форум для приємного спілкування. Пусть даже и с оппонированием.

Но по предметам дискуссий, а не личностям. detroytred

Повідомлень: 23124 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 09:30 detroytred написав: Не трать на меня время, опровергая моё мнение Не трать на меня время, опровергая моё мнение 1 З точки зору знань економіки - ти ніхто і звуть тебе ніяк

2 Якщо якийсь пожиттєвий економічний субсидант по суті, але наполеон по шапці - пробує збити населення України ( а читачі цих сторінок є населенням України) своїми брєдовими заявками - я буду їх піддавати критиці

3 Для того ,щоб населення зрозуміло - дейтройт ні бельмеса не розуміє у економічних процесах - достатньо подивитись на премії,які виплачують Топам світових економічних лідерів(Карлос Гон чи Ілон Маск) по результатам діяльності керованих ними компаній - щоб побачити - ці цифри рідко перевищують 1% акцій компанії....

Тобто власники цих компаній вважають - якщо Топ ,привів до росту акцій в 5-30% - він може отримати...0,1-1% цих акцій.

Ще раз наголошу

Власники вважають вплив топа-0,1-1%...люди які в темі десятки років і перепробували для керівництва море керівників...

З іншого боку - ці керівники,яких наймають власники,також мають економічні знання і амбіції...

То невже хтось з тут присутніх може припустити,що керівник ,знаючи що від його рішення залежить левова частка успіху - погодиться на якусь подачку в 1% ?



І останнє

Мене звинувачували що я часто згадую про своє військове минуле...і як приклад цього часто - привели повідомленння...трьохрічної давності.

Тобто найближче що знайшов мій опонент це повідомлення від жовтня 2017..

Так на хвилинку

Зараз червень 2020 і в мене 21000 повідомлень за 11 років..тобто приблизно 2000 повідомлень в рік...

Отже, якщо найближче повідомлення на армійську тематику - три роки тому... то можна констатувати - на 6000 повідомлень на різні теми,в будівельника 1(одне) тим чи іншим боком привязане до його служби в армії 30-35 років тому назад 1 З точки зору знань економіки - ти ніхто і звуть тебе ніяк2 Якщо якийсь пожиттєвий економічний субсидант по суті, але наполеон по шапці - пробує збити населення України ( а читачі цих сторінок є населенням України) своїми брєдовими заявками - я буду їх піддавати критиці3 Для того ,щоб населення зрозуміло - дейтройт ні бельмеса не розуміє у економічних процесах - достатньо подивитись на премії,які виплачують Топам світових економічних лідерів(Карлос Гон чи Ілон Маск) по результатам діяльності керованих ними компаній - щоб побачити - ці цифри рідко перевищують 1% акцій компанії....Тобто власники цих компаній вважають - якщо Топ ,привів до росту акцій в 5-30% - він може отримати...0,1-1% цих акцій.Ще раз наголошуВласники вважають вплив топа-0,1-1%...люди які в темі десятки років і перепробували для керівництва море керівників...З іншого боку - ці керівники,яких наймають власники,також мають економічні знання і амбіції...То невже хтось з тут присутніх може припустити,що керівник ,знаючи що від його рішення залежить- погодиться на якусь подачку в 1% ?І останнєМене звинувачували що я часто згадую про своє військове минуле...і як приклад цього часто - привели повідомленння...трьохрічної давності.Тобто найближче що знайшов мій опонент це повідомлення від жовтня 2017..Так на хвилинкуЗараз червень 2020 і в мене 21000 повідомлень за 11 років..тобто приблизно 2000 повідомлень в рік...Отже, якщо найближче повідомлення на армійську тематику - три роки тому... то можна констатувати - на 6000 повідомлень на різні теми,в будівельника 1(одне) тим чи іншим боком привязане до його служби в армії 30-35 років тому назад http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23109 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2354 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 09:41



https://www.youtube.com/watch?v=_rmYer3eslU



с 19мин

да и всё глянуть можно интересная аналитика-размышленияс 19минда и всё глянуть можно 19yuriy91 Повідомлень: 2820 З нами з: 15.09.12 Подякував: 250 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 10:29 Чи не можна завести окрему гілку для Детройтеда і Будівельника???? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21469 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1202 раз. Подякували: 2194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 10:33 Frant написав: Чи не можна завести окрему гілку для Детройтеда і Будівельника???? Чи не можна завести окрему гілку для Детройтеда і Будівельника???? А для франта? Зрадіо?

Кудрявий вже має

Для не грамотних

Є кнопочка ігнор,вибираєш будівельник+дейтройт ..і не бачиш повідомлень А для франта? Зрадіо?Кудрявий вже маєДля не грамотнихЄ кнопочка ігнор,вибираєш будівельник+дейтройт ..і не бачиш повідомлень http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23109 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2354 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6332633363346335 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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