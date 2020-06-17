Почему укрупнение районов делают без народного референдума?
Ездить за 60 км в новый райцентр это издевательство!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 18 чер, 2020 12:23
Re: Політичні дискусії
Почему укрупнение районов делают без народного референдума?
Ездить за 60 км в новый райцентр это издевательство!
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