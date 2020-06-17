Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
По принятому закону, выпускники школ смогут пройти ВНО добровольно. Также ВНО останется единственным способом поступления в вузы, о чем вчера сообщил в Facebook образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.
Это, б***, как ? Чтобы поступить в ВУЗ необходимо сдать ВНО, но ВНО при этом не обязательно, а добровольно. Нахрена тогда было вносить данный законопроект ? Даже на мой pesikot'овский розум понятно, что это юридическая коллизия. И её инициатор - Бубочка
Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить министром образования и науки бывшего члена Партии регионов, ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.
"Оказывается, они возбудили в отношении меня еще одно дело. Называется оно "За разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", - заявил экс-президент Также он назвал открытые против него уголовные производства "мелкой местью закомплексованных людей"