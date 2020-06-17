Додано: Чет 18 чер, 2020 18:17

По ее словам, поскольку в Раде Смолий выступил с докладом, а не отчетом, Верховная Рада не может принимать никаких постановлений по итогам такого доклада.

Постановление предлагает установить, что НБУ как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014 года, не обеспечил в полной мере стабильность гривны.

По принятому закону, выпускники школ смогут пройти ВНО добровольно.

Также ВНО останется единственным способом поступления в вузы, о чем вчера сообщил в Facebook образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить министром образования и науки бывшего члена Партии регионов, ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

Следующее заседание должно состояться 1 июля в 14:00.

Прокуроры просят в качестве меры пресечения Петру Порошенко отпустить его на время следствия под личное обязательство

"Оказывается, они возбудили в отношении меня еще одно дело. Называется оно "За разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", - заявил экс-президент

Также он назвал открытые против него уголовные производства "мелкой местью закомплексованных людей"

По какому случаю посольства США, Канады и Германии разместили такие сообщение в соцсетях, не указывается. Сегодня – заседание суда по делу Порошенко

В РФ обсуждают возможность отмены осуждения пакта Молотова-Риббентропа. В Эстонии выражают недовольство

Ітогі подвєдьом. 2020-06-18А почему не начиная с 1992 года ?Это, б***, как ?Чтобы поступить в ВУЗ необходимо сдать ВНО, но ВНО при этом не обязательно, а добровольно.Нахрена тогда было вносить данный законопроект ?Даже на мой'овский розум понятно, что это юридическая коллизия.И её инициатор - БубочкаЯ за накопительную пенсионную систему, но в варианте от Слуг Народа - это глобальный кидок