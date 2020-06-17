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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6333633463356336
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:23

Re: Політичні дискусії

Почему укрупнение районов делают без народного референдума?
Ездить за 60 км в новый райцентр это издевательство!
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:44

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:17

  Yuri_61 написав:Почему укрупнение районов делают без народного референдума?
Ездить за 60 км в новый райцентр это издевательство!

у такому випадку реформування не відбудеться ні одного району ніколи :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 17:24

  Schmit написав:

і чим ця пропагандонська брехня відрізняється від агіток російської пропаганди?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:17

Ітогі подвєдьом. 2020-06-18

Ітогі подвєдьом. 2020-06-18

1) Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, один военный погиб

2) Рада приняла в первом чтении законопроект о референдуме

Финкомитет Рады оценил деятельность главы НБУ Смолия
По ее словам, поскольку в Раде Смолий выступил с докладом, а не отчетом, Верховная Рада не может принимать никаких постановлений по итогам такого доклада.

В Раде хотят проверить работу Нацбанка
Постановление предлагает установить, что НБУ как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014 года, не обеспечил в полной мере стабильность гривны.

А почему не начиная с 1992 года ?

Рада отменила обязательную аттестацию учеников в 2020-м, ВНО будет добровольным
По принятому закону, выпускники школ смогут пройти ВНО добровольно.
Также ВНО останется единственным способом поступления в вузы, о чем вчера сообщил в Facebook образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Это, б***, как ?
Чтобы поступить в ВУЗ необходимо сдать ВНО, но ВНО при этом не обязательно, а добровольно.
Нахрена тогда было вносить данный законопроект ?
Даже на мой pesikot'овский розум понятно, что это юридическая коллизия.
И её инициатор - Бубочка

3) Шмыгаль предложил Раде назначить министром образования экс-регионала
Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить министром образования и науки бывшего члена Партии регионов, ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

Рада не поддержала программу работы правительства Шмыгаля на год

4) Порошенко перенес похороны отца из-за суда по мере пресечения

Суд перенес избрание меры пресечения Порошенко (фоторепортаж)
Следующее заседание должно состояться 1 июля в 14:00.

Офис генпрокурора изменил решение: просит не арестовывать Порошенко
Прокуроры просят в качестве меры пресечения Петру Порошенко отпустить его на время следствия под личное обязательство

"Из-за томоса": Порошенко под зданием суда заявил, что против него завели еще одно дело
"Оказывается, они возбудили в отношении меня еще одно дело. Называется оно "За разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", - заявил экс-президент
Также он назвал открытые против него уголовные производства "мелкой местью закомплексованных людей"

5) Запад обратился к властям Украины: Суд – не для сведения политических счетов
По какому случаю посольства США, Канады и Германии разместили такие сообщение в соцсетях, не указывается. Сегодня – заседание суда по делу Порошенко

6) Эстония вызвала посла РФ из-за инициативы Госдумы о пакте Молотова-Риббентропа
В РФ обсуждают возможность отмены осуждения пакта Молотова-Риббентропа. В Эстонии выражают недовольство

7) "Государственная финансовая пирамида": Рева о третьем уровне пенсионной реформы
Я за накопительную пенсионную систему, но в варианте от Слуг Народа - это глобальный кидок
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:37

Re: Політичні дискусії

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:55

  unicdima написав:і чим ця пропагандонська брехня відрізняється від агіток російської пропаганди?

І що конкретно з перерахованого брехня?
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:56

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:33

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-06-18

1) Сутки на Донбассе: 14 обстрелов, один военный погиб

2) Рада приняла в первом чтении законопроект о референдуме

Финкомитет Рады оценил деятельность главы НБУ Смолия
По ее словам, поскольку в Раде Смолий выступил с докладом, а не отчетом, Верховная Рада не может принимать никаких постановлений по итогам такого доклада.

В Раде хотят проверить работу Нацбанка
Постановление предлагает установить, что НБУ как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014 года, не обеспечил в полной мере стабильность гривны.

А почему не начиная с 1992 года ?

Рада отменила обязательную аттестацию учеников в 2020-м, ВНО будет добровольным
По принятому закону, выпускники школ смогут пройти ВНО добровольно.
Также ВНО останется единственным способом поступления в вузы, о чем вчера сообщил в Facebook образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Это, б***, как ?
Чтобы поступить в ВУЗ необходимо сдать ВНО, но ВНО при этом не обязательно, а добровольно.
Нахрена тогда было вносить данный законопроект ?
Даже на мой pesikot'овский розум понятно, что это юридическая коллизия.
И её инициатор - Бубочка

3) Шмыгаль предложил Раде назначить министром образования экс-регионала
Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить министром образования и науки бывшего члена Партии регионов, ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

Рада не поддержала программу работы правительства Шмыгаля на год

4) Порошенко перенес похороны отца из-за суда по мере пресечения

Суд перенес избрание меры пресечения Порошенко (фоторепортаж)
Следующее заседание должно состояться 1 июля в 14:00.

Офис генпрокурора изменил решение: просит не арестовывать Порошенко
Прокуроры просят в качестве меры пресечения Петру Порошенко отпустить его на время следствия под личное обязательство

"Из-за томоса": Порошенко под зданием суда заявил, что против него завели еще одно дело
"Оказывается, они возбудили в отношении меня еще одно дело. Называется оно "За разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", - заявил экс-президент
Также он назвал открытые против него уголовные производства "мелкой местью закомплексованных людей"

5) Запад обратился к властям Украины: Суд – не для сведения политических счетов
По какому случаю посольства США, Канады и Германии разместили такие сообщение в соцсетях, не указывается. Сегодня – заседание суда по делу Порошенко

6) Эстония вызвала посла РФ из-за инициативы Госдумы о пакте Молотова-Риббентропа
В РФ обсуждают возможность отмены осуждения пакта Молотова-Риббентропа. В Эстонии выражают недовольство

7) "Государственная финансовая пирамида": Рева о третьем уровне пенсионной реформы
Я за накопительную пенсионную систему, но в варианте от Слуг Народа - это глобальный кидок

По ВНО, выпускники школ получат аттестаты, кто хочет поступить в ВУЗ сдает ВНО. Раньше аттестаты выдавали только после сдачи ВНО. Теперь понятно.
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