detroytred написав:
Буду разве что потешаться с тебя,
Смішний ти...
Ти не пробував на форумі автомобілістів переказувати те що тобі автомеханік вася в гаражі спяну розсказував?
А на форумі скрипалів - розповідав як скрипку тримати
На форумі художників - переконував що кісточка лисячий хвіст -фуфло..
Ні ?
Так якого милого ,30 років тільки жручи і не цікавлячись як це створюється - ти пробуєш тут людям з найуспішніших 5% - переказуєш лубочні картинки які ти десь/колись читав..але не зрозумів прочитане
1 Вплив уряду(керівника) - 5% максимум
Це доводять азійські тигри( в яких зміна ВВП вище 5% була максимум на протязі 10 років) і транснаціональні корпорації(наприклад Нісан під керівництвом Карлоса Гона, чи Тесла під керівництвом Маска)
Уряд Яценюка-Гройсмана - + 5% в рік
Уряд гончарука-Шмигаля - - 8 % в рік
Країна - та сама
працівники -ті самі
в міністерствах 90% клерків-з попередніх урядів за останні 20 років
Змінили тільки сотню чиновників...і вихлоп мінус 8%
Оцих мінус 8 ( з яких мінус 3-4 короновірус) і є той максимальний вплив які може зробити чиновник.
2 Те що ти пожиттєвий економічний субсидант - не страшно ,страшно ,що ти свої викладки(повадки/знання/досвід) замполіта переводиш на економіку-якою ніколи не займався. а тому дуриш всіх присутніх..які тобі деколи вірять..як не як ти так активно сперичаєшся...
Але тебе терпіли до пори до часу
Поки активний військовослужбовець Хоттаб - не надавав тобі по вухам за твою зверхність і поверхапайство.
3 Ти на в змозі усвідомити
те що в армії правильно - впертість..
В нормальному житті приводить до краху...
Тому ти ніяк не можеш повірити,що якісь ларьочники/будівельники
а - на порядок більше від тебе знають реальну економіку
б - годували ( а значить виховували твою впертість)
Тільки нормальний - в стані за пару років зрозуміти де він дурень
Впертий осел - навіть не може проаналізувати що йому кажуть...
Навіть у випадку ,коли викладаються цифри ( які тобі прибамбашеному) жоден підприємець не виложить( з твоїх знайомих) вони ж тебе знають як облупленого і переконані.що ти їх здаш...як тільки виявиться що те що вони тобі розповіли - не вкладається в твою куцу треуголку