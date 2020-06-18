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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6334633563366337 Додано: Чет 18 чер, 2020 20:25 Будильник

" і як приклад цього часто - привели повідомленння...трьохрічної давності." (С)



У тебя проблемы с вниманием.

Пример от 8 травня 2020 ты не увидел. И это по первому же поиску только "старшина роти".

Тебе это указано в Сер 17 чер, 2020 20:13. Перечитай сообщение, шевеля губами...



У меня масса ответов тебе уходит на опровержение твоих "искажений"))

Ты их генеришь и генеришь...



На этом всё. С тобой.

Буду разве что потешаться с тебя, когда зашквары будут достойные внимания. У тебя дела нет-то.

А просто твои "искажения" приедаются и неисчерпаемы у тебя.



И второй наконец, ведь уже многократно тебе объяснял, я согласен с тобой, что форумчанин, получив твои советы, может получить кардинальные изменения для себя. Также начитавшись Киосаки и т.п.

Но речь идёт об масштабах страны, изменениях на уровне общества.

Там другие механизмы, законы, процессы. Поэтому ни кейнсы, ни фридмены, ни МВФы и т.д. даже не рассматривают твои "идеи".

Потому что это просто огромная глупость...

Ты один не понимаешь элементарного.

Изучай грамотных. Востаннє редагувалось detroytred в Чет 18 чер, 2020 20:56, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23127 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 20:54 detroytred написав: Буду разве что потешаться с тебя, Буду разве что потешаться с тебя, Смішний ти...

Ти не пробував на форумі автомобілістів переказувати те що тобі автомеханік вася в гаражі спяну розсказував?

А на форумі скрипалів - розповідав як скрипку тримати

На форумі художників - переконував що кісточка лисячий хвіст -фуфло..

Ні ?

Так якого милого ,30 років тільки жручи і не цікавлячись як це створюється - ти пробуєш тут людям з найуспішніших 5% - переказуєш лубочні картинки які ти десь/колись читав..але не зрозумів прочитане

1 Вплив уряду(керівника) - 5% максимум

Це доводять азійські тигри( в яких зміна ВВП вище 5% була максимум на протязі 10 років) і транснаціональні корпорації(наприклад Нісан під керівництвом Карлоса Гона, чи Тесла під керівництвом Маска)

Уряд Яценюка-Гройсмана - + 5% в рік

Уряд гончарука-Шмигаля - - 8 % в рік

Країна - та сама

працівники -ті самі

в міністерствах 90% клерків-з попередніх урядів за останні 20 років

Змінили тільки сотню чиновників...і вихлоп мінус 8%

Оцих мінус 8 ( з яких мінус 3-4 короновірус) і є той максимальний вплив які може зробити чиновник.

2 Те що ти пожиттєвий економічний субсидант - не страшно ,страшно ,що ти свої викладки(повадки/знання/досвід) замполіта переводиш на економіку-якою ніколи не займався. а тому дуриш всіх присутніх..які тобі деколи вірять..як не як ти так активно сперичаєшся...

Але тебе терпіли до пори до часу

Поки активний військовослужбовець Хоттаб - не надавав тобі по вухам за твою зверхність і поверхапайство.

3 Ти на в змозі усвідомити

те що в армії правильно - впертість..

В нормальному житті приводить до краху...

Тому ти ніяк не можеш повірити,що якісь ларьочники/будівельники

а - на порядок більше від тебе знають реальну економіку

б - годували ( а значить виховували твою впертість)

Тільки нормальний - в стані за пару років зрозуміти де він дурень

Впертий осел - навіть не може проаналізувати що йому кажуть...

Навіть у випадку ,коли викладаються цифри ( які тобі прибамбашеному) жоден підприємець не виложить( з твоїх знайомих) вони ж тебе знають як облупленого і переконані.що ти їх здаш...як тільки виявиться що те що вони тобі розповіли - не вкладається в твою куцу треуголку Смішний ти...Ти не пробував на форумі автомобілістів переказувати те що тобі автомеханік вася в гаражі спяну розсказував?А на форумі скрипалів - розповідав як скрипку триматиНа форумі художників - переконував що кісточка лисячий хвіст -фуфло..Ні ?Так якого милого ,30 років тільки жручи і не цікавлячись як це створюється - ти пробуєш тут людям з найуспішніших 5% - переказуєш лубочні картинки які ти десь/колись читав..але не зрозумів прочитане1 Вплив уряду(керівника) - 5% максимумЦе доводять азійські тигри( в яких зміна ВВП вище 5% була максимум на протязі 10 років) і транснаціональні корпорації(наприклад Нісан під керівництвом Карлоса Гона, чи Тесла під керівництвом Маска)Уряд Яценюка-Гройсмана - + 5% в рікУряд гончарука-Шмигаля - - 8 % в рікКраїна - та самапрацівники -ті самів міністерствах 90% клерків-з попередніх урядів за останні 20 роківЗмінили тільки сотню чиновників...і вихлоп мінус 8%Оцих мінус 8 ( з яких мінус 3-4 короновірус) і є той максимальний вплив які може зробити чиновник.2 Те що ти пожиттєвий економічний субсидант - не страшно ,страшно ,що ти свої викладки(повадки/знання/досвід) замполіта переводиш на економіку-якою ніколи не займався. а тому дуриш всіх присутніх..які тобі деколи вірять..як не як ти так активно сперичаєшся...Але тебе терпіли до пори до часуПоки активний військовослужбовець Хоттаб - не надавав тобі по вухам за твою зверхність і поверхапайство.3 Ти на в змозі усвідомитите що в армії правильно - впертість..В нормальному житті приводить до краху...Тому ти ніяк не можеш повірити,що якісь ларьочники/будівельникиа - на порядок більше від тебе знають реальну економікуб - годували ( а значить виховували твою впертість)Тільки нормальний - в стані за пару років зрозуміти де він дуреньВпертий осел - навіть не може проаналізувати що йому кажуть...Навіть у випадку ,коли викладаються цифри ( які тобі прибамбашеному) жоден підприємець не виложить( з твоїх знайомих) вони ж тебе знають як облупленого і переконані.що ти їх здаш...як тільки виявиться що те що вони тобі розповіли - не вкладається в твою куцу треуголку http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23112 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2356 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 21:00 detroytred написав: Ты один не понимаешь элементарного.

Изучай грамотных. Ты один не понимаешь элементарного.Изучай грамотных. Коли ти сплатиш перших 300 000 податків в рік - тоді й прийдеш

А поки ти профукуєш 60 000 пенсійних - сиди й мовчи ,поки по тейблу не отримав...



Мені цікаво

Злості не має меж

Доки клоуни,пенсіонери які все життя жирували на чиїйсь шиї - будуть розповідати що вони ах-які розумні...

Розумник

Ти б може навчився спочатку поважати того ,хто тебе своїми податками годував?

А то гавкаєш ,на руку яка тебе годує...і це точно ознака тупості і совковості. Коли ти сплатиш перших 300 000 податків в рік - тоді й прийдешА поки ти профукуєш 60 000 пенсійних - сиди й мовчи ,поки по тейблу не отримав...Мені цікавоЗлості не має межДоки клоуни,пенсіонери які все життя жирували на чиїйсь шиї - будуть розповідати що вони ах-які розумні...РозумникТи б може навчився спочатку поважати того ,хто тебе своїми податками годував?А то гавкаєш ,на руку яка тебе годує...і це точно ознака тупості і совковості. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23112 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2356 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 21:02 innamax2008 написав: По ВНО, выпускники школ получат аттестаты, кто хочет поступить в ВУЗ сдает ВНО. Раньше аттестаты выдавали только после сдачи ВНО. Теперь понятно. По ВНО, выпускники школ получат аттестаты, кто хочет поступить в ВУЗ сдает ВНО. Раньше аттестаты выдавали только после сдачи ВНО. Теперь понятно.

Испанец, объясни, новый механизм получения аттестата и поступления в ВУЗ ? Испанец, объясни, новый механизм получения аттестата и поступления в ВУЗ ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4742 З нами з: 31.08.09 Подякував: 328 раз. Подякували: 994 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 21:04 freeze написав: Свежий соцопрос по предстоящим выборам мэра Одессы от группы Рейтинг.



1. Труханов - Доверяй делам - 48,7 % Свежий соцопрос по предстоящим выборам мэра Одессы от группы Рейтинг.1. Труханов - Доверяй делам - 48,7 %

Ваше жизненное кредо ? Ваше жизненное кредо ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4742 З нами з: 31.08.09 Подякував: 328 раз. Подякували: 994 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 21:13 budivelnik

Опять опус фантазий...



Я так понимаю, что ты увидел факт - цитату за 8 мая 2020. Факт, опровергающий твоё искажение" - брехню.



Я тебе выше дописал, осиль.

Знания торговли горилкою и Кейнс и Ко - это разные вещи.



Не трогай Хоттаба... Он благоразумно просто замолчал. Ведь ответить на какой кафедре учили строевой и пр. (что учат не только геометрии)) - сложно. Легче, как ты задвинуть ряд претензий. Но он-то сгоряча, а ты от тугости...



Не тупи. Я не дискутируют с тобой о том, как продавать горилка и т.д. По твоей непосредственной деятельности.

Предметы дискуссии другие.

А у тебя аргументы -- я мильйонер и удачный мелкий предприниматель.

Удача, правда, базировалась, на экономии на себе в накоплении капитала.



Но ты нетипичный)))

Что подтверждается твоим - развиваться дальше в западло.

Ты уникальный))) detroytred

Повідомлень: 23127 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 21:22 budivelnik написав: detroytred написав: Ты один не понимаешь элементарного.

Изучай грамотных. Ты один не понимаешь элементарного.Изучай грамотных. Коли ти сплатиш перших 300 000 податків в рік - тоді й прийдеш

А поки ти профукуєш 60 000 пенсійних - сиди й мовчи ,поки по тейблу не отримав...



Мені цікаво

Злості не має меж

Доки клоуни,пенсіонери які все життя жирували на чиїйсь шиї - будуть розповідати що вони ах-які розумні...

Розумник

Ти б може навчився спочатку поважати того ,хто тебе своїми податками годував?

А то гавкаєш ,на руку яка тебе годує...і це точно ознака тупості і совковості. Коли ти сплатиш перших 300 000 податків в рік - тоді й прийдешА поки ти профукуєш 60 000 пенсійних - сиди й мовчи ,поки по тейблу не отримав...Мені цікавоЗлості не має межДоки клоуни,пенсіонери які все життя жирували на чиїйсь шиї - будуть розповідати що вони ах-які розумні...РозумникТи б може навчився спочатку поважати того ,хто тебе своїми податками годував?А то гавкаєш ,на руку яка тебе годує...і це точно ознака тупості і совковості.

Чудак, ты опять по кругу.

Годувальник)))



То-то ты не захотел жировать в ЗСУ, в отличие от СЕСЕСЕРской армии, да ещё и в Германии. Сдрыснул.



Не искажай. Порядочных людей, хоть каких профессий, я поважаю.

Но ты тут дно пробиваешь и пробиваешь.



И давление тебе не мешает по тейблу дать. Цирк. Загляни в АТО.



Ты лучше вместо глупых угроз деньгами попробуй за свои слова ответить. Чудак, ты опять по кругу.Годувальник)))То-то ты не захотел жировать в ЗСУ, в отличие от СЕСЕСЕРской армии, да ещё и в Германии. Сдрыснул.Не искажай. Порядочных людей, хоть каких профессий, я поважаю.Но ты тут дно пробиваешь и пробиваешь.И давление тебе не мешает по тейблу дать. Цирк. Загляни в АТО.Ты лучше вместо глупых угроз деньгами попробуй за свои слова ответить. detroytred

Повідомлень: 23127 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6334633563366337 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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