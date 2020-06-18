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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6334633563366337
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:25

Будильник
" і як приклад цього часто - привели повідомленння...трьохрічної давності." (С)

У тебя проблемы с вниманием.
Пример от 8 травня 2020 ты не увидел. И это по первому же поиску только "старшина роти".
Тебе это указано в Сер 17 чер, 2020 20:13. Перечитай сообщение, шевеля губами...

У меня масса ответов тебе уходит на опровержение твоих "искажений"))
Ты их генеришь и генеришь...

На этом всё. С тобой.
Буду разве что потешаться с тебя, когда зашквары будут достойные внимания. У тебя дела нет-то.
А просто твои "искажения" приедаются и неисчерпаемы у тебя.

И второй наконец, ведь уже многократно тебе объяснял, я согласен с тобой, что форумчанин, получив твои советы, может получить кардинальные изменения для себя. Также начитавшись Киосаки и т.п.
Но речь идёт об масштабах страны, изменениях на уровне общества.
Там другие механизмы, законы, процессы. Поэтому ни кейнсы, ни фридмены, ни МВФы и т.д. даже не рассматривают твои "идеи".
Потому что это просто огромная глупость...
Ты один не понимаешь элементарного.
Изучай грамотных.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 18 чер, 2020 20:56, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:54

  detroytred написав:Буду разве что потешаться с тебя,
Смішний ти...
Ти не пробував на форумі автомобілістів переказувати те що тобі автомеханік вася в гаражі спяну розсказував?
А на форумі скрипалів - розповідав як скрипку тримати
На форумі художників - переконував що кісточка лисячий хвіст -фуфло..
Ні ?
Так якого милого ,30 років тільки жручи і не цікавлячись як це створюється - ти пробуєш тут людям з найуспішніших 5% - переказуєш лубочні картинки які ти десь/колись читав..але не зрозумів прочитане
1 Вплив уряду(керівника) - 5% максимум
Це доводять азійські тигри( в яких зміна ВВП вище 5% була максимум на протязі 10 років) і транснаціональні корпорації(наприклад Нісан під керівництвом Карлоса Гона, чи Тесла під керівництвом Маска)
Уряд Яценюка-Гройсмана - + 5% в рік
Уряд гончарука-Шмигаля - - 8 % в рік
Країна - та сама
працівники -ті самі
в міністерствах 90% клерків-з попередніх урядів за останні 20 років
Змінили тільки сотню чиновників...і вихлоп мінус 8%
Оцих мінус 8 ( з яких мінус 3-4 короновірус) і є той максимальний вплив які може зробити чиновник.
2 Те що ти пожиттєвий економічний субсидант - не страшно ,страшно ,що ти свої викладки(повадки/знання/досвід) замполіта переводиш на економіку-якою ніколи не займався. а тому дуриш всіх присутніх..які тобі деколи вірять..як не як ти так активно сперичаєшся...
Але тебе терпіли до пори до часу
Поки активний військовослужбовець Хоттаб - не надавав тобі по вухам за твою зверхність і поверхапайство.
3 Ти на в змозі усвідомити
те що в армії правильно - впертість..
В нормальному житті приводить до краху...
Тому ти ніяк не можеш повірити,що якісь ларьочники/будівельники
а - на порядок більше від тебе знають реальну економіку
б - годували ( а значить виховували твою впертість)
Тільки нормальний - в стані за пару років зрозуміти де він дурень
Впертий осел - навіть не може проаналізувати що йому кажуть...
Навіть у випадку ,коли викладаються цифри ( які тобі прибамбашеному) жоден підприємець не виложить( з твоїх знайомих) вони ж тебе знають як облупленого і переконані.що ти їх здаш...як тільки виявиться що те що вони тобі розповіли - не вкладається в твою куцу треуголку
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:00

  detroytred написав:Ты один не понимаешь элементарного.
Изучай грамотных.
Коли ти сплатиш перших 300 000 податків в рік - тоді й прийдеш
А поки ти профукуєш 60 000 пенсійних - сиди й мовчи ,поки по тейблу не отримав...

Мені цікаво
Злості не має меж
Доки клоуни,пенсіонери які все життя жирували на чиїйсь шиї - будуть розповідати що вони ах-які розумні...
Розумник
Ти б може навчився спочатку поважати того ,хто тебе своїми податками годував?
А то гавкаєш ,на руку яка тебе годує...і це точно ознака тупості і совковості.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:02

  innamax2008 написав:По ВНО, выпускники школ получат аттестаты, кто хочет поступить в ВУЗ сдает ВНО. Раньше аттестаты выдавали только после сдачи ВНО. Теперь понятно.

Испанец, объясни, новый механизм получения аттестата и поступления в ВУЗ ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:04

  freeze написав:Свежий соцопрос по предстоящим выборам мэра Одессы от группы Рейтинг.

1. Труханов - Доверяй делам - 48,7 %

Ваше жизненное кредо ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:13

budivelnik
Опять опус фантазий...

Я так понимаю, что ты увидел факт - цитату за 8 мая 2020. Факт, опровергающий твоё искажение" - брехню.

Я тебе выше дописал, осиль.
Знания торговли горилкою и Кейнс и Ко - это разные вещи.

Не трогай Хоттаба... Он благоразумно просто замолчал. Ведь ответить на какой кафедре учили строевой и пр. (что учат не только геометрии)) - сложно. Легче, как ты задвинуть ряд претензий. Но он-то сгоряча, а ты от тугости...

Не тупи. Я не дискутируют с тобой о том, как продавать горилка и т.д. По твоей непосредственной деятельности.
Предметы дискуссии другие.
А у тебя аргументы -- я мильйонер и удачный мелкий предприниматель.
Удача, правда, базировалась, на экономии на себе в накоплении капитала.

Но ты нетипичный)))
Что подтверждается твоим - развиваться дальше в западло.
Ты уникальный)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:22

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ты один не понимаешь элементарного.
Изучай грамотных.
Коли ти сплатиш перших 300 000 податків в рік - тоді й прийдеш
А поки ти профукуєш 60 000 пенсійних - сиди й мовчи ,поки по тейблу не отримав...

Мені цікаво
Злості не має меж
Доки клоуни,пенсіонери які все життя жирували на чиїйсь шиї - будуть розповідати що вони ах-які розумні...
Розумник
Ти б може навчився спочатку поважати того ,хто тебе своїми податками годував?
А то гавкаєш ,на руку яка тебе годує...і це точно ознака тупості і совковості.

Чудак, ты опять по кругу.
Годувальник)))

То-то ты не захотел жировать в ЗСУ, в отличие от СЕСЕСЕРской армии, да ещё и в Германии. Сдрыснул.

Не искажай. Порядочных людей, хоть каких профессий, я поважаю.
Но ты тут дно пробиваешь и пробиваешь.

И давление тебе не мешает по тейблу дать. Цирк. Загляни в АТО.

Ты лучше вместо глупых угроз деньгами попробуй за свои слова ответить.
detroytred
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