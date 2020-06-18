detroytred написав:
Но ты нетипичный)))
Что подтверждается твоим - развиваться дальше в западло.
Ты уникальный)))
1 Унікальний-це ти.
Не маючи жодного досвіду економічної діяльності-вирішити що можеш просто радити почитати якісь книжки...
А потім(навіть якщо й сам почитав) не маючи зворотнього звязку від реальної діяльності по впроваджуванні найелементарнішого з прочитаного - висовувати якісь теорії і звинувачувати тих хто працює в тому що вони не користуютьсяч гуглем і не читали якогось кейнса....
Це як мінімум -старчий маразм
Як максимум - ворожа діяльність
2 Погугли - хто сказав
Я можу відчитатись за кожен зароблений доллар...але тільки з другого заробленого мільйона...
Тобто 80-95% підприємців починали так само як я і діяли по тому ж алгоритму
Десятки років,витрачали на власні потреби 30% від заробленого і 70% реінвестували.
Я унікальний в тому що реінвестував 70% і вийшов на 5-8 млн
Такий самий як я, реінвестуючи 50% - вийшов на 2-4 млн (але таких на порядок більше)
Ті які реінвестували 20% -вийшли на 0,5-1 млн (але таких ще на порядок більше від попередньої групи)
А ті хто витрачали стільки ж скільки й отримували - ті залишились найнятими.
3 Так от
Для того щоб змінити (допомогти менш успішним, які не можуть психологічно змусити себе років 15-20 реінвестувати 70% від заробленого) , треба щоб в країні було не 5% таких як я, а хочаб 15-20%... тільки тоді можна пробувати забирати в нас і допомагати нижнім групам...
Але забрати в мене до того як я зароблю перший млн... це не дозволити мені з ларька перейти в стаціонарний магазин , забрати швидше ніж я зароблю 5 млн - це не дозволити з магазину перейти в будівництво....
4 От і виходит
Щоб там не писали в книжках
Але поки не зявиться 4-5 млн підприємців ( замість сьогоднішнього 1 млн ) з статками від 8-10 млн грн... до того часу жоден уейнс не знайде ресурсу,який можна забрати ,щоб допомогти менш успішним...
5 Це для тебе -допомога - це букви під назвою Закон
Для фунціонуючого бізнесу-букви в Законі -потрібні, але без наявного реального ресурсу ( а ресурс це навіть не папірці надруковані нашим чи американським банком) - ресурси це товари послуги які вже створені реальним бізнесом...тобто без таких як я-нікуди дітись
Якщо людина витратила все що заробила - вона фактично не допомогла Державі розвиватись(кака була-кака є)
6 Інше питання підприємець
а - створив 100% ,30% поміняв на товари/послуги які спожив(перевів в нуль) , а 70% реінвестованих - створив додатковий ринок(адже що таке реінвестиція - це платоспроможний попит на товари ,які в подальшому збільшують випуск інших товарів)тобто я збільшував ринок своєю працею щороку в 2 рази....
От і вийшло
Стартував _______в 1997 з 4000 доларів
Проміжний фініш в 2020- 250 000 доларів
Ріст в 60 разів ( з яких 3 рази -це інфляція доллара в Україні і 20 разів це реальне збільшення в порівнянні з 1997 роком)
І тут випливаєш ти,весь такий в білому і починаєш нести ахінею...і як тільки тебе носом тикають в неї - так відразу починаєш ховатись за ссилками в гуглі...
Зрозумій
Заробляти так само важко(цікаво) як і співати чи малювати (чи служити)
І той хто вирішив заробляти(особливо коли в процесі заробітку обігнав 95% учасників цього забігу) -набагато краще від тебе штудіював книжкових економістів і на два-три порядки більше часу витрачав на те щоб скористатись(витягнути корисне) з прочитаного і адаптувати це прочитане до реального життя
Ти ж так і залишився ментально в совку. в якому не було успішних підприємців. в якому були бариги і спекулянти..які заважали тобі отримувати після стояння в черзі раз в три роки чоботи для жінки купити.