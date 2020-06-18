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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6334633563366337
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:25

Будильник
" і як приклад цього часто - привели повідомленння...трьохрічної давності." (С)

У тебя проблемы с вниманием.
Пример от 8 травня 2020 ты не увидел. И это по первому же поиску только "старшина роти".
Тебе это указано в Сер 17 чер, 2020 20:13. Перечитай сообщение, шевеля губами...

У меня масса ответов тебе уходит на опровержение твоих "искажений"))
Ты их генеришь и генеришь...

На этом всё. С тобой.
Буду разве что потешаться с тебя, когда зашквары будут достойные внимания. У тебя дела нет-то.
А просто твои "искажения" приедаются и неисчерпаемы у тебя.

И второй наконец, ведь уже многократно тебе объяснял, я согласен с тобой, что форумчанин, получив твои советы, может получить кардинальные изменения для себя. Также начитавшись Киосаки и т.п.
Но речь идёт об масштабах страны, изменениях на уровне общества.
Там другие механизмы, законы, процессы. Поэтому ни кейнсы, ни фридмены, ни МВФы и т.д. даже не рассматривают твои "идеи".
Потому что это просто огромная глупость...
Ты один не понимаешь элементарного.
Изучай грамотных.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 18 чер, 2020 20:56, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:54

  detroytred написав:Буду разве что потешаться с тебя,
Смішний ти...
Ти не пробував на форумі автомобілістів переказувати те що тобі автомеханік вася в гаражі спяну розсказував?
А на форумі скрипалів - розповідав як скрипку тримати
На форумі художників - переконував що кісточка лисячий хвіст -фуфло..
Ні ?
Так якого милого ,30 років тільки жручи і не цікавлячись як це створюється - ти пробуєш тут людям з найуспішніших 5% - переказуєш лубочні картинки які ти десь/колись читав..але не зрозумів прочитане
1 Вплив уряду(керівника) - 5% максимум
Це доводять азійські тигри( в яких зміна ВВП вище 5% була максимум на протязі 10 років) і транснаціональні корпорації(наприклад Нісан під керівництвом Карлоса Гона, чи Тесла під керівництвом Маска)
Уряд Яценюка-Гройсмана - + 5% в рік
Уряд гончарука-Шмигаля - - 8 % в рік
Країна - та сама
працівники -ті самі
в міністерствах 90% клерків-з попередніх урядів за останні 20 років
Змінили тільки сотню чиновників...і вихлоп мінус 8%
Оцих мінус 8 ( з яких мінус 3-4 короновірус) і є той максимальний вплив які може зробити чиновник.
2 Те що ти пожиттєвий економічний субсидант - не страшно ,страшно ,що ти свої викладки(повадки/знання/досвід) замполіта переводиш на економіку-якою ніколи не займався. а тому дуриш всіх присутніх..які тобі деколи вірять..як не як ти так активно сперичаєшся...
Але тебе терпіли до пори до часу
Поки активний військовослужбовець Хоттаб - не надавав тобі по вухам за твою зверхність і поверхапайство.
3 Ти на в змозі усвідомити
те що в армії правильно - впертість..
В нормальному житті приводить до краху...
Тому ти ніяк не можеш повірити,що якісь ларьочники/будівельники
а - на порядок більше від тебе знають реальну економіку
б - годували ( а значить виховували твою впертість)
Тільки нормальний - в стані за пару років зрозуміти де він дурень
Впертий осел - навіть не може проаналізувати що йому кажуть...
Навіть у випадку ,коли викладаються цифри ( які тобі прибамбашеному) жоден підприємець не виложить( з твоїх знайомих) вони ж тебе знають як облупленого і переконані.що ти їх здаш...як тільки виявиться що те що вони тобі розповіли - не вкладається в твою куцу треуголку
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:00

  detroytred написав:Ты один не понимаешь элементарного.
Изучай грамотных.
Коли ти сплатиш перших 300 000 податків в рік - тоді й прийдеш
А поки ти профукуєш 60 000 пенсійних - сиди й мовчи ,поки по тейблу не отримав...

Мені цікаво
Злості не має меж
Доки клоуни,пенсіонери які все життя жирували на чиїйсь шиї - будуть розповідати що вони ах-які розумні...
Розумник
Ти б може навчився спочатку поважати того ,хто тебе своїми податками годував?
А то гавкаєш ,на руку яка тебе годує...і це точно ознака тупості і совковості.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:02

  innamax2008 написав:По ВНО, выпускники школ получат аттестаты, кто хочет поступить в ВУЗ сдает ВНО. Раньше аттестаты выдавали только после сдачи ВНО. Теперь понятно.

Испанец, объясни, новый механизм получения аттестата и поступления в ВУЗ ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:04

  freeze написав:Свежий соцопрос по предстоящим выборам мэра Одессы от группы Рейтинг.

1. Труханов - Доверяй делам - 48,7 %

Ваше жизненное кредо ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:13

budivelnik
Опять опус фантазий...

Я так понимаю, что ты увидел факт - цитату за 8 мая 2020. Факт, опровергающий твоё искажение" - брехню.

Я тебе выше дописал, осиль.
Знания торговли горилкою и Кейнс и Ко - это разные вещи.

Не трогай Хоттаба... Он благоразумно просто замолчал. Ведь ответить на какой кафедре учили строевой и пр. (что учат не только геометрии)) - сложно. Легче, как ты задвинуть ряд претензий. Но он-то сгоряча, а ты от тугости...

Не тупи. Я не дискутируют с тобой о том, как продавать горилка и т.д. По твоей непосредственной деятельности.
Предметы дискуссии другие.
А у тебя аргументы -- я мильйонер и удачный мелкий предприниматель.
Удача, правда, базировалась, на экономии на себе в накоплении капитала.

Но ты нетипичный)))
Что подтверждается твоим - развиваться дальше в западло.
Ты уникальный)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:22

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ты один не понимаешь элементарного.
Изучай грамотных.
Коли ти сплатиш перших 300 000 податків в рік - тоді й прийдеш
А поки ти профукуєш 60 000 пенсійних - сиди й мовчи ,поки по тейблу не отримав...

Мені цікаво
Злості не має меж
Доки клоуни,пенсіонери які все життя жирували на чиїйсь шиї - будуть розповідати що вони ах-які розумні...
Розумник
Ти б може навчився спочатку поважати того ,хто тебе своїми податками годував?
А то гавкаєш ,на руку яка тебе годує...і це точно ознака тупості і совковості.

Чудак, ты опять по кругу.
Годувальник)))

То-то ты не захотел жировать в ЗСУ, в отличие от СЕСЕСЕРской армии, да ещё и в Германии. Сдрыснул.

Не искажай. Порядочных людей, хоть каких профессий, я поважаю.
Но ты тут дно пробиваешь и пробиваешь.

И давление тебе не мешает по тейблу дать. Цирк. Загляни в АТО.

Ты лучше вместо глупых угроз деньгами попробуй за свои слова ответить. Тейбл для мильйнера фигня, тебя учить нужно деньгами.

Я тебе уже сто раз указывал, что ни на роль розумника, ни на роль героя я не претендую.
Это у тебя комплексы...
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:39

  detroytred написав:Но ты нетипичный)))
Что подтверждается твоим - развиваться дальше в западло.
Ты уникальный)))
1 Унікальний-це ти.
Не маючи жодного досвіду економічної діяльності-вирішити що можеш просто радити почитати якісь книжки...
А потім(навіть якщо й сам почитав) не маючи зворотнього звязку від реальної діяльності по впроваджуванні найелементарнішого з прочитаного - висовувати якісь теорії і звинувачувати тих хто працює в тому що вони не користуютьсяч гуглем і не читали якогось кейнса....
Це як мінімум -старчий маразм
Як максимум - ворожа діяльність
2 Погугли - хто сказав
Я можу відчитатись за кожен зароблений доллар...але тільки з другого заробленого мільйона...

Тобто 80-95% підприємців починали так само як я і діяли по тому ж алгоритму
Десятки років,витрачали на власні потреби 30% від заробленого і 70% реінвестували.
Я унікальний в тому що реінвестував 70% і вийшов на 5-8 млн
Такий самий як я, реінвестуючи 50% - вийшов на 2-4 млн (але таких на порядок більше)
Ті які реінвестували 20% -вийшли на 0,5-1 млн (але таких ще на порядок більше від попередньої групи)
А ті хто витрачали стільки ж скільки й отримували - ті залишились найнятими.

3 Так от
Для того щоб змінити (допомогти менш успішним, які не можуть психологічно змусити себе років 15-20 реінвестувати 70% від заробленого) , треба щоб в країні було не 5% таких як я, а хочаб 15-20%... тільки тоді можна пробувати забирати в нас і допомагати нижнім групам...
Але забрати в мене до того як я зароблю перший млн... це не дозволити мені з ларька перейти в стаціонарний магазин , забрати швидше ніж я зароблю 5 млн - це не дозволити з магазину перейти в будівництво....
4 От і виходит
Щоб там не писали в книжках
Але поки не зявиться 4-5 млн підприємців ( замість сьогоднішнього 1 млн ) з статками від 8-10 млн грн... до того часу жоден уейнс не знайде ресурсу,який можна забрати ,щоб допомогти менш успішним...

5 Це для тебе -допомога - це букви під назвою Закон
Для фунціонуючого бізнесу-букви в Законі -потрібні, але без наявного реального ресурсу ( а ресурс це навіть не папірці надруковані нашим чи американським банком) - ресурси це товари послуги які вже створені реальним бізнесом...тобто без таких як я-нікуди дітись
Якщо людина витратила все що заробила - вона фактично не допомогла Державі розвиватись(кака була-кака є)
6 Інше питання підприємець
а - створив 100% ,30% поміняв на товари/послуги які спожив(перевів в нуль) , а 70% реінвестованих - створив додатковий ринок(адже що таке реінвестиція - це платоспроможний попит на товари ,які в подальшому збільшують випуск інших товарів)тобто я збільшував ринок своєю працею щороку в 2 рази....
От і вийшло
Стартував _______в 1997 з 4000 доларів
Проміжний фініш в 2020- 250 000 доларів
Ріст в 60 разів ( з яких 3 рази -це інфляція доллара в Україні і 20 разів це реальне збільшення в порівнянні з 1997 роком)

І тут випливаєш ти,весь такий в білому і починаєш нести ахінею...і як тільки тебе носом тикають в неї - так відразу починаєш ховатись за ссилками в гуглі...
Зрозумій
Заробляти так само важко(цікаво) як і співати чи малювати (чи служити)
І той хто вирішив заробляти(особливо коли в процесі заробітку обігнав 95% учасників цього забігу) -набагато краще від тебе штудіював книжкових економістів і на два-три порядки більше часу витрачав на те щоб скористатись(витягнути корисне) з прочитаного і адаптувати це прочитане до реального життя
Ти ж так і залишився ментально в совку. в якому не було успішних підприємців. в якому були бариги і спекулянти..які заважали тобі отримувати після стояння в черзі раз в три роки чоботи для жінки купити.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:51

budivelnik
Серьёзно -- разберись с макроэкономикой.
Ну смешно же ведь, как ты микро- на макро- натягиваешь.

И выдаешь гениальный)) рецепт решения -- увеличение числа предпринимателей на основе появления у них желания и способностей.

Рынок. Рыночные условия регулируют число предпринимателей. Оно является СЛЕДСТВИЕМ.
ИНДИКАТОРОМ НАЛИЧИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЩВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.
Люди в рынке достаточно пластичны и мобильны.

Не пиши опусы, а открой учебник.

О каком адаптировании для реального життя форумчанина ты говоришь?
Предмет дискуссии из макроэкономики лишь чуть-чуть уместен для индивидуума.
Это разные сферы...

З.ы. то, что я нахожу и даю подтверждение своего мнения совпадением оного с признанными экономистами, ссылаюсь на них - это не просто нормально, это очень уместно.

Дискутировали бы мы по вопросу расстановки стульев в кафе, я бы ссылался на специалистов по кафе и стульям.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:25

  detroytred написав:Рынок. Рыночные условия регулируют число предпринимателей.
Що спочатку? Яйце чи курка?
Ринок хто створює? Вакум чи підприємці /споживачі?
Королі ввели буржуазію?
Чи буржуазія відрубала голови королям(феодалам)
Вівчарі в Англії розвинулись до манафактур і зробили статус монарфа -прадставницьким
Чи монархи створили умови по яким вівчарі з буржуазією їм голови рубати почали?

Тому ти прочитав ринок...і все
Що це таке ти не знаєш і не розумієш..для тебе це набір букв в Біблії.
Для мене це живий організм,який я вирощував з 0,1 млн до 1 млн а потім і до 5-10....
На прикладі СРСР
Ленін захопив владу,розповідаючи що будує наступну після капіталістичної формацію - коммунізм...
Пройшло 70 років і недокомунізм під назвою розвинутий соціалізм програв капіталізму..який переміг ще Ленін?
Що вийшло
У нас були 70 років погані керівники і хороші всі інші?
В 1991 Кравчук заявив що будуємо капіталізм...
Заявити заявив - а як з 50 млн совків зробити 45 млн буржуа?
Законами?
Тому
1 Твоя помилка що ти розумієш букви і не розумієш суть
2 Твоя помилка що ти вважаєш економічні закони різними для мікро і макроекономіки
Ти ж не вважаєш що математика де 2+2 відрізняється від математики де 1 млн*1 млрд ?
А чому думає не так про економіку?
3 Є різні підходи до економіки
Соціалістично(комуністичний) - засобами виробництва(накопичений капітал попередніх поколінь) володіє Держава
Капіталістичний - засобами виробництва(капіталом) володіє людина(сімя)
4 Соціало-комунізм програв всюди , а все тому що курс розвитку(розширення) визначала маленька кількість людей і якщо ця кількість по обєктивно/субєктивним причинам помилялась - падала вся Держава
Капіталізм також різний..
Капіталізм Франції/Англії/США/Німеччини/Швеції/Норвегії/ зразка 1800-1900 років - сильно відрізняється від капіталізму цих самих Держав але сьогодні.
І жодна з цих Держав не перестрибувала через сходинки.Всі розвивали свій капіталізм 200-220 років...
Тепер
Україна розвиває капіталізм останні 30 років
Ясно ,що совкова ментальність тисне на всіх,від простих людей до керівників..
Але й керівники не можуть взяти на озброєння теорії/методи розвинутих країн.
Ми можемо сьогодні почати повторювати методи Польщі...розливу 2000 року( ми не можемо пробувати повторити методи Польщі навіть 2020 року)
Але слово ринок що для 2000 року в Польщі,що для 2020 року в польщі - описується однаковим набором букв...
Але це ж різні ринки.

От і виходить
Економічна бездарність ,маючи море вільного часу,спробувала перенести вміння вивішування плакатів на політ інформаціях на гуглення...
Слов знайомі вона знайшла...
Але розуму/знань/досвіду
Відрізнити Бесарабський РИНОК від РИНКУ США...в неї немає.
От вона й продукує направо і наліво свої совкові переконання.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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