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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6336633763386339> Додано: Чет 18 чер, 2020 22:57 budivelnik

Тому

1 Твоя помилка що ти розумієш букви і не розумієш суть

2 Твоя помилка що ти вважаєш економічні закони різними для мікро і макроекономіки

Ти ж не вважаєш що математика де 2+2 відрізняється від математики де 1 млн*1 млрд ?

А чому думає не так про економіку?



Когда ты дорастешь в знаниях, что поймёшь почему думают не так про экономику, физику (те же законы, процессы для микро- и макро-) и пр., тогда подискутируем.



А так ералашики...



Зайди на любую кафедру в экономическом. Тебе объяснят.



Даже элементарно - в микроэкономике доступны одни инструменты (ты можешь легко подтолкнуть к тем или иным экономическом. шагам собеседника). В макроэкономике другие - та же процентная ставка.

А. Смит раскрыл по сути больше микроэкономику. Кейнс и Фридман - макроэкономику.



Изменение одного микро-предприятия, как правило, не изменяет условия в рынке для большинства.

Зато если этих микро- будет много, то есть по сути макропараметр, то изменятся условия в рынке.

Это по твоей массовой смене жилья. Когда ты дорастешь в знаниях, что поймёшь почему думают не так про экономику, физику (те же законы, процессы для микро- и макро-) и пр., тогда подискутируем.А так ералашики...Зайди на любую кафедру в экономическом. Тебе объяснят.Даже элементарно - в микроэкономике доступны одни инструменты (ты можешь легко подтолкнуть к тем или иным экономическом. шагам собеседника). В макроэкономике другие - та же процентная ставка.А. Смит раскрыл по сути больше микроэкономику. Кейнс и Фридман - макроэкономику.Изменение одного микро-предприятия, как правило, не изменяет условия в рынке для большинства.Зато если этих микро- будет много, то есть по сути макропараметр, то изменятся условия в рынке.Это по твоей массовой смене жилья. detroytred

Повідомлень: 23134 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 23:03 detroytred написав: Зайди на любую кафедру в экономическом Зайди на любую кафедру в экономическом В мене два друга - доктори економічних наук..один навіть Зав Кафедри в Універі Франка...

То що я маю запитатись?

ПС

По питанням оподаткування і мікроекономіки,а також вплив стимуляції (від фінансової до моральної) - вони в мене консультуються..

То що-й далі будеш стверджувати що військовий,який жодної секунди не думав про ефективність того що робить і всі знання черпає з гугля+жодним чином не перевірив правильність розуміння того що прочитав - знає економіку краще від мене?



На таку твою заявку - відповідь проста з народного фольклору

Дурень - думкою багатіє (або пенсією ,як в твоєму випадку) В мене два друга - доктори економічних наук..один навіть Зав Кафедри в Універі Франка...То що я маю запитатись?ПСПо питанням оподаткування і мікроекономіки,а також вплив стимуляції (від фінансової до моральної) - вони в мене консультуються..То що-й далі будеш стверджувати що військовий,який жодної секунди не думав про ефективність того що робить і всі знання черпає з гугля+жодним чином не перевірив правильність розуміння того що прочитав - знає економіку краще від мене?На таку твою заявку - відповідь проста з народного фольклоруДурень - думкою багатіє (або пенсією ,як в твоєму випадку) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23118 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2361 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 23:09 Re: Політичні дискусії unicdima

Повідомлень: 560 З нами з: 10.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 58 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 23:17 budivelnik написав: detroytred написав: Зайди на любую кафедру в экономическом Зайди на любую кафедру в экономическом В мене два друга - доктори економічних наук..один навіть Зав Кафедри в Універі Франка...

То що я маю запитатись?

ПС

По питанням оподаткування і мікроекономіки,а також вплив стимуляції (від фінансової до моральної) - вони в мене консультуються..

То що-й далі будеш стверджувати що військовий,який жодної секунди не думав про ефективність того що робить і всі знання черпає з гугля+жодним чином не перевірив правильність розуміння того що прочитав - знає економіку краще від мене?



На таку твою заявку - відповідь проста з народного фольклору

Дурень - думкою багатіє (або пенсією ,як в твоєму випадку) В мене два друга - доктори економічних наук..один навіть Зав Кафедри в Універі Франка...То що я маю запитатись?ПСПо питанням оподаткування і мікроекономіки,а також вплив стимуляції (від фінансової до моральної) - вони в мене консультуються..То що-й далі будеш стверджувати що військовий,який жодної секунди не думав про ефективність того що робить і всі знання черпає з гугля+жодним чином не перевірив правильність розуміння того що прочитав - знає економіку краще від мене?На таку твою заявку - відповідь проста з народного фольклоруДурень - думкою багатіє (або пенсією ,як в твоєму випадку)

Ну тугой...

То, что они у тебя консультируются по микро- -- это допустимо.

Но мы макро- обсуждаем.



И ты опять обобщаешь. Я с тобой не меряюсь в знаниях экономики взагалi. Чудак, в сотый раз напоминаю - у меня в отличие от тебя комплексов нет. Ни на знатока экономики, ни на героя и т.д я не претендую.

Я тебе указываю на элементарные твои ошибки.

Увидеть которые - достаточно открыть учебник.



Ты постоянно виляешь с предметом.

И вот эти твои ремарки (совок, военный и т.п.) тоже из этой серии.



Повторюсь - элементарные.

Типа как ты делил 24 на 8 ...).



З.Ы. расскажи этим докторам о твоей идее с массовой заменой жилья. Расскажешь их мнение. Ну тугой...То, что они у тебя консультируются по микро- -- это допустимо.Но мы макро- обсуждаем.И ты опять обобщаешь. Я с тобой не меряюсь в знаниях экономики взагалi. Чудак, в сотый раз напоминаю - у меня в отличие от тебя комплексов нет. Ни на знатока экономики, ни на героя и т.д я не претендую.Я тебе указываю на элементарные твои ошибки.Увидеть которые - достаточно открыть учебник.Ты постоянно виляешь с предметом.И вот эти твои ремарки (совок, военный и т.п.) тоже из этой серии.Повторюсь - элементарные.Типа как ты делил 24 на 8 ...).З.Ы. расскажи этим докторам о твоей идее с массовой заменой жилья. Расскажешь их мнение. detroytred

Повідомлень: 23134 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 23:27 budivelnik



*Соціало-комунізм програв всюди , а все тому що курс розвитку(розширення) визначала маленька кількість людей і якщо ця кількість по обєктивно/субєктивним причинам помилялась - падала вся Держава* (с)



То есть причина проигрыша -- в ошибках керiвникiв?!))))))

Вот это и есть чисто совковое мышление. В самом ярком виде. Все совдепбабки на лавочках об ошибках говорят.



Ты хоть Мортимера бы почитал о причинах. Причины сугубо объективные.

Даже сам засновник теории социализма Маркс сразу однозначно указал на объективные условия для перехода к этому социализму (которого никто в глаза не видел).



Смотри -- я тебе не за уши, как ты мне, притягиваю совок, а конкретно по факту.



Тебе осталось только отсебятить - типа развиваться им стало в западло. Как тебе. Востаннє редагувалось detroytred в Чет 18 чер, 2020 23:34, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23134 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 23:32 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Зайди на любую кафедру в экономическом Зайди на любую кафедру в экономическом В мене два друга - доктори економічних наук..один навіть Зав Кафедри в Універі Франка...

То що я маю запитатись?

ПС

По питанням оподаткування і мікроекономіки,а також вплив стимуляції (від фінансової до моральної) - вони в мене консультуються..

То що-й далі будеш стверджувати що військовий,який жодної секунди не думав про ефективність того що робить і всі знання черпає з гугля+жодним чином не перевірив правильність розуміння того що прочитав - знає економіку краще від мене?



На таку твою заявку - відповідь проста з народного фольклору

Дурень - думкою багатіє (або пенсією ,як в твоєму випадку) В мене два друга - доктори економічних наук..один навіть Зав Кафедри в Універі Франка...То що я маю запитатись?ПСПо питанням оподаткування і мікроекономіки,а також вплив стимуляції (від фінансової до моральної) - вони в мене консультуються..То що-й далі будеш стверджувати що військовий,який жодної секунди не думав про ефективність того що робить і всі знання черпає з гугля+жодним чином не перевірив правильність розуміння того що прочитав - знає економіку краще від мене?На таку твою заявку - відповідь проста з народного фольклоруДурень - думкою багатіє (або пенсією ,як в твоєму випадку)

Ну тугой...

То, что они у тебя консультируются по микро- -- это допустимо.

Но мы макро- обсуждаем. Ну тугой...То, что они у тебя консультируются по микро- -- это допустимо.Но мы макро- обсуждаем. Ми не обговорюємо

Я тебе вожу як сосунка-ти не маючи що відповісти зіскакуєш на інформацію.яка загальнодоступна в Гуглі

detroytred написав: И ты опять обобщаешь. Я с тобой не меряюсь в знаниях экономики взагалi. Чудак, в сотый раз напоминаю - у меня в отличие от тебя комплексов нет. Ни на знатока экономики, ни на героя и т.д я не претендую.

Я тебе указываю на элементарные твои ошибки.

Увидеть которые - достаточно открыть учебник. И ты опять обобщаешь. Я с тобой не меряюсь в знаниях экономики взагалi. Чудак, в сотый раз напоминаю - у меня в отличие от тебя комплексов нет. Ни на знатока экономики, ни на героя и т.д я не претендую.Я тебе указываю на элементарные твои ошибки.Увидеть которые - достаточно открыть учебник. Поясни мені

Я роблю - ти єдине що робив-це читав підручник...

Хто по твоєму має більше досвіду? Наприклад в твоїй же царині-авіації

Той хто має наліт годин такий ,що входить в 5% найбільш літавших..

Чи той хто ніколи не літав, але прочитав всі підручники доступні в гуглі?

Тому , такий книжковий геній як ти - вже давно повинен був допетрати - ти судиш про смак котлет з фотографії ...

Я ж ці котлети - смажу.

detroytred написав: З.Ы. расскажи этим докторам о твоей идее с массовой заменой жилья. Расскажешь их мнение. З.Ы. расскажи этим докторам о твоей идее с массовой заменой жилья. Расскажешь их мнение. 1 Розповідав

2 На відміну від тебе - в мене з ними виникла цікава дискусія

3 Суть моїх пропозицій вони прекрасно зрозуміли...і ми разом прийшли (з різних сторін) до одного і того ж висновку

а - ідея економічно здорова і легко реалізована...за умови бажання

б - вся необхідна Законодавча документація для цієї ідеї - доступна

в - реалізація ідеї приведе до зменшення кількості субсидантів і зменшення залежності сьогоднішніх бідних( в кавичках) пенсіонерів від Державних і Сімейних дотації...тобто життя в цих людей з точки зору якості-покращиться.

4 При цьому є й негативний фактор.

Він один- але суттєвий

Як правило власники житла( в комерційно привабливих зонах) є старшим поколінням, яке ментально-совок.

А совок-це діагноз.

Замість того ,щоб нічим не ризикуючи - отримати зміну місця проживання і...три-пять додаткових пенсій в місяць

Вони будуть слухати доморощених економістів.які будуть вселяти надію,що у випадку коли прийде хороший керівник-все покращиться..

А тому вони плачуть+коляться ,але лізуть і жруть кактус..

І в цій трагедії винуватий (в тому числі) і один пожиттєвий економічний субсидант,який своїми дурними фантазіями(в яких він вважає ,що керівник з Марсу,не міняючи совковий менталітет значної частини населення-самостійно перетворить Україну в Швецію або Швейцарію)



Те що він особисто так вважає - це його горе, бо цим він в першу чергу впливає на своє найближче оточення.перетворюючи його(заражаючи) совкогенами...

Але його недоречні ідеї,на жаль спотворюють уяву про дійснсть ще багатьох форумчан(людей його сусідів) Ми не обговорюємоЯ тебе вожу як сосунка-ти не маючи що відповісти зіскакуєш на інформацію.яка загальнодоступна в ГугліПоясни меніЯ роблю - ти єдине що робив-це читав підручник...Хто по твоєму має більше досвіду? Наприклад в твоїй же царині-авіаціїТой хто має наліт годин такий ,що входить в 5% найбільш літавших..Чи той хто ніколи не літав, але прочитав всі підручники доступні в гуглі?Тому , такий книжковий геній як ти - вже давно повинен був допетрати - ти судиш про смак котлет з фотографії ...Я ж ці котлети - смажу.1 Розповідав2 На відміну від тебе - в мене з ними виникла цікава дискусія3 Суть моїх пропозицій вони прекрасно зрозуміли...і ми разом прийшли (з різних сторін) до одного і того ж висновкуа - ідея економічно здорова і легко реалізована...за умови бажанняб - вся необхідна Законодавча документація для цієї ідеї - доступнав - реалізація ідеї приведе до зменшення кількості субсидантів і зменшення залежності сьогоднішніх бідних( в кавичках) пенсіонерів від Державних і Сімейних дотації...тобто життя в цих людей з точки зору якості-покращиться.4 При цьому є й негативний фактор.Він один- але суттєвийЯк правило власники житла( в комерційно привабливих зонах) є старшим поколінням, яке ментально-совок.А совок-це діагноз.Замість того ,щоб нічим не ризикуючи - отримати зміну місця проживання і...три-пять додаткових пенсій в місяцьВони будуть слухати доморощених економістів.які будуть вселяти надію,що у випадку коли прийде хороший керівник-все покращиться..А тому вони плачуть+коляться ,але лізуть і жруть кактус..І в цій трагедії винуватий (в тому числі) і один пожиттєвий економічний субсидант,який своїми дурними фантазіями(в яких він вважає ,що керівник з Марсу,не міняючи совковий менталітет значної частини населення-самостійно перетворить Україну в Швецію або Швейцарію)Те що він особисто так вважає - це його горе, бо цим він в першу чергу впливає на своє найближче оточення.перетворюючи його(заражаючи) совкогенами...Але його недоречні ідеї,на жаль спотворюють уяву про дійснсть ще багатьох форумчан(людей його сусідів) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23118 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2361 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 23:43 budivelnik

Конечно!

Если я сморожу элементарную ошибку хоть в чём, хоть в той же авиации, то меня даже школьник, открыв учебник, абсолютно правильно ткнет носом в оную.



И я признаю её.

Это только ты тут опусами отсебятиной ералашиков размахиваешь сильнее и сильнее, когда тебя макают.



У тебя ж досягнення)), миссия)) Впливання на 39 999 000)) detroytred

Повідомлень: 23134 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 23:46 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Соціало-комунізм програв всюди , а все тому що курс розвитку(розширення) визначала маленька кількість людей і якщо ця кількість по обєктивно/субєктивним причинам помилялась - падала вся Держава* (с)

То есть причина проигрыша -- в ошибках керiвникiв? Соціало-комунізм програв всюди , а все тому що курс розвитку(розширення) визначала маленька кількість людей і якщо ця кількість по обєктивно/субєктивним причинам помилялась - падала вся Держава* (с)То есть причина проигрыша -- в ошибках керiвникiв? В тебе хрестик на трусах чи замість трусів?

1 Керівники створили модель

2 Виконавці цю модель виконали

3 Ймовірність негативного результату - збільшується у випадках ,коли на малій кількості керівників лежить велика відповідальність

Прийняли одне рішення про БАМ - рішення не вірне -але будували всі 30 років і ще до сьогодні БАМ повноцінно не запрацював,а затрати пішли

Прийняли рішення про монолітний залізобетон - програли ,бо технологічна революція йде швидше ніж амортизуються конструкції - програли

і так далі..

4 Капіталізм в цьому випадку більш гнучкий....

В капкраїнах не було капіталіста ,який би самостійно потягнув будівництво БАМу...тому навіть почавши часткову реалізацію - той хто почав-збанкрутував.але витрати Державни були б на пару порядків менше

Не було капіталістів які зобовязані були будувати заводи з залізобетону(дорожче,але термін експлуатації в рази більший від металоконструкцій)

Тому ті хто збудували з залізобетону - програли

Ті хто ризикнув і збудували в металоконструкцій-виграли два ращзи ,перший коли зекономили на первнинному будівництві,другий-на легкості реконструкції через 25 років ,коли технології змінили вимоги...



А далі підіспіли Законодавчі нормативи ,які проаналізувавши втрати/здобутки - видали рекомендації - промислові обєкти будувати з швидкомонтованих конструкцій

СРСР - досвід про це отримав,але пережити вже не зміг..і залізобетон в промислових обєктах - його добив.



Тепер ти там щось вякав про процентні стаки..

Кабмін вийшов з пропозицією видавати до 2 млн кредиту під 5-7-9% річних...

Подано всього 34000+заявок

Видано всього 600+кредитів на сумму в 300 млн грн(всі разом)

Питання -чому?

Відповідь - проста як двері

Закон хороший... ставки чудові...але таким як я - цих 1-2 млн нафіг не потрібні

А тих кому

а - потрібні

б - є заставне майно,або позитивна кредитна історія - всього 600 на всю Україну...

Ну змусить Кабмін (під свої гарантії) видати не 600 а 6000...але

Тоді або банки дурні з тими нормативами які в них напрацювались

Або кабмін отримає 5400 неповернень..які всім своїм тягарем ляжуть на тих 600 які отримали+тих 0,6 млн яким не треба В тебе хрестик на трусах чи замість трусів?1 Керівники створили модель2 Виконавці цю модель виконали3 Ймовірність негативного результату - збільшується у випадках ,коли на малій кількості керівників лежить велика відповідальністьПрийняли одне рішення про БАМ - рішення не вірне -але будували всі 30 років і ще до сьогодні БАМ повноцінно не запрацював,а затрати пішлиПрийняли рішення про монолітний залізобетон - програли ,бо технологічна революція йде швидше ніж амортизуються конструкції - програлиі так далі..4 Капіталізм в цьому випадку більш гнучкий....В капкраїнах не було капіталіста ,який би самостійно потягнув будівництво БАМу...тому навіть почавши часткову реалізацію - той хто почав-збанкрутував.але витрати Державни були б на пару порядків меншеНе було капіталістів які зобовязані були будувати заводи з залізобетону(дорожче,але термін експлуатації в рази більший від металоконструкцій)Тому ті хто збудували з залізобетону - програлиТі хто ризикнув і збудували в металоконструкцій-виграли два ращзи ,перший коли зекономили на первнинному будівництві,другий-на легкості реконструкції через 25 років ,коли технології змінили вимоги...А далі підіспіли Законодавчі нормативи ,які проаналізувавши втрати/здобутки - видали рекомендації - промислові обєкти будувати з швидкомонтованих конструкційСРСР - досвід про це отримав,але пережити вже не зміг..і залізобетон в промислових обєктах - його добив.Тепер ти там щось вякав про процентні стаки..Кабмін вийшов з пропозицією видавати до 2 млн кредиту під 5-7-9% річних...Подано всього 34000+заявокВидано всього 600+кредитів на сумму в 300 млн грн(всі разом)Питання -чому?Відповідь - проста як дверіЗакон хороший... ставки чудові...але таким як я - цих 1-2 млн нафіг не потрібніА тих комуа - потрібніб - є заставне майно,або позитивна кредитна історія - всього 600 на всю Україну...Ну змусить Кабмін (під свої гарантії) видати не 600 а 6000...алеТоді або банки дурні з тими нормативами які в них напрацювалисьАбо кабмін отримає 5400 неповернень..які всім своїм тягарем ляжуть на тих 600 які отримали+тих 0,6 млн яким не треба http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23118 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2361 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 23:48 detroytred написав: Если я сморожу элементарную ошибку хоть в чём, хоть в той же авиации, то меня даже школьник, открыв учебник, абсолютно правильно ткнет носом в оную. Если я сморожу элементарную ошибку хоть в чём, хоть в той же авиации, то меня даже школьник, открыв учебник, абсолютно правильно ткнет носом в оную. Ще раз

Є практик

Є теоретик

Я практик,з 27 річним позитивним досвідом,який недоступний 95% нашого населення

Ти теоретик.який навіть не продава насіння на базарі...

Толку з того ,що ти вивчив алфавіт? Ще разЄ практикЄ теоретикЯ практик,з 27 річним позитивним досвідом,який недоступний 95% нашого населенняТи теоретик.який навіть не продава насіння на базарі...Толку з того ,що ти вивчив алфавіт? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23118 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2361 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 чер, 2020 23:51 budivelnik

Опусы всё больше))

Лучше б Мортимера прочитал...



Не тупи. Одна ставка ничего не решает. Благоприятные условия для развития малого бизнеса - это комплексная задача. Я ж тебе советовал твоих львовских предпринимателей изучить...



У тебя типичные ошибки. Ставка - выхватил кусок картинки и машежь - вот же сделали, а они не хотят.



Им в западло -- как тебе))) detroytred

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