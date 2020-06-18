detroytred написав:
Соціало-комунізм програв всюди , а все тому що курс розвитку(розширення) визначала маленька кількість людей і якщо ця кількість по обєктивно/субєктивним причинам помилялась - падала вся Держава* (с)
То есть причина проигрыша -- в ошибках керiвникiв?
В тебе хрестик на трусах чи замість трусів?
1 Керівники створили модель
2 Виконавці цю модель виконали
3 Ймовірність негативного результату - збільшується у випадках ,коли на малій кількості керівників лежить велика відповідальність
Прийняли одне рішення про БАМ - рішення не вірне -але будували всі 30 років і ще до сьогодні БАМ повноцінно не запрацював,а затрати пішли
Прийняли рішення про монолітний залізобетон - програли ,бо технологічна революція йде швидше ніж амортизуються конструкції - програли
і так далі..
4 Капіталізм в цьому випадку більш гнучкий....
В капкраїнах не було капіталіста ,який би самостійно потягнув будівництво БАМу...тому навіть почавши часткову реалізацію - той хто почав-збанкрутував.але витрати Державни були б на пару порядків менше
Не було капіталістів які зобовязані були будувати заводи з залізобетону(дорожче,але термін експлуатації в рази більший від металоконструкцій)
Тому ті хто збудували з залізобетону - програли
Ті хто ризикнув і збудували в металоконструкцій-виграли два ращзи ,перший коли зекономили на первнинному будівництві,другий-на легкості реконструкції через 25 років ,коли технології змінили вимоги...
А далі підіспіли Законодавчі нормативи ,які проаналізувавши втрати/здобутки - видали рекомендації - промислові обєкти будувати з швидкомонтованих конструкцій
СРСР - досвід про це отримав,але пережити вже не зміг..і залізобетон в промислових обєктах - його добив.
Тепер ти там щось вякав про процентні стаки..
Кабмін вийшов з пропозицією видавати до 2 млн кредиту під 5-7-9% річних...
Подано всього 34000+заявок
Видано всього 600+кредитів на сумму в 300 млн грн(всі разом)
Питання -чому?
Відповідь - проста як двері
Закон хороший... ставки чудові...але таким як я - цих 1-2 млн нафіг не потрібні
А тих кому
а - потрібні
б - є заставне майно,або позитивна кредитна історія - всього 600 на всю Україну...
Ну змусить Кабмін (під свої гарантії) видати не 600 а 6000...але
Тоді або банки дурні з тими нормативами які в них напрацювались
Або кабмін отримає 5400 неповернень..які всім своїм тягарем ляжуть на тих 600 які отримали+тих 0,6 млн яким не треба