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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6336633763386339>
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:57

budivelnik
Тому
1 Твоя помилка що ти розумієш букви і не розумієш суть
2 Твоя помилка що ти вважаєш економічні закони різними для мікро і макроекономіки
Ти ж не вважаєш що математика де 2+2 відрізняється від математики де 1 млн*1 млрд ?
А чому думає не так про економіку?


Когда ты дорастешь в знаниях, что поймёшь почему думают не так про экономику, физику (те же законы, процессы для микро- и макро-) и пр., тогда подискутируем.

А так ералашики...

Зайди на любую кафедру в экономическом. Тебе объяснят.

Даже элементарно - в микроэкономике доступны одни инструменты (ты можешь легко подтолкнуть к тем или иным экономическом. шагам собеседника). В макроэкономике другие - та же процентная ставка.
А. Смит раскрыл по сути больше микроэкономику. Кейнс и Фридман - макроэкономику.

Изменение одного микро-предприятия, как правило, не изменяет условия в рынке для большинства.
Зато если этих микро- будет много, то есть по сути макропараметр, то изменятся условия в рынке.
Это по твоей массовой смене жилья.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:03

  detroytred написав:Зайди на любую кафедру в экономическом
В мене два друга - доктори економічних наук..один навіть Зав Кафедри в Універі Франка...
То що я маю запитатись?
ПС
По питанням оподаткування і мікроекономіки,а також вплив стимуляції (від фінансової до моральної) - вони в мене консультуються..
То що-й далі будеш стверджувати що військовий,який жодної секунди не думав про ефективність того що робить і всі знання черпає з гугля+жодним чином не перевірив правильність розуміння того що прочитав - знає економіку краще від мене?

На таку твою заявку - відповідь проста з народного фольклору
Дурень - думкою багатіє (або пенсією ,як в твоєму випадку)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:09

Re: Політичні дискусії

unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:17

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Зайди на любую кафедру в экономическом
В мене два друга - доктори економічних наук..один навіть Зав Кафедри в Універі Франка...
То що я маю запитатись?
ПС
По питанням оподаткування і мікроекономіки,а також вплив стимуляції (від фінансової до моральної) - вони в мене консультуються..
То що-й далі будеш стверджувати що військовий,який жодної секунди не думав про ефективність того що робить і всі знання черпає з гугля+жодним чином не перевірив правильність розуміння того що прочитав - знає економіку краще від мене?

На таку твою заявку - відповідь проста з народного фольклору
Дурень - думкою багатіє (або пенсією ,як в твоєму випадку)

Ну тугой...
То, что они у тебя консультируются по микро- -- это допустимо.
Но мы макро- обсуждаем.

И ты опять обобщаешь. Я с тобой не меряюсь в знаниях экономики взагалi. Чудак, в сотый раз напоминаю - у меня в отличие от тебя комплексов нет. Ни на знатока экономики, ни на героя и т.д я не претендую.
Я тебе указываю на элементарные твои ошибки.
Увидеть которые - достаточно открыть учебник.

Ты постоянно виляешь с предметом.
И вот эти твои ремарки (совок, военный и т.п.) тоже из этой серии.

Повторюсь - элементарные.
Типа как ты делил 24 на 8 ...).

З.Ы. расскажи этим докторам о твоей идее с массовой заменой жилья. Расскажешь их мнение.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:27

budivelnik

*Соціало-комунізм програв всюди , а все тому що курс розвитку(розширення) визначала маленька кількість людей і якщо ця кількість по обєктивно/субєктивним причинам помилялась - падала вся Держава* (с)

То есть причина проигрыша -- в ошибках керiвникiв?!))))))
Вот это и есть чисто совковое мышление. В самом ярком виде. Все совдепбабки на лавочках об ошибках говорят.

Ты хоть Мортимера бы почитал о причинах. Причины сугубо объективные.
Даже сам засновник теории социализма Маркс сразу однозначно указал на объективные условия для перехода к этому социализму (которого никто в глаза не видел).

Смотри -- я тебе не за уши, как ты мне, притягиваю совок, а конкретно по факту.

Тебе осталось только отсебятить - типа развиваться им стало в западло. Как тебе.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 18 чер, 2020 23:34, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:32

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Зайди на любую кафедру в экономическом
В мене два друга - доктори економічних наук..один навіть Зав Кафедри в Універі Франка...
То що я маю запитатись?
ПС
По питанням оподаткування і мікроекономіки,а також вплив стимуляції (від фінансової до моральної) - вони в мене консультуються..
То що-й далі будеш стверджувати що військовий,який жодної секунди не думав про ефективність того що робить і всі знання черпає з гугля+жодним чином не перевірив правильність розуміння того що прочитав - знає економіку краще від мене?

На таку твою заявку - відповідь проста з народного фольклору
Дурень - думкою багатіє (або пенсією ,як в твоєму випадку)

Ну тугой...
То, что они у тебя консультируются по микро- -- это допустимо.
Но мы макро- обсуждаем.
Ми не обговорюємо
Я тебе вожу як сосунка-ти не маючи що відповісти зіскакуєш на інформацію.яка загальнодоступна в Гуглі
  detroytred написав:И ты опять обобщаешь. Я с тобой не меряюсь в знаниях экономики взагалi. Чудак, в сотый раз напоминаю - у меня в отличие от тебя комплексов нет. Ни на знатока экономики, ни на героя и т.д я не претендую.
Я тебе указываю на элементарные твои ошибки.
Увидеть которые - достаточно открыть учебник.
Поясни мені
Я роблю - ти єдине що робив-це читав підручник...
Хто по твоєму має більше досвіду? Наприклад в твоїй же царині-авіації
Той хто має наліт годин такий ,що входить в 5% найбільш літавших..
Чи той хто ніколи не літав, але прочитав всі підручники доступні в гуглі?
Тому , такий книжковий геній як ти - вже давно повинен був допетрати - ти судиш про смак котлет з фотографії ...
Я ж ці котлети - смажу.
  detroytred написав:З.Ы. расскажи этим докторам о твоей идее с массовой заменой жилья. Расскажешь их мнение.
1 Розповідав
2 На відміну від тебе - в мене з ними виникла цікава дискусія
3 Суть моїх пропозицій вони прекрасно зрозуміли...і ми разом прийшли (з різних сторін) до одного і того ж висновку
а - ідея економічно здорова і легко реалізована...за умови бажання
б - вся необхідна Законодавча документація для цієї ідеї - доступна
в - реалізація ідеї приведе до зменшення кількості субсидантів і зменшення залежності сьогоднішніх бідних( в кавичках) пенсіонерів від Державних і Сімейних дотації...тобто життя в цих людей з точки зору якості-покращиться.
4 При цьому є й негативний фактор.
Він один- але суттєвий
Як правило власники житла( в комерційно привабливих зонах) є старшим поколінням, яке ментально-совок.
А совок-це діагноз.
Замість того ,щоб нічим не ризикуючи - отримати зміну місця проживання і...три-пять додаткових пенсій в місяць
Вони будуть слухати доморощених економістів.які будуть вселяти надію,що у випадку коли прийде хороший керівник-все покращиться..
А тому вони плачуть+коляться ,але лізуть і жруть кактус..
І в цій трагедії винуватий (в тому числі) і один пожиттєвий економічний субсидант,який своїми дурними фантазіями(в яких він вважає ,що керівник з Марсу,не міняючи совковий менталітет значної частини населення-самостійно перетворить Україну в Швецію або Швейцарію)

Те що він особисто так вважає - це його горе, бо цим він в першу чергу впливає на своє найближче оточення.перетворюючи його(заражаючи) совкогенами...
Але його недоречні ідеї,на жаль спотворюють уяву про дійснсть ще багатьох форумчан(людей його сусідів)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:43

budivelnik
Конечно!
Если я сморожу элементарную ошибку хоть в чём, хоть в той же авиации, то меня даже школьник, открыв учебник, абсолютно правильно ткнет носом в оную.

И я признаю её.
Это только ты тут опусами отсебятиной ералашиков размахиваешь сильнее и сильнее, когда тебя макают.

У тебя ж досягнення)), миссия)) Впливання на 39 999 000))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:46

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Соціало-комунізм програв всюди , а все тому що курс розвитку(розширення) визначала маленька кількість людей і якщо ця кількість по обєктивно/субєктивним причинам помилялась - падала вся Держава* (с)
То есть причина проигрыша -- в ошибках керiвникiв?
В тебе хрестик на трусах чи замість трусів?
1 Керівники створили модель
2 Виконавці цю модель виконали
3 Ймовірність негативного результату - збільшується у випадках ,коли на малій кількості керівників лежить велика відповідальність
Прийняли одне рішення про БАМ - рішення не вірне -але будували всі 30 років і ще до сьогодні БАМ повноцінно не запрацював,а затрати пішли
Прийняли рішення про монолітний залізобетон - програли ,бо технологічна революція йде швидше ніж амортизуються конструкції - програли
і так далі..
4 Капіталізм в цьому випадку більш гнучкий....
В капкраїнах не було капіталіста ,який би самостійно потягнув будівництво БАМу...тому навіть почавши часткову реалізацію - той хто почав-збанкрутував.але витрати Державни були б на пару порядків менше
Не було капіталістів які зобовязані були будувати заводи з залізобетону(дорожче,але термін експлуатації в рази більший від металоконструкцій)
Тому ті хто збудували з залізобетону - програли
Ті хто ризикнув і збудували в металоконструкцій-виграли два ращзи ,перший коли зекономили на первнинному будівництві,другий-на легкості реконструкції через 25 років ,коли технології змінили вимоги...

А далі підіспіли Законодавчі нормативи ,які проаналізувавши втрати/здобутки - видали рекомендації - промислові обєкти будувати з швидкомонтованих конструкцій
СРСР - досвід про це отримав,але пережити вже не зміг..і залізобетон в промислових обєктах - його добив.

Тепер ти там щось вякав про процентні стаки..
Кабмін вийшов з пропозицією видавати до 2 млн кредиту під 5-7-9% річних...
Подано всього 34000+заявок
Видано всього 600+кредитів на сумму в 300 млн грн(всі разом)
Питання -чому?
Відповідь - проста як двері
Закон хороший... ставки чудові...але таким як я - цих 1-2 млн нафіг не потрібні
А тих кому
а - потрібні
б - є заставне майно,або позитивна кредитна історія - всього 600 на всю Україну...
Ну змусить Кабмін (під свої гарантії) видати не 600 а 6000...але
Тоді або банки дурні з тими нормативами які в них напрацювались
Або кабмін отримає 5400 неповернень..які всім своїм тягарем ляжуть на тих 600 які отримали+тих 0,6 млн яким не треба
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:48

  detroytred написав:Если я сморожу элементарную ошибку хоть в чём, хоть в той же авиации, то меня даже школьник, открыв учебник, абсолютно правильно ткнет носом в оную.
Ще раз
Є практик
Є теоретик
Я практик,з 27 річним позитивним досвідом,який недоступний 95% нашого населення
Ти теоретик.який навіть не продава насіння на базарі...
Толку з того ,що ти вивчив алфавіт?
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:51

budivelnik
Опусы всё больше))
Лучше б Мортимера прочитал...

Не тупи. Одна ставка ничего не решает. Благоприятные условия для развития малого бизнеса - это комплексная задача. Я ж тебе советовал твоих львовских предпринимателей изучить...

У тебя типичные ошибки. Ставка - выхватил кусок картинки и машежь - вот же сделали, а они не хотят.

Им в западло -- как тебе)))
detroytred
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