detroytred написав:budivelnik
У тебя типичные ошибки. Ставка - выхватил кусок картинки и машежь - вот же сделали, а они не хотят.
Им в западло -- как тебе)))
Да-уж....
1 Ти профан , а тому не можеш охопити всю картину
2 Як думаєш
Чому 2 млн дають...а взяли тільки 600+ з 30000+ подавших заявки?
Для мене ясно - якщо ставки настільки низькі -значить банк повинен бути впевнений і мати 100% гарантії...
От і виходить - тільки 600 підприємців - змогли такі гарантії надати
3 Як думаєш - а чого не беру я?
Ти в звязку з своїм профанизмом - вхопився за слово западло...
А я просто знаю
а - я можу взяти 2 млн і в мене є забезпечення,під яке мені ці 2 млн дадуть
б - навіть 5% в рік=від 8700 до 0 грн в місяць одних тільки відсотків
в - тіло також потрібно повернути...
А тепер рахуй
Перше - моя середньорічна прибутковість на вкладений капітал-приблизно 15-20%
Друге - якщо відкинути від неї відсотки , то я буду повертати тіло кредиту приблизно 6-8 років ( правда банк максимум дає на 5 ,отже тіло кредиту мені треба буде гасити з доходів вже працюючих бізнесів)
Доходить що хочу сказати?
Навіщо мені мінус пять років і плюс 2 млн ( навіть плюс 3 млн ,бо у випадку вкладання 2 млн - я отримаю прибутковість від створення нових робочих місць) ?Я чітко усвідомлюю обєми затрат часу/праці/нервів...
А ти ? Усвідомлюєш ,що мене не цікавить збільшення статків на 30-40% за рахунок зменшення запланованого відпочинку на 5 років....
Тому
В тебе постійно фантазії(при чому загально відомі-легкість ведення бізнесу,доступність позикового капіталу,наявність кваліфікованих робітників, наявність ринків збуту)
А в мене реалії
Капітал - є
Ринки збуту - є
Легкість ведення бізнесу-напрацьовано
Кваліфікована робоча сила - проблемно
Мотивація (моя) - відсутня.
Але це я
А де ті ,хто повинен прийти на заміну?
Чи розумієш ти ,що щороку приблизно 30000 підприємців просто завершують активну діяльність , а значить 40000 повинні приходити і для цих 40000 умови створені на порядок кращі ніж були в мого покоління 30 років тому...
І навіть якщо буде приходити 40000, а йти 30000 - то потрібно ще 20 років щоб подвоїти кількість підприємців(по відношенню до сьогодні)