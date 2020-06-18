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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6336633763386339 Додано: Чет 18 чер, 2020 23:54 budivelnik написав: detroytred написав: Если я сморожу элементарную ошибку хоть в чём, хоть в той же авиации, то меня даже школьник, открыв учебник, абсолютно правильно ткнет носом в оную. Если я сморожу элементарную ошибку хоть в чём, хоть в той же авиации, то меня даже школьник, открыв учебник, абсолютно правильно ткнет носом в оную. Ще раз

Є практик

Є теоретик

Я практик,з 27 річним позитивним досвідом,який недоступний 95% нашого населення

Ти теоретик.який навіть не продава насіння на базарі...

Толку з того ,що ти вивчив алфавіт? Ще разЄ практикЄ теоретикЯ практик,з 27 річним позитивним досвідом,який недоступний 95% нашого населенняТи теоретик.який навіть не продава насіння на базарі...Толку з того ,що ти вивчив алфавіт?

Да тебе или мне хоть школьник ткнет.

Если ошибка - элементарная.



Но ты, миссионер, вместо признания приводишь "убедительнейший" аргумент.

Неуместный.



Не ошибайся в алфавите...

Против твоего позитивного досвиду я ничего не имею. Но мы же не его обсуждаем. Да тебе или мне хоть школьник ткнет.Если ошибка - элементарная.Но ты, миссионер, вместо признания приводишь "убедительнейший" аргумент.Неуместный.Не ошибайся в алфавите...Против твоего позитивного досвиду я ничего не имею. Но мы же не его обсуждаем. detroytred

Повідомлень: 23134 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 00:55 detroytred написав: budivelnik

У тебя типичные ошибки. Ставка - выхватил кусок картинки и машежь - вот же сделали, а они не хотят.

Им в западло -- как тебе))) У тебя типичные ошибки. Ставка - выхватил кусок картинки и машежь - вот же сделали, а они не хотят.Им в западло -- как тебе))) Да-уж....

1 Ти профан , а тому не можеш охопити всю картину

2 Як думаєш

Чому 2 млн дають...а взяли тільки 600+ з 30000+ подавших заявки?

Для мене ясно - якщо ставки настільки низькі -значить банк повинен бути впевнений і мати 100% гарантії...

От і виходить - тільки 600 підприємців - змогли такі гарантії надати

3 Як думаєш - а чого не беру я?

Ти в звязку з своїм профанизмом - вхопився за слово западло...

А я просто знаю

а - я можу взяти 2 млн і в мене є забезпечення,під яке мені ці 2 млн дадуть

б - навіть 5% в рік=від 8700 до 0 грн в місяць одних тільки відсотків

в - тіло також потрібно повернути...



А тепер рахуй

Перше - моя середньорічна прибутковість на вкладений капітал-приблизно 15-20%

Друге - якщо відкинути від неї відсотки , то я буду повертати тіло кредиту приблизно 6-8 років ( правда банк максимум дає на 5 ,отже тіло кредиту мені треба буде гасити з доходів вже працюючих бізнесів)



Доходить що хочу сказати?

Навіщо мені мінус пять років і плюс 2 млн ( навіть плюс 3 млн ,бо у випадку вкладання 2 млн - я отримаю прибутковість від створення нових робочих місць) ?Я чітко усвідомлюю обєми затрат часу/праці/нервів...

А ти ? Усвідомлюєш ,що мене не цікавить збільшення статків на 30-40% за рахунок зменшення запланованого відпочинку на 5 років....



Тому

В тебе постійно фантазії(при чому загально відомі-легкість ведення бізнесу,доступність позикового капіталу,наявність кваліфікованих робітників, наявність ринків збуту)

А в мене реалії

Капітал - є

Ринки збуту - є

Легкість ведення бізнесу-напрацьовано

Кваліфікована робоча сила - проблемно

Мотивація (моя) - відсутня.



Але це я

А де ті ,хто повинен прийти на заміну?

Чи розумієш ти ,що щороку приблизно 30000 підприємців просто завершують активну діяльність , а значить 40000 повинні приходити і для цих 40000 умови створені на порядок кращі ніж були в мого покоління 30 років тому...

І навіть якщо буде приходити 40000, а йти 30000 - то потрібно ще 20 років щоб подвоїти кількість підприємців(по відношенню до сьогодні) Да-уж....1 Ти профан , а тому не можеш охопити всю картину2 Як думаєшЧому 2 млн дають...а взяли тільки 600+ з 30000+ подавших заявки?Для мене ясно - якщо ставки настільки низькі -значить банк повинен бути впевнений і мати 100% гарантії...От і виходить - тільки 600 підприємців - змогли такі гарантії надати3 Як думаєш - а чого не беру я?Ти в звязку з своїм профанизмом - вхопився за слово западло...А я просто знаюа - я можу взяти 2 млн і в мене є забезпечення,під яке мені ці 2 млн дадутьб - навіть 5% в рік=від 8700 до 0 грн в місяць одних тільки відсотківв - тіло також потрібно повернути...А тепер рахуйПерше - моя середньорічна прибутковість на вкладений капітал-приблизно 15-20%Друге - якщо відкинути від неї відсотки , то я буду повертати тіло кредиту приблизно 6-8 років ( правда банк максимум дає на 5 ,отже тіло кредиту мені треба буде гасити з доходів вже працюючих бізнесів)Доходить що хочу сказати?Навіщо мені мінус пять років і плюс 2 млн ( навіть плюс 3 млн ,бо у випадку вкладання 2 млн - я отримаю прибутковість від створення нових робочих місць) ?Я чітко усвідомлюю обєми затрат часу/праці/нервів...А ти ? Усвідомлюєш ,що мене не цікавить збільшення статків на 30-40% за рахунок зменшення запланованого відпочинку на 5 років....ТомуВ тебе постійно фантазії(при чому загально відомі-легкість ведення бізнесу,доступність позикового капіталу,наявність кваліфікованих робітників, наявність ринків збуту)А в мене реаліїКапітал - єРинки збуту - єЛегкість ведення бізнесу-напрацьованоКваліфікована робоча сила - проблемноМотивація (моя) - відсутня.Але це яА де ті ,хто повинен прийти на заміну?Чи розумієш ти ,що щороку приблизно 30000 підприємців просто завершують активну діяльність , а значить 40000 повинні приходити і для цих 40000 умови створені на порядок кращі ніж були в мого покоління 30 років тому...І навіть якщо буде приходити 40000, а йти 30000 - то потрібно ще 20 років щоб подвоїти кількість підприємців(по відношенню до сьогодні) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23119 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2361 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6336633763386339 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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