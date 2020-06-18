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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6336633763386339
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:54

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Если я сморожу элементарную ошибку хоть в чём, хоть в той же авиации, то меня даже школьник, открыв учебник, абсолютно правильно ткнет носом в оную.
Ще раз
Є практик
Є теоретик
Я практик,з 27 річним позитивним досвідом,який недоступний 95% нашого населення
Ти теоретик.який навіть не продава насіння на базарі...
Толку з того ,що ти вивчив алфавіт?

Да тебе или мне хоть школьник ткнет.
Если ошибка - элементарная.

Но ты, миссионер, вместо признания приводишь "убедительнейший" аргумент.
Неуместный.

Не ошибайся в алфавите...
Против твоего позитивного досвиду я ничего не имею. Но мы же не его обсуждаем.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 00:55

  detroytred написав:budivelnik
У тебя типичные ошибки. Ставка - выхватил кусок картинки и машежь - вот же сделали, а они не хотят.
Им в западло -- как тебе)))
Да-уж....
1 Ти профан , а тому не можеш охопити всю картину
2 Як думаєш
Чому 2 млн дають...а взяли тільки 600+ з 30000+ подавших заявки?
Для мене ясно - якщо ставки настільки низькі -значить банк повинен бути впевнений і мати 100% гарантії...
От і виходить - тільки 600 підприємців - змогли такі гарантії надати
3 Як думаєш - а чого не беру я?
Ти в звязку з своїм профанизмом - вхопився за слово западло...
А я просто знаю
а - я можу взяти 2 млн і в мене є забезпечення,під яке мені ці 2 млн дадуть
б - навіть 5% в рік=від 8700 до 0 грн в місяць одних тільки відсотків
в - тіло також потрібно повернути...

А тепер рахуй
Перше - моя середньорічна прибутковість на вкладений капітал-приблизно 15-20%
Друге - якщо відкинути від неї відсотки , то я буду повертати тіло кредиту приблизно 6-8 років ( правда банк максимум дає на 5 ,отже тіло кредиту мені треба буде гасити з доходів вже працюючих бізнесів)

Доходить що хочу сказати?
Навіщо мені мінус пять років і плюс 2 млн ( навіть плюс 3 млн ,бо у випадку вкладання 2 млн - я отримаю прибутковість від створення нових робочих місць) ?Я чітко усвідомлюю обєми затрат часу/праці/нервів...
А ти ? Усвідомлюєш ,що мене не цікавить збільшення статків на 30-40% за рахунок зменшення запланованого відпочинку на 5 років....

Тому
В тебе постійно фантазії(при чому загально відомі-легкість ведення бізнесу,доступність позикового капіталу,наявність кваліфікованих робітників, наявність ринків збуту)
А в мене реалії
Капітал - є
Ринки збуту - є
Легкість ведення бізнесу-напрацьовано
Кваліфікована робоча сила - проблемно
Мотивація (моя) - відсутня.

Але це я
А де ті ,хто повинен прийти на заміну?
Чи розумієш ти ,що щороку приблизно 30000 підприємців просто завершують активну діяльність , а значить 40000 повинні приходити і для цих 40000 умови створені на порядок кращі ніж були в мого покоління 30 років тому...
І навіть якщо буде приходити 40000, а йти 30000 - то потрібно ще 20 років щоб подвоїти кількість підприємців(по відношенню до сьогодні)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 6336633763386339
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