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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6336633763386339
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:54

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Если я сморожу элементарную ошибку хоть в чём, хоть в той же авиации, то меня даже школьник, открыв учебник, абсолютно правильно ткнет носом в оную.
Ще раз
Є практик
Є теоретик
Я практик,з 27 річним позитивним досвідом,який недоступний 95% нашого населення
Ти теоретик.який навіть не продава насіння на базарі...
Толку з того ,що ти вивчив алфавіт?

Да тебе или мне хоть школьник ткнет.
Если ошибка - элементарная.

Но ты, миссионер, вместо признания приводишь "убедительнейший" аргумент.
Неуместный.

Не ошибайся в алфавите...
Против твоего позитивного досвиду я ничего не имею. Но мы же не его обсуждаем.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 00:55

  detroytred написав:budivelnik
У тебя типичные ошибки. Ставка - выхватил кусок картинки и машежь - вот же сделали, а они не хотят.
Им в западло -- как тебе)))
Да-уж....
1 Ти профан , а тому не можеш охопити всю картину
2 Як думаєш
Чому 2 млн дають...а взяли тільки 600+ з 30000+ подавших заявки?
Для мене ясно - якщо ставки настільки низькі -значить банк повинен бути впевнений і мати 100% гарантії...
От і виходить - тільки 600 підприємців - змогли такі гарантії надати
3 Як думаєш - а чого не беру я?
Ти в звязку з своїм профанизмом - вхопився за слово западло...
А я просто знаю
а - я можу взяти 2 млн і в мене є забезпечення,під яке мені ці 2 млн дадуть
б - навіть 5% в рік=від 8700 до 0 грн в місяць одних тільки відсотків
в - тіло також потрібно повернути...

А тепер рахуй
Перше - моя середньорічна прибутковість на вкладений капітал-приблизно 15-20%
Друге - якщо відкинути від неї відсотки , то я буду повертати тіло кредиту приблизно 6-8 років ( правда банк максимум дає на 5 ,отже тіло кредиту мені треба буде гасити з доходів вже працюючих бізнесів)

Доходить що хочу сказати?
Навіщо мені мінус пять років і плюс 2 млн ( навіть плюс 3 млн ,бо у випадку вкладання 2 млн - я отримаю прибутковість від створення нових робочих місць) ?Я чітко усвідомлюю обєми затрат часу/праці/нервів...
А ти ? Усвідомлюєш ,що мене не цікавить збільшення статків на 30-40% за рахунок зменшення запланованого відпочинку на 5 років....

Тому
В тебе постійно фантазії(при чому загально відомі-легкість ведення бізнесу,доступність позикового капіталу,наявність кваліфікованих робітників, наявність ринків збуту)
А в мене реалії
Капітал - є
Ринки збуту - є
Легкість ведення бізнесу-напрацьовано
Кваліфікована робоча сила - проблемно
Мотивація (моя) - відсутня.

Але це я
А де ті ,хто повинен прийти на заміну?
Чи розумієш ти ,що щороку приблизно 30000 підприємців просто завершують активну діяльність , а значить 40000 повинні приходити і для цих 40000 умови створені на порядок кращі ніж були в мого покоління 30 років тому...
І навіть якщо буде приходити 40000, а йти 30000 - то потрібно ще 20 років щоб подвоїти кількість підприємців(по відношенню до сьогодні)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:08

Будильник
Опять ералашики...
Уникальный ты предприниматель (развиваться которому в западло)), ты посмотри на опус-то, на чём базируются твои аргументы.

На том, что оставшиеся, кроме этих 600, предприниматели не могут дать необходимых для банка гарантий?
Ну и?
Значит условия кредита должны быть ещё более доступны для тех, кто реально желает работать, но не может дать гарантий.
Раз именно этот фактор является сдерживающим для них.

Даже тебе невыгодно брать даже под такой процент?!
Так о том и речь, что эффективность твоего бизнеса нужно повышать -- * обєми затрат часу/праці/нервів...* Тебе нужно уменьшать.
О том тебе и толкую, что эффективность малого и среднего бизнеса в имеющихся условиях рынка низка.

Я тебе уже который раз втолковую, что не работать тебе нужно больше и этим увеличивать статки, а менять условия в рынке -- запланованый видпочинок у тебя останется прежним, а выхлоп от работы предприятия увеличится.
За счёт улучшения условий.

А у тебя, дурка, всё сводится к увеличению *обєми затрат часу/праці/нервів...*.
О том и речь, что реалии нашего рынка -- неблагоприятные. Их нужно менять.

Пойми, это тебе такому дубовому в западло развиваться в таких условиях, а ты призыааешь других сунуть туда голову.
Естественно, что население не идиоты, вместо твоих советов поступают, как им выгоднее в имеющихся условиях.
От уехать на заработки и до уйти в айти.


Поэтому и нет тебе замены...
Но создающим условия побоку.
Они разве что, как ты, рекомендуют твою азировщину -- работай больше и лучше.

Ты не переживай))
Такая же фигня и в армии.
Какие условия, такой результат и поведение участников.
Условия менять нужно, а не призывать или чекать, пока созреют люди сами. Созреют лет через...
Но все другие общества убегут за это время ещё дальше.

Кто создаёт условия я уже тебе многократно указывал.
Но у тебя параллельная реальность - просто нет желания у совков. Да эти совки в 90-х массово занимались предпринимательством...
Украинцы очень даже предприимчивы.
detroytred
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