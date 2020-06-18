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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6336633763386339 Додано: Чет 18 чер, 2020 23:54 budivelnik написав: detroytred написав: Если я сморожу элементарную ошибку хоть в чём, хоть в той же авиации, то меня даже школьник, открыв учебник, абсолютно правильно ткнет носом в оную. Если я сморожу элементарную ошибку хоть в чём, хоть в той же авиации, то меня даже школьник, открыв учебник, абсолютно правильно ткнет носом в оную. Ще раз

Є практик

Є теоретик

Я практик,з 27 річним позитивним досвідом,який недоступний 95% нашого населення

Ти теоретик.який навіть не продава насіння на базарі...

Толку з того ,що ти вивчив алфавіт? Ще разЄ практикЄ теоретикЯ практик,з 27 річним позитивним досвідом,який недоступний 95% нашого населенняТи теоретик.який навіть не продава насіння на базарі...Толку з того ,що ти вивчив алфавіт?

Да тебе или мне хоть школьник ткнет.

Если ошибка - элементарная.



Но ты, миссионер, вместо признания приводишь "убедительнейший" аргумент.

Неуместный.



Не ошибайся в алфавите...

Против твоего позитивного досвиду я ничего не имею. Но мы же не его обсуждаем. Да тебе или мне хоть школьник ткнет.Если ошибка - элементарная.Но ты, миссионер, вместо признания приводишь "убедительнейший" аргумент.Неуместный.Не ошибайся в алфавите...Против твоего позитивного досвиду я ничего не имею. Но мы же не его обсуждаем. detroytred

Повідомлень: 23138 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 00:55 detroytred написав: budivelnik

У тебя типичные ошибки. Ставка - выхватил кусок картинки и машежь - вот же сделали, а они не хотят.

Им в западло -- как тебе))) У тебя типичные ошибки. Ставка - выхватил кусок картинки и машежь - вот же сделали, а они не хотят.Им в западло -- как тебе))) Да-уж....

1 Ти профан , а тому не можеш охопити всю картину

2 Як думаєш

Чому 2 млн дають...а взяли тільки 600+ з 30000+ подавших заявки?

Для мене ясно - якщо ставки настільки низькі -значить банк повинен бути впевнений і мати 100% гарантії...

От і виходить - тільки 600 підприємців - змогли такі гарантії надати

3 Як думаєш - а чого не беру я?

Ти в звязку з своїм профанизмом - вхопився за слово западло...

А я просто знаю

а - я можу взяти 2 млн і в мене є забезпечення,під яке мені ці 2 млн дадуть

б - навіть 5% в рік=від 8700 до 0 грн в місяць одних тільки відсотків

в - тіло також потрібно повернути...



А тепер рахуй

Перше - моя середньорічна прибутковість на вкладений капітал-приблизно 15-20%

Друге - якщо відкинути від неї відсотки , то я буду повертати тіло кредиту приблизно 6-8 років ( правда банк максимум дає на 5 ,отже тіло кредиту мені треба буде гасити з доходів вже працюючих бізнесів)



Доходить що хочу сказати?

Навіщо мені мінус пять років і плюс 2 млн ( навіть плюс 3 млн ,бо у випадку вкладання 2 млн - я отримаю прибутковість від створення нових робочих місць) ?Я чітко усвідомлюю обєми затрат часу/праці/нервів...

А ти ? Усвідомлюєш ,що мене не цікавить збільшення статків на 30-40% за рахунок зменшення запланованого відпочинку на 5 років....



Тому

В тебе постійно фантазії(при чому загально відомі-легкість ведення бізнесу,доступність позикового капіталу,наявність кваліфікованих робітників, наявність ринків збуту)

А в мене реалії

Капітал - є

Ринки збуту - є

Легкість ведення бізнесу-напрацьовано

Кваліфікована робоча сила - проблемно

Мотивація (моя) - відсутня.



Але це я

А де ті ,хто повинен прийти на заміну?

Чи розумієш ти ,що щороку приблизно 30000 підприємців просто завершують активну діяльність , а значить 40000 повинні приходити і для цих 40000 умови створені на порядок кращі ніж були в мого покоління 30 років тому...

І навіть якщо буде приходити 40000, а йти 30000 - то потрібно ще 20 років щоб подвоїти кількість підприємців(по відношенню до сьогодні) Да-уж....1 Ти профан , а тому не можеш охопити всю картину2 Як думаєшЧому 2 млн дають...а взяли тільки 600+ з 30000+ подавших заявки?Для мене ясно - якщо ставки настільки низькі -значить банк повинен бути впевнений і мати 100% гарантії...От і виходить - тільки 600 підприємців - змогли такі гарантії надати3 Як думаєш - а чого не беру я?Ти в звязку з своїм профанизмом - вхопився за слово западло...А я просто знаюа - я можу взяти 2 млн і в мене є забезпечення,під яке мені ці 2 млн дадутьб - навіть 5% в рік=від 8700 до 0 грн в місяць одних тільки відсотківв - тіло також потрібно повернути...А тепер рахуйПерше - моя середньорічна прибутковість на вкладений капітал-приблизно 15-20%Друге - якщо відкинути від неї відсотки , то я буду повертати тіло кредиту приблизно 6-8 років ( правда банк максимум дає на 5 ,отже тіло кредиту мені треба буде гасити з доходів вже працюючих бізнесів)Доходить що хочу сказати?Навіщо мені мінус пять років і плюс 2 млн ( навіть плюс 3 млн ,бо у випадку вкладання 2 млн - я отримаю прибутковість від створення нових робочих місць) ?Я чітко усвідомлюю обєми затрат часу/праці/нервів...А ти ? Усвідомлюєш ,що мене не цікавить збільшення статків на 30-40% за рахунок зменшення запланованого відпочинку на 5 років....ТомуВ тебе постійно фантазії(при чому загально відомі-легкість ведення бізнесу,доступність позикового капіталу,наявність кваліфікованих робітників, наявність ринків збуту)А в мене реаліїКапітал - єРинки збуту - єЛегкість ведення бізнесу-напрацьованоКваліфікована робоча сила - проблемноМотивація (моя) - відсутня.Але це яА де ті ,хто повинен прийти на заміну?Чи розумієш ти ,що щороку приблизно 30000 підприємців просто завершують активну діяльність , а значить 40000 повинні приходити і для цих 40000 умови створені на порядок кращі ніж були в мого покоління 30 років тому...І навіть якщо буде приходити 40000, а йти 30000 - то потрібно ще 20 років щоб подвоїти кількість підприємців(по відношенню до сьогодні) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23121 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2364 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:08 Будильник

Опять ералашики...

О том, что проблема комплексная, я тебе постоянно напоминаю.

Уникальный ты предприниматель (развиваться которому в западло)), ты посмотри на опус-то, на чём базируются твои аргументы.



На том, что оставшиеся, кроме этих 600, предприниматели не могут дать необходимых для банка гарантий?

Ну и?

Значит условия кредита должны быть ещё более доступны для тех, кто реально желает работать, но не может дать гарантий.

Раз именно этот фактор является сдерживающим для них.



Даже тебе невыгодно брать даже под такой процент?!

Так о том и речь, что эффективность твоего бизнеса нужно повышать -- * обєми затрат часу/праці/нервів...* Тебе нужно уменьшать.

О том тебе и толкую, что эффективность малого и среднего бизнеса в имеющихся условиях рынка низка.



Я тебе уже который раз втолковую, что не работать тебе нужно больше и этим увеличивать статки, а менять условия в рынке -- запланованый видпочинок у тебя останется прежним, а выхлоп от работы предприятия увеличится.

За счёт улучшения условий.



А у тебя, дурка, всё сводится к увеличению *обєми затрат часу/праці/нервів...*.

О том и речь, что реалии нашего рынка -- неблагоприятные. Их нужно менять.



Пойми, это тебе такому дубовому в западло развиваться в таких условиях, а ты призыааешь других сунуть туда голову.

Естественно, что население не идиоты, вместо твоих советов поступают, как им выгоднее в имеющихся условиях.

От уехать на заработки и до уйти в айти.





Поэтому и нет тебе замены...

Но создающим условия побоку.

Они разве что, как ты, рекомендуют твою азировщину -- работай больше и лучше; нужно, чтобы народ просто захотел заниматься предпринимательством; чтобы просто увеличилось их количество.



Ты не переживай))

Такая же фигня и в армии.

Какие условия, такой результат и поведение участников.

Условия менять нужно, а не призывать или чекать, пока созреют люди сами. Созреют лет через...

Но все другие общества убегут за это время ещё дальше.



Кто создаёт условия я уже тебе многократно указывал.

Но у тебя параллельная реальность - просто нет желания у совков. Да эти совки в 90-х массово занимались предпринимательством... Практически поголовно. Аж гай шумел.

Украинцы очень даже предприимчивы.



З.Ы. как аргумент, не могут дать гарантий, говоришь?))

То есть заставу в виде квартиры или авто не могут дать эти получившие отказ 29 400 подавших заявки предпринимателей))

Бомжи что ли?

Только 600 таких, как ты, с жильем или транспортным средством?))

Так у совков субсидиантов квартиры есть.

Молодежь, стартапы ... так причём тогда совки?!

У тебя очередной ералашный винегрет.



Ты с реальными условиями получения этих кредитов разберись. detroytred

Повідомлень: 23138 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:13 detroytred написав: Будильник

Опять ералашики... БудильникОпять ералашики... Фантазер,алфавіт вивчив - а що буквами написано - не зрозумів

1 Банки не розпоряджаються своїми грошима.Банки керують чужими грошима,а тому самі приймають рішення як і кому ці гроші позичити.

Жодна постанова ,жодного уряду не змусить комерційну організацію( в ринкових умовах звичайно) погіршити майбутнє депозитів вкладників .

2 Є море фантазерів з рецептами покращення ведення бізнесу..найпростіший

Ти продаєш по 110?-Так

Я знаю як збільшити продаж в три рази..- Як ?

Продавай по 90... - так я купую по 95

3 Точно так само ,махач чарівними паличками не розуміє наступні параметри

- час

- співвідношення затрат і отриманого результату

- співвідношення затрат і витрачених на себе коштів

По часу

Якщо людина візьме 2 млн і успішно( а це досить проблематично) цих 2 млн освоїть,то навіть вийшовши на чистий прибуток в 50 000 грн/місяць - людина буде 5 років віддавати по 40000 грн/місяць ,щоб погасити отриманий кредит

По затрати/віддача

Ясно що людина яка сидить на ставці(чи на пенсії) - то вона гарантовано раз/два в місяць отримала нехай 10000 і так само гарантовано спустила отримане в унітаз...Напрягу немає ,про майбутнє не переживаєш ,в минулому хату в заставу не поклав.

А як діє підприємець?

а - заклав власне майно ,щоб отримати кредит

б - освоїв кредит

в - якщо вийшов на 50000 грн в місяць-значить працює точно більше/ефективніше ніж той хто отримує 10000 в місяць

г - а витрачати на себе може 1/5 від заробленого....



Треуголкін

В тебе були періоди ,коли ти працював за пятьох - а отримував голу ставку???

Не було

А підприємець повинен так працювати роками.



І останнє

Розвиток суспільства(матеріальний) залежить не від кілкості надрукованих чи позичених грошей

Розвиток суспільства не залежить від розміру інфляції...

Суспільство розвивається тільки тоді...коли хтось, створивши якийсь обєм реальних матеріальних цінностей - не запросив за це створення 100% їх вартості на власне споживання.

І от тільки різниця між вартістю створенного і вартістю спожитого - і є той приріст який покращує життя всіх...

При цьому

Не всі підприємці погоджуються на різницю

Підприємці-також люди ,в яких активне життя обмежене 20-40 роками...Тому левова частка споживає все що створила. Фантазер,алфавіт вивчив - а що буквами написано - не зрозумів1 Банки не розпоряджаються своїми грошима.Банки керують чужими грошима,а тому самі приймають рішення як і кому ці гроші позичити.Жодна постанова ,жодного уряду не змусить комерційну організацію( в ринкових умовах звичайно) погіршити майбутнє депозитів вкладників .2 Є море фантазерів з рецептами покращення ведення бізнесу..найпростіший3 Точно так само ,махач чарівними паличками не розуміє наступні параметри- час- співвідношення затрат і отриманого результату- співвідношення затрат і витрачених на себе коштівЯкщо людина візьме 2 млн і успішно( а це досить проблематично) цих 2 млн освоїть,то навіть вийшовши на чистий прибуток в 50 000 грн/місяць - людина буде 5 років віддавати по 40000 грн/місяць ,щоб погасити отриманий кредитЯсно що людина яка сидить на ставці(чи на пенсії) - то вона гарантовано раз/два в місяць отримала нехай 10000 і так само гарантовано спустила отримане в унітаз...Напрягу немає ,про майбутнє не переживаєш ,в минулому хату в заставу не поклав.А як діє підприємець?а - заклав власне майно ,щоб отримати кредитб - освоїв кредитв - якщо вийшов на 50000 грн в місяць-значить працює точно більше/ефективніше ніж той хто отримує 10000 в місяцьг - а витрачати на себе може 1/5 від заробленого....ТреуголкінВ тебе були періоди ,коли ти працював за пятьох - а отримував голу ставку???Не булоА підприємець повинен так працювати роками.І останнєРозвиток суспільства(матеріальний) залежить не від кілкості надрукованих чи позичених грошейРозвиток суспільства не залежить від розміру інфляції...І от тільки різниця між вартістю створенного і вартістю спожитого - і є той приріст який покращує життя всіх...При цьомуНе всі підприємці погоджуються на різницюПідприємці-також люди ,в яких активне життя обмежене 20-40 роками...Тому левова частка споживає все що створила. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23121 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2364 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:32 Будивельник

Ты опять по старой схеме:

набросал несколько пунктов утверждений (на этот раз хотя бы верных) и вывод с потолка.

Несвязанный с пунктами.



А ушел в сторону: потому что натупил с гарантиями кредитов и эффективностью бизнеса.



Ты опять мимо.

На службе бывало выполняют работу и за себя, и за несколько *товарищей*, которые в это время предпринимательствуют в бизнесе, лишь оформленном на жену, отстегивая командиру.

Или просто числятся на клетке, появляюсь раз в неделю...



Это ты, чудак, ушёл. А пошмереристее до сих пор и *служат* и магазины держат. Сейчас конечно значительно меньше, а раньше капец.



Твоё виденье процесса развития -- забавно))

Как ты отсебятиной показал банальный процесс накопления капитала и инвестирования в развитие.

К чему сей пассаж?!))

Тебе никто не доказывал обязательность проедания.



Ты опять виляешь от предмета дискуссии.

Ты на Луне живёшь что ли?

Если не знаешь, что не предприниматели тоже инвестируют - в недвигу и т.д, вкладывают в детей, накапливают в банках, а не только всё проедают.



Ну серьёзно -- почти всё время приходится опровергать твои ошибки в алфавите. Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 19 чер, 2020 11:38, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23138 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:38

довольно познавательно и интересно про проблемы в штатах с экскурсами в историю

https://www.youtube.com/watch?v=QKUnuhRepTw&t=2372s если не жалко полтора часа, посмотритедовольно познавательно и интересно про проблемы в штатах с экскурсами в историю 19yuriy91 Повідомлень: 2823 З нами з: 15.09.12 Подякував: 250 раз. Подякували: 381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:44 detroytred написав: Если не знаешь, что не предприниматели тоже инвестируют - в недвигу и т.д, вкладывают в детей, накапливают в банках, а не только всё проедают. Если не знаешь, что не предприниматели тоже инвестируют - в недвигу и т.д, вкладывают в детей, накапливают в банках, а не только всё проедают. Ти спочатку розберись

що таке інвестиції в себе-(своя квартира, своя машина,своя яхта, свій медичний центр) - це нуль для суспільства..бо що створив-те й в унітаз спустив (можливо квартира залишиться ще на три покоління)

А інвестиції в робочі місця - це інше...

Ти створив - але створеним не користуєшся..і так 50-70% свого часу(15-30 років)

Ба більше

Чим більше створюєш,тим

а - більше витрачаєш часу/здоровя/нервів на підтримку діяльності створеного

б - тим менше отримуєш для себе особисто на кожну наступну додатково створену одиницю



От і виходить

Якби Ілон Маск не створював (пей-пал ,теслу,драгон...) - а зупинився тільки на пей-палі,отримав 2-3 млрд і почав їх всовувати у власний унітаз...він би жив краще...але оточуюче його суспільство на роки(або десятки років) пізніше отримало б те ,що й далі придумує Маск...

При цьому - навіть те що він отримав на пей-палі,ні він ,ні його сімя,не зможе витратити за все своє життя. Ти спочатку розберисьщо таке інвестиції в себе-(своя квартира, своя машина,своя яхта, свій медичний центр) - це нуль для суспільства..бо що створив-те й в унітаз спустив (можливо квартира залишиться ще на три покоління)А інвестиції в робочі місця - це інше...Ти створив - але створеним не користуєшся..і так 50-70% свого часу(15-30 років)Ба більшеЧим більше створюєш,тима - більше витрачаєш часу/здоровя/нервів на підтримку діяльності створеногоб - тим менше отримуєш для себе особисто на кожну наступну додатково створену одиницюОт і виходитьЯкби Ілон Маск не створював (пей-пал ,теслу,драгон...) - а зупинився тільки на пей-палі,отримав 2-3 млрд і почав їх всовувати у власний унітаз...він би жив краще...але оточуюче його суспільство на роки(або десятки років) пізніше отримало б те ,що й далі придумує Маск...При цьому - навіть те що він отримав на пей-палі,ні він ,ні його сімя,не зможе витратити за все своє життя. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23121 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2364 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:29 Будивельник

Ты опять исказил до квартиры, яхты и пр. только для себя.

А тебе было сказано об инвестировании.

Прибыль от инвестиций с себя-то не получают))

То есть за счёт кого-то, для кого-то, для общества.

Этот пример был не как выход, а как опровержение твоего утверждения о только проедании бюджетниками и пенсами.



Квартира естественно в наем..

Деньги в банке...

И т.д.



Ну неинтересно только опровергать и опровергать твои азбучные ошибки.



А у тебя они постоянно в основе расписываемого дальше здания.

Ты свою отсебятину строишь на изначальных азбучных ошибках.

Потом верно, но базируется на ошибке - то есть получается ошибочно в целом.



Ну а в дебри проблемы от накопления капитала капиталистом, ведущему к классическому перепроизводству капитала, я с тобой углубляться не буду.

Это чуть сложнее азбуки. detroytred

Повідомлень: 23138 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:33 19yuriy91 написав: если не жалко полтора часа, посмотрите

довольно познавательно и интересно про проблемы в штатах с экскурсами в историю

https://www.youtube.com/watch?v=QKUnuhRepTw&t=2372s если не жалко полтора часа, посмотритедовольно познавательно и интересно про проблемы в штатах с экскурсами в историю

Очень информативно. Очень информативно. detroytred

Повідомлень: 23138 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6336633763386339 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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