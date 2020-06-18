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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6337633863396340
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:49

  freeze написав:Свежий соцопрос по предстоящим выборам мэра Одессы от группы Рейтинг.

1. Труханов - Доверяй делам - 48,7 %

Голосовать за гражданина РФ - мозгов нет совсем. Похоже одесситы очень хотят превратить свой регион в донбабвэ.
Schmit
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