RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6337633863396340
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:49

  freeze написав:Свежий соцопрос по предстоящим выборам мэра Одессы от группы Рейтинг.

1. Труханов - Доверяй делам - 48,7 %

Голосовать за гражданина РФ - мозгов нет совсем. Похоже одесситы очень хотят превратить свой регион в донбабвэ.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1416
З нами з: 08.09.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:48

пессимистичные размышления
https://www.youtube.com/watch?v=YZ37yYA18Xo
19yuriy91
 
Повідомлень: 2825
З нами з: 15.09.12
Подякував: 250 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:43

Ітогі подвєдьом. 2020-06-19

Ітогі подвєдьом. 2020-06-19

1) Госбюджет Украины выиграет до 4 миллиардов гривен в год от введения пошлин на нефтепродукты из РФ – эксперт
По его мнению, подпитывать своими руками подобную зависимость от РФ по меньшей мере опрометчиво.
Пока что Украина имеет время и возможность уменьшить зависимость от российских нефтепродуктов контролируемо и на собственных условиях. Если Россия применит свое нефтяное оружие, времени и пространства для маневра у нас уже не будет”, – отметил эксперт.

Засилье топлива из РФ в Украине: Комиссия по международной торговле планирует отказать в расследовании и не защищаться от российского импорта (документ)
Напомним, 21 января 2020 года три национальных товаропроизводителя - ПАО "Укртатнафта", ПАО "Укрнафта" и АО "Укргаздобыча" - подали совместную жалобу по внедрению компенсационных мер в отношении российского импорта субсидированного дизельного топлива и сжиженного газа.

Решили оставить зависимость Украины от поставок топлива из РФ

2) НАБУ сообщило о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну
«Следствие установило, что бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета.

Омелян пожаловался на НАБУ за объявленное подозрение: "очередной сюрприз"
Экс-чиновник считает, что ничего не нарушал, а занимался дерегуляцией.

3) Разбор | Охота на Бабака: Рада не назначила экс-регионала министром в МОН. Зеленский ищет виновных

В "Слуге народа" собирают подписи об отставке Бабака с должности председателя комитета по вопросам образования

4) "Это сделали верующие": в УПЦ КП прокомментировали дело против Порошенко "из-за томоса"

Добкин заявил, что является инициатором дела против Порошенко за томос
Добкин прихожанин УПЦ Киевского Патриархата, что ли ? :)

5) Кофе на карантине. Суд просит разъяснить, можно ли штрафовать Зеленского
Хмельницкий городской районный суд не стал сегодня выносить решение по делу о возможном нарушении президентом Владимиром Зеленским карантина и обратился в Верховный суд за разъяснением

6) Гражданин нового поколения: почему проявлять гражданскую позицию - важно и нужно

PS. Искал и не нашёл, чтобы Зеленский выразил соболезнования Порошенко в связи со смертью его отца. Всё же есть деловой этикет.
Как-то мерзко и подло со стороны Зеленского.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4743
З нами з: 31.08.09
Подякував: 327 раз.
Подякували: 1003 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 6337633863396340
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.