Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:10

detroytred написав: Будильник

Отдельно вынесу.

Посмотри: ты классическую ситуацию (исчерпание ресурсов роста для имеющихся условий - Мортимер) проблемы развития рынка решил конгениально.

Смит - считал, что невидимая рука рынка сама всё исправит.

Исправит... но дорого и долго. Поэтому величайшие умы взялись за поиск:

Кейнс - решать через госрегулирование.

Фридмен - с помощью монетарных инструментов.

И т.д.



А у тебя -- нужно, чтобы захотели работать в рынке; увеличить число участников рынка (совок из головы выветрить, предпринимательством заразиться и вперёд. А пока не хотят и всё. Чекать, пока созреют, или по пустыне десятки лет поводить. Ну или на форуме убеждать читачив).

Конгениально))

Никто до тебя о таком решении не додумывается. Это не докторская. Это Нобелевская сразу. Только с буквой Ш впереди. БудильникОтдельно вынесу.Посмотри: ты классическую ситуацию (исчерпание ресурсов роста для имеющихся условий - Мортимер) проблемы развития рынка решил конгениально.Смит - считал, что невидимая рука рынка сама всё исправит.Исправит... но дорого и долго. Поэтому величайшие умы взялись за поиск:Кейнс - решать через госрегулирование.Фридмен - с помощью монетарных инструментов.И т.д.А у тебя -- нужно, чтобы захотели работать в рынке; увеличить число участников рынка (совок из головы выветрить, предпринимательством заразиться и вперёд. А пока не хотят и всё. Чекать, пока созреют, или по пустыне десятки лет поводить. Ну или на форуме убеждать читачив).Конгениально))Никто до тебя о таком решении не додумывается. Это не докторская. Это Нобелевская сразу. Только с буквой Ш впереди.

За мілким виключенням дискусія перейшла в конструктивне русло ,тому можу продовжити1 Щоб пояснити щось/комусь - є два варіантаПідняти рівень опонента до свогоОпуститись самому на рівень опонентаПідняти -не вийшло , спробую опуститись.2 Для покращення опонентом складних речей.про які він не має жодного уявлення ( і враховуючи рішення п1) - спробую спростити підприємницьку структуру і відобразити її у вигляді армійської( надіюсь військовий пенсіонер знає армійську структуру)Отже підприємці діляться на наступні групивід загальної кількості, термін праці до 5 років, вік до 30 років, власний капітал відсутній,амбіцій вагон і возиквід загальної кількості,термін праці до 10 років , вік до 40 років, капіталу недостатньо ,мотивацій вагонвід загальної кількості,термін праці до 15 років, вік до 50 ,капіталу достатньо для поточної діяльності і малувато для розширення, мотивація присутнядо загальної кількості,термін праці до 25 , вік після 50, капіталу валом для реалізацій будь-чого ,мотивація відсутнягенерал і вище - еліта , вік 25-45 , як правило найкраща економічна освіта світових вишів(Гарвард і так далі),як правило діти найбагатших 100000 українців3 Тепер розглянемо етап підготовкиЗвідки беруться музиканти? - з музикальної школи(3-5 років)+муз училище(3 роки)+консерваторія(5+ років)=11 років підготовкиЗвідки беруться медики ? - з іститут ( 5-6 років+інтернатура 5-6 років=12 років підготовкиЗвідки беруться лейтенанти ? - військове училище - 5 років підготовкикапітани ? - лейтенант+3-5 роківмайор? - капітан + 3-5 роківполковник? - майор+академія Генштабу ( або при виході на пенсію за видатні заслуги)ПитанняА хто готує підприємців?-Ніхто..крім еліти ,але еліта це окрема каста,в якоїа - найкраща освітаб - найкраще питання поставлено з фінансамив - вона не потребує додаткової підтримки ,бо вона сама собі і під себе пише закониТо невже неясно - чому відсутні лейтенанти-майори (точні чому їх так мало)Їх мало тому,що як правило сьогоднішні лейтенанти-підприємці..це діти майорів-полковників(підприємців)При цьомуПопуляція росте при покращенні кормової бази..От і виходитьЯ - один підприємець ,який дійшов до полковника і..почав виховувати двох своїх синів( в надій що старша дочка після закінчення медінституту піде підприємцем по медицині) - тобто ті хто починав в 90-ти..і дожив до 2020 - створив для своїх дітей умови ,по яким на їх одне місце прийде троє....ТомуПідприємництво розвивається так повільно...мало дати кредит чи полегшити умови праці...Треба щоб хтось пояснив лейтенанту ,що перших 5-10 років він буде працювати в 5-10 разів ефективніше ніж його друзі найняті.а жити буде так само..., зате через 15 років він переплюне своїх однолітків-найманих...або щоб лейтенант починав з сімейного капіталу( і розумових настанов) від тата/мами успішних підприємцівТомуСтворювати умови і не мати навчальних закладів-це те саме що жити в армії без лейтенантів-майорів,( або з лейтенантами -майорами ,які отримали офіцерські звання виключно внаслідок того що просто вижили в попередній битві.Або почекати ще 30 років ,коли діти моїх дітей(при умові що мої діти будуть такі самі успішні) стануть успішними підприємцями.Тому вибирайтеАбо 30 років смикатись і розповідати про умови на мові еліти .яка ці умови має за визначеннямАбо просто почекати ще 30 років,коли кількість таких як я зросте в 2 рази (60 років - в 4 рази)