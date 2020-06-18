Голосовать за гражданина РФ - мозгов нет совсем. Похоже одесситы очень хотят превратить свой регион в донбабвэ.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:49
Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:48
пессимистичные размышления
Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:43
Ітогі подвєдьом. 2020-06-19
Ітогі подвєдьом. 2020-06-19
1) Госбюджет Украины выиграет до 4 миллиардов гривен в год от введения пошлин на нефтепродукты из РФ – эксперт
Решили оставить зависимость Украины от поставок топлива из РФ
2)
3)
4)
Добкин прихожанин УПЦ Киевского Патриархата, что ли ?
5)
6)
PS. Искал и не нашёл, чтобы Зеленский выразил соболезнования Порошенко в связи со смертью его отца. Всё же есть деловой этикет.
Как-то мерзко и подло со стороны Зеленского.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:37
Re: Політичні дискусії
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:47
бла-бла-бла. Но тебе, бетоныч, нравится
Я недавно выдавал ссылки, как работают ботофермы. О том что, Украина - фейл-стейет
Вот и этот небритый, нестриженный и вещает тот же тезис
И про НацБанк
И дороги у него не ремонтируются
Короче, очередной бред уставшего алкоголика
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:02
зато ты ж у нас великий мыслитель, особенно остограммившись.
гуляй, пацанва зелёная
Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:10
За мілким виключенням дискусія перейшла в конструктивне русло ,тому можу продовжити
1 Щоб пояснити щось/комусь - є два варіанта
Підняти рівень опонента до свого
Опуститись самому на рівень опонента
Підняти -не вийшло , спробую опуститись.
2 Для покращення опонентом складних речей.про які він не має жодного уявлення ( і враховуючи рішення п1) - спробую спростити підприємницьку структуру і відобразити її у вигляді армійської( надіюсь військовий пенсіонер знає армійську структуру)
Отже підприємці діляться на наступні групи
лейтенант - початківець ,50% від загальної кількості, термін праці до 5 років, вік до 30 років, власний капітал відсутній,амбіцій вагон і возик
капітан - досвідчений,30% від загальної кількості,термін праці до 10 років , вік до 40 років, капіталу недостатньо ,мотивацій вагон
майор - успішний ,10% від загальної кількості,термін праці до 15 років, вік до 50 ,капіталу достатньо для поточної діяльності і малувато для розширення, мотивація присутня
полковник - гуру, 5% до загальної кількості,термін праці до 25 , вік після 50, капіталу валом для реалізацій будь-чого ,мотивація відсутня
генерал і вище - еліта , вік 25-45 , як правило найкраща економічна освіта світових вишів(Гарвард і так далі),як правило діти найбагатших 100000 українців
3 Тепер розглянемо етап підготовки
Звідки беруться музиканти? - з музикальної школи(3-5 років)+муз училище(3 роки)+консерваторія(5+ років)=11 років підготовки
Звідки беруться медики ? - з іститут ( 5-6 років+інтернатура 5-6 років=12 років підготовки
Звідки беруться лейтенанти ? - військове училище - 5 років підготовки
капітани ? - лейтенант+3-5 років
майор? - капітан + 3-5 років
полковник? - майор+академія Генштабу ( або при виході на пенсію за видатні заслуги)
Питання
А хто готує підприємців?-Ніхто..крім еліти ,але еліта це окрема каста,в якої
а - найкраща освіта
б - найкраще питання поставлено з фінансами
в - вона не потребує додаткової підтримки ,бо вона сама собі і під себе пише закони
То невже неясно - чому відсутні лейтенанти-майори (точні чому їх так мало)
Їх мало тому,що як правило сьогоднішні лейтенанти-підприємці..це діти майорів-полковників(підприємців)
При цьому
Популяція росте при покращенні кормової бази..
От і виходить
Я - один підприємець ,який дійшов до полковника і..почав виховувати двох своїх синів( в надій що старша дочка після закінчення медінституту піде підприємцем по медицині) - тобто ті хто починав в 90-ти..і дожив до 2020 - створив для своїх дітей умови ,по яким на їх одне місце прийде троє....
Тому
Підприємництво розвивається так повільно...мало дати кредит чи полегшити умови праці...
Треба щоб хтось пояснив лейтенанту ,що перших 5-10 років він буде працювати в 5-10 разів ефективніше ніж його друзі найняті.а жити буде так само..., зате через 15 років він переплюне своїх однолітків-найманих...або щоб лейтенант починав з сімейного капіталу( і розумових настанов) від тата/мами успішних підприємців
Тому
Створювати умови і не мати навчальних закладів-це те саме що жити в армії без лейтенантів-майорів,( або з лейтенантами -майорами ,які отримали офіцерські звання виключно внаслідок того що просто вижили в попередній битві.
Або почекати ще 30 років ,коли діти моїх дітей(при умові що мої діти будуть такі самі успішні) стануть успішними підприємцями.
Тому вибирайте
Або 30 років смикатись і розповідати про умови на мові еліти .яка ці умови має за визначенням
Або просто почекати ще 30 років,коли кількість таких як я зросте в 2 рази (60 років - в 4 рази)
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 19 чер, 2020 20:19, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:18
Узнаю бетоныча
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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