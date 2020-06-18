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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6337633863396340
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:49

  freeze написав:Свежий соцопрос по предстоящим выборам мэра Одессы от группы Рейтинг.

1. Труханов - Доверяй делам - 48,7 %

Голосовать за гражданина РФ - мозгов нет совсем. Похоже одесситы очень хотят превратить свой регион в донбабвэ.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:48

пессимистичные размышления
https://www.youtube.com/watch?v=YZ37yYA18Xo
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Ітогі подвєдьом. 2020-06-19

Ітогі подвєдьом. 2020-06-19

1) Госбюджет Украины выиграет до 4 миллиардов гривен в год от введения пошлин на нефтепродукты из РФ – эксперт
По его мнению, подпитывать своими руками подобную зависимость от РФ по меньшей мере опрометчиво.
Пока что Украина имеет время и возможность уменьшить зависимость от российских нефтепродуктов контролируемо и на собственных условиях. Если Россия применит свое нефтяное оружие, времени и пространства для маневра у нас уже не будет”, – отметил эксперт.

Засилье топлива из РФ в Украине: Комиссия по международной торговле планирует отказать в расследовании и не защищаться от российского импорта (документ)
Напомним, 21 января 2020 года три национальных товаропроизводителя - ПАО "Укртатнафта", ПАО "Укрнафта" и АО "Укргаздобыча" - подали совместную жалобу по внедрению компенсационных мер в отношении российского импорта субсидированного дизельного топлива и сжиженного газа.

Решили оставить зависимость Украины от поставок топлива из РФ

2) НАБУ сообщило о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну
«Следствие установило, что бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета.

Омелян пожаловался на НАБУ за объявленное подозрение: "очередной сюрприз"
Экс-чиновник считает, что ничего не нарушал, а занимался дерегуляцией.

3) Разбор | Охота на Бабака: Рада не назначила экс-регионала министром в МОН. Зеленский ищет виновных

В "Слуге народа" собирают подписи об отставке Бабака с должности председателя комитета по вопросам образования

4) "Это сделали верующие": в УПЦ КП прокомментировали дело против Порошенко "из-за томоса"

Добкин заявил, что является инициатором дела против Порошенко за томос
Добкин прихожанин УПЦ Киевского Патриархата, что ли ? :)

5) Кофе на карантине. Суд просит разъяснить, можно ли штрафовать Зеленского
Хмельницкий городской районный суд не стал сегодня выносить решение по делу о возможном нарушении президентом Владимиром Зеленским карантина и обратился в Верховный суд за разъяснением

6) Гражданин нового поколения: почему проявлять гражданскую позицию - важно и нужно

PS. Искал и не нашёл, чтобы Зеленский выразил соболезнования Порошенко в связи со смертью его отца. Всё же есть деловой этикет.
Как-то мерзко и подло со стороны Зеленского.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:37

Re: Політичні дискусії

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:47

  19yuriy91 написав:пессимистичные размышления

бла-бла-бла. Но тебе, бетоныч, нравится

Я недавно выдавал ссылки, как работают ботофермы. О том что, Украина - фейл-стейет
Вот и этот небритый, нестриженный и вещает тот же тезис

И про НацБанк
И дороги у него не ремонтируются

Короче, очередной бред уставшего алкоголика
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:02

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:пессимистичные размышления

бла-бла-бла. Но тебе, бетоныч, нравится

Я недавно выдавал ссылки, как работают ботофермы. О том что, Украина - фейл-стейет
Вот и этот небритый, нестриженный и вещает тот же тезис

И про НацБанк
И дороги у него не ремонтируются

Короче, очередной бред уставшего алкоголика


зато ты ж у нас великий мыслитель, особенно остограммившись.
гуляй, пацанва зелёная
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:10

  detroytred написав:Будильник
Отдельно вынесу.
Посмотри: ты классическую ситуацию (исчерпание ресурсов роста для имеющихся условий - Мортимер) проблемы развития рынка решил конгениально.
Смит - считал, что невидимая рука рынка сама всё исправит.
Исправит... но дорого и долго. Поэтому величайшие умы взялись за поиск:
Кейнс - решать через госрегулирование.
Фридмен - с помощью монетарных инструментов.
И т.д.

А у тебя -- нужно, чтобы захотели работать в рынке; увеличить число участников рынка (совок из головы выветрить, предпринимательством заразиться и вперёд. А пока не хотят и всё. Чекать, пока созреют, или по пустыне десятки лет поводить. Ну или на форуме убеждать читачив).
Конгениально))
Никто до тебя о таком решении не додумывается. Это не докторская. Это Нобелевская сразу. Только с буквой Ш впереди.
За мілким виключенням дискусія перейшла в конструктивне русло ,тому можу продовжити
1 Щоб пояснити щось/комусь - є два варіанта
Підняти рівень опонента до свого
Опуститись самому на рівень опонента
Підняти -не вийшло , спробую опуститись.
2 Для покращення опонентом складних речей.про які він не має жодного уявлення ( і враховуючи рішення п1) - спробую спростити підприємницьку структуру і відобразити її у вигляді армійської( надіюсь військовий пенсіонер знає армійську структуру)
Отже підприємці діляться на наступні групи
лейтенант - початківець ,50% від загальної кількості, термін праці до 5 років, вік до 30 років, власний капітал відсутній,амбіцій вагон і возик
капітан - досвідчений,30% від загальної кількості,термін праці до 10 років , вік до 40 років, капіталу недостатньо ,мотивацій вагон
майор - успішний ,10% від загальної кількості,термін праці до 15 років, вік до 50 ,капіталу достатньо для поточної діяльності і малувато для розширення, мотивація присутня
полковник - гуру, 5% до загальної кількості,термін праці до 25 , вік після 50, капіталу валом для реалізацій будь-чого ,мотивація відсутня
генерал і вище - еліта , вік 25-45 , як правило найкраща економічна освіта світових вишів(Гарвард і так далі),як правило діти найбагатших 100000 українців
3 Тепер розглянемо етап підготовки
Звідки беруться музиканти? - з музикальної школи(3-5 років)+муз училище(3 роки)+консерваторія(5+ років)=11 років підготовки
Звідки беруться медики ? - з іститут ( 5-6 років+інтернатура 5-6 років=12 років підготовки
Звідки беруться лейтенанти ? - військове училище - 5 років підготовки
капітани ? - лейтенант+3-5 років
майор? - капітан + 3-5 років
полковник? - майор+академія Генштабу ( або при виході на пенсію за видатні заслуги)
Питання
А хто готує підприємців?-Ніхто..крім еліти ,але еліта це окрема каста,в якої
а - найкраща освіта
б - найкраще питання поставлено з фінансами
в - вона не потребує додаткової підтримки ,бо вона сама собі і під себе пише закони

То невже неясно - чому відсутні лейтенанти-майори (точні чому їх так мало)
Їх мало тому,що як правило сьогоднішні лейтенанти-підприємці..це діти майорів-полковників(підприємців)
При цьому
Популяція росте при покращенні кормової бази..
От і виходить
Я - один підприємець ,який дійшов до полковника і..почав виховувати двох своїх синів( в надій що старша дочка після закінчення медінституту піде підприємцем по медицині) - тобто ті хто починав в 90-ти..і дожив до 2020 - створив для своїх дітей умови ,по яким на їх одне місце прийде троє....

Тому
Підприємництво розвивається так повільно...мало дати кредит чи полегшити умови праці...
Треба щоб хтось пояснив лейтенанту ,що перших 5-10 років він буде працювати в 5-10 разів ефективніше ніж його друзі найняті.а жити буде так само..., зате через 15 років він переплюне своїх однолітків-найманих...або щоб лейтенант починав з сімейного капіталу( і розумових настанов) від тата/мами успішних підприємців
Тому
Створювати умови і не мати навчальних закладів-це те саме що жити в армії без лейтенантів-майорів,( або з лейтенантами -майорами ,які отримали офіцерські звання виключно внаслідок того що просто вижили в попередній битві.

Або почекати ще 30 років ,коли діти моїх дітей(при умові що мої діти будуть такі самі успішні) стануть успішними підприємцями.

Тому вибирайте
Або 30 років смикатись і розповідати про умови на мові еліти .яка ці умови має за визначенням
Або просто почекати ще 30 років,коли кількість таких як я зросте в 2 рази (60 років - в 4 рази)
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 19 чер, 2020 20:19, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:18

  19yuriy91 написав:
зато ты ж у нас великий мыслитель, особенно остограммившись.
гуляй, пацанва зелёная

Узнаю бетоныча :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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