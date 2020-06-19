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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6338633963406341
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:32

  pesikot написав:PS. Искал и не нашёл, чтобы Зеленский выразил соболезнования Порошенко в связи со смертью его отца. Всё же есть деловой этикет.
Как-то мерзко и подло со стороны Зеленского.

щось я не бачив твоєї реакції з приводу "скорбящей" сємєйкі
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:34

  19yuriy91 написав:пессимистичные размышления
https://www.youtube.com/watch?v=YZ37yYA18Xo

Канал и сайт Politeka - это желтая помойка.
Хуже Страны.уа (те хотя бы в основном не врут в фактах, несмотря на их политическую ориентацию).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:04

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:пессимистичные размышления
https://www.youtube.com/watch?v=YZ37yYA18Xo

Канал и сайт Politeka - это желтая помойка.
Хуже Страны.уа (те хотя бы в основном не врут в фактах, несмотря на их политическую ориентацию).

иной раз, в наших реалиях, худшие опасения - знак предупреждения.

ничего такого "уж!" автор не назвал, многое и так "на слуху", а к "это желтая помойка" можно многих отнести, тут уж дело убеждений.
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