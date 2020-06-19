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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6338633963406341 Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:32 pesikot написав: PS. Искал и не нашёл, чтобы Зеленский выразил соболезнования Порошенко в связи со смертью его отца. Всё же есть деловой этикет.

Как-то мерзко и подло со стороны Зеленского. PS. Искал и не нашёл, чтобы Зеленский выразил соболезнования Порошенко в связи со смертью его отца. Всё же есть деловой этикет.Как-то мерзко и подло со стороны Зеленского.

щось я не бачив твоєї реакції з приводу "скорбящей" сємєйкі



щось я не бачив твоєї реакції з приводу "скорбящей" сємєйкі unicdima

Повідомлень: 561 З нами з: 10.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:34 19yuriy91 написав: пессимистичные размышления

https://www.youtube.com/watch?v=YZ37yYA18Xo пессимистичные размышления

Канал и сайт Politeka - это желтая помойка.

Хуже Страны.уа (те хотя бы в основном не врут в фактах, несмотря на их политическую ориентацию). Канал и сайт Politeka - это желтая помойка.Хуже Страны.уа (те хотя бы в основном не врут в фактах, несмотря на их политическую ориентацию). Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus Starikan 2 Повідомлень: 17361 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1899 раз. Подякували: 2754 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:04 Starikan написав: 19yuriy91 написав: пессимистичные размышления

https://www.youtube.com/watch?v=YZ37yYA18Xo пессимистичные размышления

Канал и сайт Politeka - это желтая помойка.

Хуже Страны.уа (те хотя бы в основном не врут в фактах, несмотря на их политическую ориентацию). Канал и сайт Politeka - это желтая помойка.Хуже Страны.уа (те хотя бы в основном не врут в фактах, несмотря на их политическую ориентацию).

иной раз, в наших реалиях, худшие опасения - знак предупреждения.



ничего такого "уж!" автор не назвал, многое и так "на слуху", а к "это желтая помойка" можно многих отнести, тут уж дело убеждений. иной раз, в наших реалиях, худшие опасения - знак предупреждения.ничего такого "уж!" автор не назвал, многое и так "на слуху", а к "это желтая помойка" можно многих отнести, тут уж дело убеждений. 19yuriy91 Повідомлень: 2829 З нами з: 15.09.12 Подякував: 250 раз. Подякували: 381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2020 08:27

в начале о штатах, а потом о наших баранах

https://www.youtube.com/watch?v=sjNt3vPqlCw добавлю оптимизмав начале о штатах, а потом о наших баранах 19yuriy91 Повідомлень: 2829 З нами з: 15.09.12 Подякував: 250 раз. Подякували: 381 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2020 09:59 19yuriy91 написав: добавлю оптимизма

в начале о штатах, а потом о наших баранах

https://www.youtube.com/watch?v=sjNt3vPqlCw добавлю оптимизмав начале о штатах, а потом о наших баранах

негров надо пи** вопрос.. я это был в париже и в нью йлрке,а самое страшное в

Африке -меня отпиздили,короче выхожу в дурбане эти черные ножикик к горлу-та подождите я боксер и мне западло-не рыпайся-понял,понял ,деньги в кармане. здесь слабина -замах

ох и отху..ли нигеров с элкктромехом..но тут подоспело племя и нас ногами,б*** закрывались чем могли,думали похоронят..но полиция выстрелв верх юар господи спаси..

мы не рекоммендуем вам выходить...да уж конечно ..черный полицейский среди них а то я бы мат такой загнул.. про черножопых.

в кингстоне вообще ничего-по разному было..

а цветных-не перечесть,ну короче держал мазу за белую расу.

так что поблагодарите меня..кто нес ваше имя в мире и говорил я с Украины,а ты кто такой. негров надо пи** вопрос.. я это был в париже и в нью йлрке,а самое страшное вАфрике -меня отпиздили,короче выхожу в дурбане эти черные ножикик к горлу-та подождите я боксер и мне западло-не рыпайся-понял,понял ,деньги в кармане. здесь слабина -замахох и отху..ли нигеров с элкктромехом..но тут подоспело племя и нас ногами,б*** закрывались чем могли,думали похоронят..но полиция выстрелв верх юар господи спаси..мы не рекоммендуем вам выходить...да уж конечно ..черный полицейский среди них а то я бы мат такой загнул.. про черножопых.в кингстоне вообще ничего-по разному было..а цветных-не перечесть,ну короче держал мазу за белую расу.так что поблагодарите меня..кто нес ваше имя в мире и говорил я с Украины,а ты кто такой. limo Повідомлень: 35 З нами з: 03.04.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2020 11:02 19yuriy91 написав: добавлю оптимизма

в начале о штатах, а потом о наших баранах

https://www.youtube.com/watch?v=sjNt3vPqlCw добавлю оптимизмав начале о штатах, а потом о наших баранах

так я не поняв, скидати пам"ятники колишнім вождям нації це добре чи погано?

А в Україні буде Майдан афроамериканців?

Що там кажуть шатуни?

Якщо поки що є більшість в СН, яка може бути криза?

От коли вона розпадеться, і кожен буде сам за себе, тоді, так "попадем у воронку" так я не поняв, скидати пам"ятники колишнім вождям нації це добре чи погано?А в Україні буде Майдан афроамериканців?Що там кажуть шатуни?Якщо поки що є більшість в СН, яка може бути криза?От коли вона розпадеться, і кожен буде сам за себе, тоді, так "попадем у воронку" https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 19834 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1106 раз. Подякували: 1361 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6338633963406341 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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