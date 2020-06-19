щось я не бачив твоєї реакції з приводу "скорбящей" сємєйкі
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:32
Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:34
Канал и сайт Politeka - это желтая помойка.
Хуже Страны.уа (те хотя бы в основном не врут в фактах, несмотря на их политическую ориентацию).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:04
иной раз, в наших реалиях, худшие опасения - знак предупреждения.
ничего такого "уж!" автор не назвал, многое и так "на слуху", а к "это желтая помойка" можно многих отнести, тут уж дело убеждений.
Додано: Суб 20 чер, 2020 08:27
добавлю оптимизма
в начале о штатах, а потом о наших баранах
Додано: Суб 20 чер, 2020 09:59
негров надо пи** вопрос.. я это был в париже и в нью йлрке,а самое страшное в
Африке -меня отпиздили,короче выхожу в дурбане эти черные ножикик к горлу-та подождите я боксер и мне западло-не рыпайся-понял,понял ,деньги в кармане. здесь слабина -замах
ох и отху..ли нигеров с элкктромехом..но тут подоспело племя и нас ногами,б*** закрывались чем могли,думали похоронят..но полиция выстрелв верх юар господи спаси..
мы не рекоммендуем вам выходить...да уж конечно ..черный полицейский среди них а то я бы мат такой загнул.. про черножопых.
в кингстоне вообще ничего-по разному было..
а цветных-не перечесть,ну короче держал мазу за белую расу.
так что поблагодарите меня..кто нес ваше имя в мире и говорил я с Украины,а ты кто такой.
Додано: Суб 20 чер, 2020 11:02
так я не поняв, скидати пам"ятники колишнім вождям нації це добре чи погано?
А в Україні буде Майдан афроамериканців?
Що там кажуть шатуни?
Якщо поки що є більшість в СН, яка може бути криза?
От коли вона розпадеться, і кожен буде сам за себе, тоді, так "попадем у воронку"
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