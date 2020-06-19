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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6338633963406341
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:34

  19yuriy91 написав:пессимистичные размышления
https://www.youtube.com/watch?v=YZ37yYA18Xo

Канал и сайт Politeka - это желтая помойка.
Хуже Страны.уа (те хотя бы в основном не врут в фактах, несмотря на их политическую ориентацию).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:04

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:пессимистичные размышления
https://www.youtube.com/watch?v=YZ37yYA18Xo

Канал и сайт Politeka - это желтая помойка.
Хуже Страны.уа (те хотя бы в основном не врут в фактах, несмотря на их политическую ориентацию).

иной раз, в наших реалиях, худшие опасения - знак предупреждения.

ничего такого "уж!" автор не назвал, многое и так "на слуху", а к "это желтая помойка" можно многих отнести, тут уж дело убеждений.
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 08:27

добавлю оптимизма
в начале о штатах, а потом о наших баранах
https://www.youtube.com/watch?v=sjNt3vPqlCw
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 11:02

  19yuriy91 написав:добавлю оптимизма
в начале о штатах, а потом о наших баранах
https://www.youtube.com/watch?v=sjNt3vPqlCw

так я не поняв, скидати пам"ятники колишнім вождям нації це добре чи погано?
А в Україні буде Майдан афроамериканців?
Що там кажуть шатуни?
Якщо поки що є більшість в СН, яка може бути криза?
От коли вона розпадеться, і кожен буде сам за себе, тоді, так "попадем у воронку"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 11:56

  19yuriy91 написав:
  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:пессимистичные размышления https://www.youtube.com/watch?v=YZ37yYA18Xo
Канал и сайт Politeka - это желтая помойка.
Хуже Страны.уа (те хотя бы в основном не врут в фактах, несмотря на их политическую ориентацию).
иной раз, в наших реалиях, худшие опасения - знак предупреждения.
ничего такого "уж!" автор не назвал, многое и так "на слуху", а к "это желтая помойка" можно многих отнести, тут уж дело убеждений.

Дело не в убеждениях и политической направленности, а в содержимом этого ресурса.
И потом: вы можете себе представить комментатора, который бы начал излагать какие-то положительные моменты?
Его бы камнями закидали и больше ни на какой канал бы не пустили.
А так - попиарился на негативе перед люмпенами (тем, что у них "на слуху") и доволен.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 12:44

  Starikan написав:
  19yuriy91 написав:
  Starikan написав: Канал и сайт Politeka - это желтая помойка.
Хуже Страны.уа (те хотя бы в основном не врут в фактах, несмотря на их политическую ориентацию).
иной раз, в наших реалиях, худшие опасения - знак предупреждения.
ничего такого "уж!" автор не назвал, многое и так "на слуху", а к "это желтая помойка" можно многих отнести, тут уж дело убеждений.

Дело не в убеждениях и политической направленности, а в содержимом этого ресурса.
И потом: вы можете себе представить комментатора, который бы начал излагать какие-то положительные моменты?
Его бы камнями закидали и больше ни на какой канал бы не пустили.
А так - попиарился на негативе перед люмпенами (тем, что у них "на слуху") и доволен.

не так важно, в каком ключе - негатив или позитив, более важно какие доводы при этом приводятся.
а так, как обычно - у кого наполовину пуст, у кого - наполнен.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 13:14

Re: Політичні дискусії

о, знову ретельно підчищено негативні пости про Пороха
Політичні дискусії :D бугага
кнуроферма лише шляхом цензури та фейків живе.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 13:17

unicdima
Что имеете сказать, по факту того, что Зеленский не выразил соболезнования Порошенко ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 13:21

  pesikot написав:unicdima
Что имеете сказать, по факту того, что Зеленский не выразил соболезнования Порошенко ?

а шо ви маєте сказати про радісного Порошенка?
на місці Зеленського я цю тему розкрутив би по повній в ЗМІ.
unicdima
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  #<1 ... 6338633963406341
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