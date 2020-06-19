Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
так я не поняв, скидати пам"ятники колишнім вождям нації це добре чи погано? А в Україні буде Майдан афроамериканців? Що там кажуть шатуни? Якщо поки що є більшість в СН, яка може бути криза? От коли вона розпадеться, і кожен буде сам за себе, тоді, так "попадем у воронку"
Канал и сайт Politeka - это желтая помойка. Хуже Страны.уа (те хотя бы в основном не врут в фактах, несмотря на их политическую ориентацию).
иной раз, в наших реалиях, худшие опасения - знак предупреждения. ничего такого "уж!" автор не назвал, многое и так "на слуху", а к "это желтая помойка" можно многих отнести, тут уж дело убеждений.
Дело не в убеждениях и политической направленности, а в содержимом этого ресурса. И потом: вы можете себе представить комментатора, который бы начал излагать какие-то положительные моменты? Его бы камнями закидали и больше ни на какой канал бы не пустили. А так - попиарился на негативе перед люмпенами (тем, что у них "на слуху") и доволен.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Starikan написав: Канал и сайт Politeka - это желтая помойка. Хуже Страны.уа (те хотя бы в основном не врут в фактах, несмотря на их политическую ориентацию).
иной раз, в наших реалиях, худшие опасения - знак предупреждения. ничего такого "уж!" автор не назвал, многое и так "на слуху", а к "это желтая помойка" можно многих отнести, тут уж дело убеждений.
Дело не в убеждениях и политической направленности, а в содержимом этого ресурса. И потом: вы можете себе представить комментатора, который бы начал излагать какие-то положительные моменты? Его бы камнями закидали и больше ни на какой канал бы не пустили. А так - попиарился на негативе перед люмпенами (тем, что у них "на слуху") и доволен.
не так важно, в каком ключе - негатив или позитив, более важно какие доводы при этом приводятся. а так, как обычно - у кого наполовину пуст, у кого - наполнен.