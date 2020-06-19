Додано: Суб 20 чер, 2020 13:17

unicdima

Что имеете сказать, по факту того, что Зеленский не выразил соболезнования Порошенко ?

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой