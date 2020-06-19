Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
так я не поняв, скидати пам"ятники колишнім вождям нації це добре чи погано? А в Україні буде Майдан афроамериканців? Що там кажуть шатуни? Якщо поки що є більшість в СН, яка може бути криза? От коли вона розпадеться, і кожен буде сам за себе, тоді, так "попадем у воронку"
Канал и сайт Politeka - это желтая помойка. Хуже Страны.уа (те хотя бы в основном не врут в фактах, несмотря на их политическую ориентацию).
иной раз, в наших реалиях, худшие опасения - знак предупреждения. ничего такого "уж!" автор не назвал, многое и так "на слуху", а к "это желтая помойка" можно многих отнести, тут уж дело убеждений.
Дело не в убеждениях и политической направленности, а в содержимом этого ресурса. И потом: вы можете себе представить комментатора, который бы начал излагать какие-то положительные моменты? Его бы камнями закидали и больше ни на какой канал бы не пустили. А так - попиарился на негативе перед люмпенами (тем, что у них "на слуху") и доволен.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Starikan написав: Канал и сайт Politeka - это желтая помойка. Хуже Страны.уа (те хотя бы в основном не врут в фактах, несмотря на их политическую ориентацию).
иной раз, в наших реалиях, худшие опасения - знак предупреждения. ничего такого "уж!" автор не назвал, многое и так "на слуху", а к "это желтая помойка" можно многих отнести, тут уж дело убеждений.
Дело не в убеждениях и политической направленности, а в содержимом этого ресурса. И потом: вы можете себе представить комментатора, который бы начал излагать какие-то положительные моменты? Его бы камнями закидали и больше ни на какой канал бы не пустили. А так - попиарился на негативе перед люмпенами (тем, что у них "на слуху") и доволен.
не так важно, в каком ключе - негатив или позитив, более важно какие доводы при этом приводятся. а так, как обычно - у кого наполовину пуст, у кого - наполнен.
Подрыв независимости Национального банка может поставить под угрозу международную поддержку Украины. Независимость НБУ является одной из важнейших реформ украинского правительства после Революции Достоинства.
В то же время выполнение банками межбанковского перевода средств через СЭП в режиме 23/7 является добровольной опцией. Банки самостоятельно будут принимать решение о времени начала и завершения работы в СЭП на основании собственных потребностей и потребностей своих клиентов
Институт президентства любой страны подразумевает, что президентов бывших не бывает. Любого человека, кто отбыл на посту президента именуют N-ый президент. Если только, это не страны, где президент - чисто номинальная должность, как в Германии.
В любой стране, отношения между президентами могут быть далеко не самыми лучшими. НО, nobles oblige - положение обязывает. И если, у одного из бывших президентов умирает близкий человек, то действующий президент просто обязан выразить свои соболезнования. Чтобы там действующий президент себе не думал, пусть хоть думает "земля ему стекловатой"
Возникает вопрос, за что Зеленский так ненавидит Порошенко ? Какая-то первобытная ненависть Зеленского, затмевающая все его человеческие качества.
Зеленский и Порошенко, ранее, не пересекались в политике. Так в чём причина ?
За то, что "Сваты" запретили транслировать ? так есть много других медиа-продакта от Квартал"95. Да и мелочно как-то из-за этого ненавидеть.
Я больше склоняюсь к мнению, что Зеленский ненавидит Порошенко, как любой двоечник ненавидит отличника. Просто потому что, отличник умнее двоечника.
С удовольствием почитаю ваши варианты
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой