Додано: Суб 20 чер, 2020 17:39

Хотелось бы начать дискуссию



Институт президентства любой страны подразумевает, что президентов бывших не бывает.

Любого человека, кто отбыл на посту президента именуют N-ый президент. Если только, это не страны, где президент - чисто номинальная должность, как в Германии.



В любой стране, отношения между президентами могут быть далеко не самыми лучшими.

НО, nobles oblige - положение обязывает. И если, у одного из бывших президентов умирает близкий человек, то действующий президент просто обязан выразить свои соболезнования.

Чтобы там действующий президент себе не думал, пусть хоть думает "земля ему стекловатой"



Возникает вопрос, за что Зеленский так ненавидит Порошенко ?

Какая-то первобытная ненависть Зеленского, затмевающая все его человеческие качества.



Зеленский и Порошенко, ранее, не пересекались в политике. Так в чём причина ?



За то, что "Сваты" запретили транслировать ? так есть много других медиа-продакта от Квартал"95. Да и мелочно как-то из-за этого ненавидеть.



Я больше склоняюсь к мнению, что Зеленский ненавидит Порошенко, как любой двоечник ненавидит отличника. Просто потому что, отличник умнее двоечника.



С удовольствием почитаю ваши варианты

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой