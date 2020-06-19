19yuriy91 написав:pesikot написав:
Возникает вопрос, за что Зеленский так ненавидит Порошенко ?
Какая-то первобытная ненависть Зеленского, затмевающая все его человеческие качества.
Зеленский и Порошенко, ранее, не пересекались в политике. Так в чём причина ?
За то, что "Сваты" запретили транслировать ? так есть много других медиа-продакта от Квартал"95. Да и мелочно как-то из-за этого ненавидеть.
Я больше склоняюсь к мнению, что Зеленский ненавидит Порошенко, как любой двоечник ненавидит отличника. Просто потому что, отличник умнее двоечника.
С удовольствием почитаю ваши варианты
думаю, там ничего личного нет.
или думает на этом рейтинг поднять, или в угоду кому-то, или он совсем и не при делах, а "работа" окружения. скорее окружение
всё же зе не янык по уровню умственного развития и вабще.
Несколько раз перечитал, так твою мысль и не понял
Можешь выразить мысль поточнее