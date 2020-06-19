RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6339634063416342
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 18:33

  19yuriy91 написав:
  pesikot написав:
Возникает вопрос, за что Зеленский так ненавидит Порошенко ?
Какая-то первобытная ненависть Зеленского, затмевающая все его человеческие качества.

Зеленский и Порошенко, ранее, не пересекались в политике. Так в чём причина ?

За то, что "Сваты" запретили транслировать ? так есть много других медиа-продакта от Квартал"95. Да и мелочно как-то из-за этого ненавидеть.

Я больше склоняюсь к мнению, что Зеленский ненавидит Порошенко, как любой двоечник ненавидит отличника. Просто потому что, отличник умнее двоечника.

С удовольствием почитаю ваши варианты


думаю, там ничего личного нет.

или думает на этом рейтинг поднять, или в угоду кому-то, или он совсем и не при делах, а "работа" окружения. скорее окружение

всё же зе не янык по уровню умственного развития и вабще.

Несколько раз перечитал, так твою мысль и не понял
Можешь выразить мысль поточнее
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4754
З нами з: 31.08.09
Подякував: 327 раз.
Подякували: 1003 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 19:49

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:Хотелось бы начать дискуссию

Институт президентства любой страны подразумевает, что президентов бывших не бывает.
Любого человека, кто отбыл на посту президента именуют N-ый президент. Если только, это не страны, где президент - чисто номинальная должность, как в Германии.

В любой стране, отношения между президентами могут быть далеко не самыми лучшими.
НО, nobles oblige - положение обязывает. И если, у одного из бывших президентов умирает близкий человек, то действующий президент просто обязан выразить свои соболезнования.


У Федоровича сын утоп, скиньте ссылку на соболезнование от действующего тогда президента.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17306
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4259 раз.
Подякували: 6843 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 19:52

Зображення
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23123
З нами з: 15.01.09
Подякував: 175 раз.
Подякували: 2366 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6339634063416342
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.