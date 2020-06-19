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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 20 чер, 2020 18:33
19yuriy91 написав: pesikot написав:
Возникает вопрос, за что Зеленский так ненавидит Порошенко ?
Какая-то первобытная ненависть Зеленского, затмевающая все его человеческие качества.
Зеленский и Порошенко, ранее, не пересекались в политике. Так в чём причина ?
За то, что "Сваты" запретили транслировать ? так есть много других медиа-продакта от Квартал"95. Да и мелочно как-то из-за этого ненавидеть.
Я больше склоняюсь к мнению, что Зеленский ненавидит Порошенко, как любой двоечник ненавидит отличника. Просто потому что, отличник умнее двоечника.
С удовольствием почитаю ваши варианты
думаю, там ничего личного нет.
или думает на этом рейтинг поднять, или в угоду кому-то, или он совсем и не при делах, а "работа" окружения. скорее окружение
всё же зе не янык по уровню умственного развития и вабще.
Несколько раз перечитал, так твою мысль и не понял
Можешь выразить мысль поточнее
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 20 чер, 2020 19:49
pesikot написав:Хотелось бы начать дискуссию
Институт президентства любой страны подразумевает, что президентов бывших не бывает.
Любого человека, кто отбыл на посту президента именуют N-ый президент. Если только, это не страны, где президент - чисто номинальная должность, как в Германии.
В любой стране, отношения между президентами могут быть далеко не самыми лучшими.
НО, nobles oblige - положение обязывает. И если, у одного из бывших президентов умирает близкий человек, то действующий президент просто обязан выразить свои соболезнования.
У Федоровича сын утоп, скиньте ссылку на соболезнование от действующего тогда президента.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 20 чер, 2020 19:52
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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