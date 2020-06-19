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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6339634063416342 Додано: Суб 20 чер, 2020 18:33 19yuriy91 написав: pesikot написав:

Возникает вопрос, за что Зеленский так ненавидит Порошенко ?

Какая-то первобытная ненависть Зеленского, затмевающая все его человеческие качества.



Зеленский и Порошенко, ранее, не пересекались в политике. Так в чём причина ?



За то, что "Сваты" запретили транслировать ? так есть много других медиа-продакта от Квартал"95. Да и мелочно как-то из-за этого ненавидеть.



Я больше склоняюсь к мнению, что Зеленский ненавидит Порошенко, как любой двоечник ненавидит отличника. Просто потому что, отличник умнее двоечника.



С удовольствием почитаю ваши варианты Возникает вопрос, за что Зеленский так ненавидит Порошенко ?Какая-то первобытная ненависть Зеленского, затмевающая все его человеческие качества.Зеленский и Порошенко, ранее, не пересекались в политике. Так в чём причина ?За то, что "Сваты" запретили транслировать ? так есть много других медиа-продакта от Квартал"95. Да и мелочно как-то из-за этого ненавидеть.Я больше склоняюсь к мнению, что Зеленский ненавидит Порошенко, как любой двоечник ненавидит отличника. Просто потому что, отличник умнее двоечника.С удовольствием почитаю ваши варианты



думаю, там ничего личного нет.



или думает на этом рейтинг поднять, или в угоду кому-то, или он совсем и не при делах, а "работа" окружения. скорее окружение



всё же зе не янык по уровню умственного развития и вабще. думаю, там ничего личного нет.или думает на этом рейтинг поднять, или в угоду кому-то, или он совсем и не при делах, а "работа" окружения. скорее окружениевсё же зе не янык по уровню умственного развития и вабще.

Несколько раз перечитал, так твою мысль и не понял

Можешь выразить мысль поточнее Несколько раз перечитал, так твою мысль и не понялМожешь выразить мысль поточнее "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4754 З нами з: 31.08.09 Подякував: 327 раз. Подякували: 1003 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2020 19:49 Re: Політичні дискусії pesikot написав: Хотелось бы начать дискуссию



Институт президентства любой страны подразумевает, что президентов бывших не бывает.

Любого человека, кто отбыл на посту президента именуют N-ый президент. Если только, это не страны, где президент - чисто номинальная должность, как в Германии.



В любой стране, отношения между президентами могут быть далеко не самыми лучшими.

НО, nobles oblige - положение обязывает. И если, у одного из бывших президентов умирает близкий человек, то действующий президент просто обязан выразить свои соболезнования.





У Федоровича сын утоп, скиньте ссылку на соболезнование от действующего тогда президента. У Федоровича сын утоп, скиньте ссылку на соболезнование от действующего тогда президента. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17306 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4259 раз. Подякували: 6843 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2020 19:52 http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23123 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2366 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6339634063416342 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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