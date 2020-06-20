detroytred написав:
Мой совет -- переходи в читатели.
Обовязково прислухаюсь ,тільки не від такого економічного невігласа як ти
1 Я писав про льотчиків взліт/посадка, три місячні курси...скільки їх набили німецькі аси?
2 Ще раз
Чому лейтенанта треба готувати 5 років в училищі?
А підприємець повинен вирости сам? Як чортополох під парканом.
Він то виросте ,єдине питання хто його буде вчити і ліквідовувати помилки.
Тому той хто буде під моєю парасолькою( а твої діти під неї не потрапляють) - той виросте швидко і своїм листям накриє певний простір чим не дасть рости іншим( в галузі яку займе)
Саме тому , чиновник не може створити умови для тих...кого зараз не існує фізично.
3 Сьогодні був на равликовій фермі під Львовом...
Вкладення - 50 000 доларів(максимум)
Використовують до 30 соток Землі
Працює до 6 осіб
Віддача ( націнка) 10000-15000 грн в день (Левова витрата цієї націнки-зарплата+податки ,приблизно 5000-7000 грн день) , як приклад успішного і рентабельного бізнесу-покажу це своїм нащадкам+...підкину парочку нюансів.які зможуть створити нехілу конкуренцію вже існуючому...При цьому - сам цим займатись не буду.
Рентабельність можеш порахувати?
Чому під кожним обласним центром не присутня парочка таких (або жабячих.або стаусиних,черепахових... і так далі ферм ?
4 Дивився про справу Омеляна?
Чиновник(Омелян) прийняв рішення про зменшення портового збору( я двома руками за таке рішення.точно так само як за рішення Яценюка опустити ЄСВ і ..підняти як компенсатор ціни на газ
Йому шють збитки Державі і корупцію....
Памятаєш як я розпинався-що будь-які дії які покращують фінансовий стан одних( будь то національні підприємства чи іноземні) - можна трактувати як корупцію.
От і виходить
Спочатку виростає щось (лейтенант чи кукурудза з мілким зерном( мексіканська часів Колумба мала зерно на порядок менше ніж сьогоднішня) , а вже після того як є лейтенанти і краще від колумбівської кукурудза - можна створювати умови по побудові портів/елеваторів і покращувати правила експорту.
Бо полегшення експорту в момент коли вирощується менше ніж треба для внутрішнього споживання=голод в Державі.
Отже чітке причина-наслідок
Поки відсутня прослойка капіталістів - доти закони будуть мати соціалістично/комуністично/популістичне спрямування
Чим більше чортополохів а-ля я буде виростати наперекір соціалістично/комуністично/популістичному законодавству - тим швидше мої гроші і корупція(в нормальній країні це називається - лоббізм) - буде міняти законодавство на бульш прогресивне.
При цьому - прогресивність цього законодавства буде не в тому що бідні будуть більше отримувати від багатих
Прогресивність буде полягати в тому,що на першому етапі(50 років,30 з яких ми вже використали) бідні будуть отримувати сталу пайку,яка не дасть померти , в той час коли підприємництво буде розвиватись і тільки розвинувшись надлишково - підприємства зможуть частину своїх прибутків перерозподіляти в сторону нероб ,щоб ті могли більше собі чогось купити ,але перерозподіл буде йти таким чином,що люмпен був зацікавлений не жити на мізерну подачку,а забезпечувати себе самостійно...
Ми не будемо повторювати помилки США.. коли професійний нероба в пятому поколінні може жити так само як і найменшоплачуваний...
Ми підемо іншим шляхом
Хто не працює(по барабану по яким причинам) - той отримає фізіологічний рівень,який не дасть померти ,але й задоволення від життя не принесе...
А той хто спробує заробити сам на себе
хоча б 30% - отримає 90% платіх який отримує нероба
50% - 80%
100% - 20%