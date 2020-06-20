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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6339634063416342 Додано: Суб 20 чер, 2020 18:33 19yuriy91 написав: pesikot написав:

Возникает вопрос, за что Зеленский так ненавидит Порошенко ?

Какая-то первобытная ненависть Зеленского, затмевающая все его человеческие качества.



Зеленский и Порошенко, ранее, не пересекались в политике. Так в чём причина ?



За то, что "Сваты" запретили транслировать ? так есть много других медиа-продакта от Квартал"95. Да и мелочно как-то из-за этого ненавидеть.



Я больше склоняюсь к мнению, что Зеленский ненавидит Порошенко, как любой двоечник ненавидит отличника. Просто потому что, отличник умнее двоечника.



С удовольствием почитаю ваши варианты Возникает вопрос, за что Зеленский так ненавидит Порошенко ?Какая-то первобытная ненависть Зеленского, затмевающая все его человеческие качества.Зеленский и Порошенко, ранее, не пересекались в политике. Так в чём причина ?За то, что "Сваты" запретили транслировать ? так есть много других медиа-продакта от Квартал"95. Да и мелочно как-то из-за этого ненавидеть.Я больше склоняюсь к мнению, что Зеленский ненавидит Порошенко, как любой двоечник ненавидит отличника. Просто потому что, отличник умнее двоечника.С удовольствием почитаю ваши варианты



думаю, там ничего личного нет.



или думает на этом рейтинг поднять, или в угоду кому-то, или он совсем и не при делах, а "работа" окружения. скорее окружение



всё же зе не янык по уровню умственного развития и вабще. думаю, там ничего личного нет.или думает на этом рейтинг поднять, или в угоду кому-то, или он совсем и не при делах, а "работа" окружения. скорее окружениевсё же зе не янык по уровню умственного развития и вабще.

Несколько раз перечитал, так твою мысль и не понял

Можешь выразить мысль поточнее Несколько раз перечитал, так твою мысль и не понялМожешь выразить мысль поточнее "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4754 З нами з: 31.08.09 Подякував: 327 раз. Подякували: 1003 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2020 19:49 Re: Політичні дискусії pesikot написав: Хотелось бы начать дискуссию



Институт президентства любой страны подразумевает, что президентов бывших не бывает.

Любого человека, кто отбыл на посту президента именуют N-ый президент. Если только, это не страны, где президент - чисто номинальная должность, как в Германии.



В любой стране, отношения между президентами могут быть далеко не самыми лучшими.

НО, nobles oblige - положение обязывает. И если, у одного из бывших президентов умирает близкий человек, то действующий президент просто обязан выразить свои соболезнования.





У Федоровича сын утоп, скиньте ссылку на соболезнование от действующего тогда президента. У Федоровича сын утоп, скиньте ссылку на соболезнование от действующего тогда президента. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17306 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4259 раз. Подякували: 6843 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2020 19:52 http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23127 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2368 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2020 20:32 budivelnik



То невже неясно - чому відсутні лейтенанти-майори (точні чому їх так мало)

Їх мало тому,що як правило сьогоднішні лейтенанти-підприємці..це діти майорів-полковників(підприємців)

При цьому

Это очередная азбучная ошибка в фундаменте здания.



Утверждение просто с потолка))



В мелкое предпринимательство без всякой высшей школы, как для лейтенантов, медиков и т.д., во всем мире бросаются заниматься все, кто лишь пожелает. В 90-х так и было.

Есть условия -- есть желающие. Вместо на клубнику в Польшу или за копейки в учителем, медиком.



Поддержка младопредпринмателей - так и включает трехмесячные курсы, если нужны. И всё ...



А уменьшение идёт за счёт того, что рынок -- это конкуренция!!!! производителей!!!!

Все "лишние" для имеющихся условий вытесняются.

Чем крупнее бизнес, тем больше для него нужно спроса.

Поэтому естественно, что с укрупнением уменьшается число.



Короче: ни смиты, ни кейнсы и пр. до такой *фантастики* не додумались))



З.Ы. Число офицеров с ростом звания уменьшается по причине --- уменьшения КОЛИЧЕСТВА ПОСАД, соответствующих данному званию.

Были старлеи с 25 лет выслугой ... особенно в авиации)) Техник самолёта.

Ну а уж капитанов с выслугой за 30 вообще немеряно. Ротными на пенсию поуходило... попробуй на комбата запрыгни, когда шустрые молодые блатные обходят год за годом.

В армии присказка - самое сложное получить майора. Редкие Получившие старые капитаны звание одновременно с приказом на увольнение светятся, как солнце))



Короче: и относительно воинской службы просто элементарнейшая азбучная ошибка.



Так нельзя...

Мой совет -- переходи в читатели.

У меня желания переходить на твой уровень нет. Это очередная азбучная ошибка в фундаменте здания.Утверждение просто с потолка))В мелкое предпринимательство без всякой высшей школы, как для лейтенантов, медиков и т.д., во всем мире бросаются заниматься все, кто лишь пожелает. В 90-х так и было.Есть условия -- есть желающие. Вместо на клубнику в Польшу или за копейки в учителем, медиком.Поддержка младопредпринмателей - так и включает трехмесячные курсы, если нужны. И всё ...А уменьшение идёт за счёт того, что рынок -- это конкуренция!!!! производителей!!!!Все "лишние" для имеющихся условий вытесняются.Чем крупнее бизнес, тем больше для него нужно спроса.Поэтому естественно, что с укрупнением уменьшается число.Короче: ни смиты, ни кейнсы и пр. до такой *фантастики* не додумались))З.Ы. Число офицеров с ростом звания уменьшается по причине --- уменьшения КОЛИЧЕСТВА ПОСАД, соответствующих данному званию.Были старлеи с 25 лет выслугой ... особенно в авиации)) Техник самолёта.Ну а уж капитанов с выслугой за 30 вообще немеряно. Ротными на пенсию поуходило... попробуй на комбата запрыгни, когда шустрые молодые блатные обходят год за годом.В армии присказка - самое сложное получить майора. Редкие Получившие старые капитаны звание одновременно с приказом на увольнение светятся, как солнце))Короче: и относительно воинской службы просто элементарнейшая азбучная ошибка.Так нельзя...Мой совет -- переходи в читатели.У меня желания переходить на твой уровень нет. detroytred

Повідомлень: 23142 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2020 21:06 detroytred написав: Мой совет -- переходи в читатели. Мой совет -- переходи в читатели. Обовязково прислухаюсь ,тільки не від такого економічного невігласа як ти

1 Я писав про льотчиків взліт/посадка, три місячні курси...скільки їх набили німецькі аси?

2 Ще раз

Чому лейтенанта треба готувати 5 років в училищі?

А підприємець повинен вирости сам? Як чортополох під парканом.

Він то виросте ,єдине питання хто його буде вчити і ліквідовувати помилки.

Тому той хто буде під моєю парасолькою( а твої діти під неї не потрапляють) - той виросте швидко і своїм листям накриє певний простір чим не дасть рости іншим( в галузі яку займе)

Саме тому , чиновник не може створити умови для тих...кого зараз не існує фізично.

3 Сьогодні був на равликовій фермі під Львовом...

Вкладення - 50 000 доларів(максимум)

Використовують до 30 соток Землі

Працює до 6 осіб

Віддача ( націнка) 10000-15000 грн в день (Левова витрата цієї націнки-зарплата+податки ,приблизно 5000-7000 грн день) , як приклад успішного і рентабельного бізнесу-покажу це своїм нащадкам+...підкину парочку нюансів.які зможуть створити нехілу конкуренцію вже існуючому...При цьому - сам цим займатись не буду.

Рентабельність можеш порахувати?

Чому під кожним обласним центром не присутня парочка таких (або жабячих.або стаусиних,черепахових... і так далі ферм ?

4 Дивився про справу Омеляна?

Чиновник(Омелян) прийняв рішення про зменшення портового збору( я двома руками за таке рішення.точно так само як за рішення Яценюка опустити ЄСВ і ..підняти як компенсатор ціни на газ

Йому шють збитки Державі і корупцію....

Памятаєш як я розпинався-що будь-які дії які покращують фінансовий стан одних( будь то національні підприємства чи іноземні) - можна трактувати як корупцію.



От і виходить

Спочатку виростає щось (лейтенант чи кукурудза з мілким зерном( мексіканська часів Колумба мала зерно на порядок менше ніж сьогоднішня) , а вже після того як є лейтенанти і краще від колумбівської кукурудза - можна створювати умови по побудові портів/елеваторів і покращувати правила експорту.

Бо полегшення експорту в момент коли вирощується менше ніж треба для внутрішнього споживання=голод в Державі.



Отже чітке причина-наслідок

Поки відсутня прослойка капіталістів - доти закони будуть мати соціалістично/комуністично/популістичне спрямування

Чим більше чортополохів а-ля я буде виростати наперекір соціалістично/комуністично/популістичному законодавству - тим швидше мої гроші і корупція(в нормальній країні це називається - лоббізм) - буде міняти законодавство на бульш прогресивне.

При цьому - прогресивність цього законодавства буде не в тому що бідні будуть більше отримувати від багатих

Прогресивність буде полягати в тому,що на першому етапі(50 років,30 з яких ми вже використали) бідні будуть отримувати сталу пайку,яка не дасть померти , в той час коли підприємництво буде розвиватись і тільки розвинувшись надлишково - підприємства зможуть частину своїх прибутків перерозподіляти в сторону нероб ,щоб ті могли більше собі чогось купити ,але перерозподіл буде йти таким чином,що люмпен був зацікавлений не жити на мізерну подачку,а забезпечувати себе самостійно...



Ми не будемо повторювати помилки США.. коли професійний нероба в пятому поколінні може жити так само як і найменшоплачуваний...

Ми підемо іншим шляхом

Хто не працює(по барабану по яким причинам) - той отримає фізіологічний рівень,який не дасть померти ,але й задоволення від життя не принесе...

А той хто спробує заробити сам на себе

хоча б 30% - отримає 90% платіх який отримує нероба

50% - 80%

100% - 20% Обовязково прислухаюсь ,тільки не від такого економічного невігласа як ти1 Я писав про льотчиків взліт/посадка, три місячні курси...скільки їх набили німецькі аси?2 Ще разЧому лейтенанта треба готувати 5 років в училищі?А підприємець повинен вирости сам? Як чортополох під парканом.Він то виросте ,єдине питання хто його буде вчити і ліквідовувати помилки.Тому той хто буде під моєю парасолькою( а твої діти під неї не потрапляють) - той виросте швидко і своїм листям накриє певний простір чим не дасть рости іншим( в галузі яку займе)Саме тому , чиновник не може створити умови для тих...кого зараз не існує фізично.3 Сьогодні був на равликовій фермі під Львовом...Вкладення - 50 000 доларів(максимум)Використовують до 30 соток ЗемліПрацює до 6 осібВіддача ( націнка) 10000-15000 грн в день (Левова витрата цієї націнки-зарплата+податки ,приблизно 5000-7000 грн день) , як приклад успішного і рентабельного бізнесу-покажу це своїм нащадкам+...підкину парочку нюансів.які зможуть створити нехілу конкуренцію вже існуючому...При цьому - сам цим займатись не буду.Рентабельність можеш порахувати?Чому під кожним обласним центром не присутня парочка таких (або жабячих.або стаусиних,черепахових... і так далі ферм ?4 Дивився про справу Омеляна?Чиновник(Омелян) прийняв рішення про зменшення портового збору( я двома руками за таке рішення.точно так само як за рішення Яценюка опустити ЄСВ і ..підняти як компенсатор ціни на газЙому шють збитки Державі і корупцію....Памятаєш як я розпинався-що будь-які дії які покращують фінансовий стан одних( будь то національні підприємства чи іноземні) - можна трактувати як корупцію.От і виходитьСпочатку виростає щось (лейтенант чи кукурудза з мілким зерном( мексіканська часів Колумба мала зерно на порядок менше ніж сьогоднішня) , а вже після того як є лейтенанти і краще від колумбівської кукурудза - можна створювати умови по побудові портів/елеваторів і покращувати правила експорту.Бо полегшення експорту в момент коли вирощується менше ніж треба для внутрішнього споживання=голод в Державі.Отже чітке причина-наслідокПоки відсутня прослойка капіталістів - доти закони будуть мати соціалістично/комуністично/популістичне спрямуванняЧим більше чортополохів а-ля я буде виростати наперекір соціалістично/комуністично/популістичному законодавству - тим швидше мої гроші і корупція(в нормальній країні це називається - лоббізм) - буде міняти законодавство на бульш прогресивне.При цьому - прогресивність цього законодавства буде не в тому що бідні будуть більше отримувати від багатихПрогресивність буде полягати в тому,що на першому етапі(50 років,30 з яких ми вже використали) бідні будуть отримувати сталу пайку,яка не дасть померти , в той час коли підприємництво буде розвиватись і тільки розвинувшись надлишково - підприємства зможуть частину своїх прибутків перерозподіляти в сторону нероб ,щоб ті могли більше собі чогось купити ,але перерозподіл буде йти таким чином,що люмпен був зацікавлений не жити на мізерну подачку,а забезпечувати себе самостійно...Ми не будемо повторювати помилки США.. коли професійний нероба в пятому поколінні може жити так само як і найменшоплачуваний...Ми підемо іншим шляхомХто не працює(по барабану по яким причинам) - той отримає фізіологічний рівень,який не дасть померти ,але й задоволення від життя не принесе...А той хто спробує заробити сам на себехоча б 30% - отримає 90% платіх який отримує нероба50% - 80%100% - 20% http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23127 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2368 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2020 21:33 Будильник

Лётчики, взлёт- посадка, набили немецкие асы ...))

Извини, но это неуместно.

Абсолютно.



Ты выше пару раз перечитай, там более чем ясно написано почему офицера-лейтенанта учат 5 лет, а для старта мелким предпринимателем достаточно максимум 3-х месячных (или одномесячных, не помню точно) курсов. А так и вовсе без обучения допустимо начинать.





Естественно, что эволюционным путем рынок будет развиваться.

Але нызенько- нызенько-))



За окошком 21 век...

Власть имущие в других странах применяют методы, чтобы быстрее, чем другие страны.



В Польше и т.д. не чекали.

Убегают от конкурентов. detroytred

Повідомлень: 23142 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 чер, 2020 21:42 detroytred написав: Ты выше пару раз перечитай, там более чем ясно написано почему офицера-лейтенанта учат 5 лет, а для старта мелким предпринимателем достаточно максимум 3-х месячных (или одномесячных, не помню точно) курсов. А так и вовсе без обучения допустимо начинать. Ты выше пару раз перечитай, там более чем ясно написано почему офицера-лейтенанта учат 5 лет, а для старта мелким предпринимателем достаточно максимум 3-х месячных (или одномесячных, не помню точно) курсов. А так и вовсе без обучения допустимо начинать. От поки пожиттєві економічні субсиданти будуть вважати що

економічного субсиданта початківця(лейтенанта), треба вчити бути субсидантом 5 років у виші - а того хто буде його 25 років служби+20 років пенсії=45 років годувати - вчити не треба ...

До того часу все буде в гімні ( і пенсія з зарплатою економічних субсидантів) також

Пс

Для прикладу

Уявіть стройбат і будівельний кооператив...

Як думаєте

Кому легше заставити працювати людей безкоштовно? Лейтенанту(для комбата), чи мені (своїх працівників) для себе?



Ясно що лейтенанту..

Тоді друге питання

А хто зробить швидше-якісніше? Стройбатівці чи я?

Ясно що я...

Тобто цей простий наочний приклад показує що армія-це не ефективний механізм(особливо в мирний час)

При цьому-будь який стройбатівський лейтенант має виш...

а ви на 100% впевнені ,що цих лейтенантів за пояс заткне мій син після того як я його тиждень повчу підприємництву і будівництву.

То може пора розігнати військові будівельні виші -якщо я можу за три місяці краще навчити ніж ви за 5 років? detroytred написав: В Польше и т.д. не чекали.

Убегают от конкурентов. В Польше и т.д. не чекали.Убегают от конкурентов. А чого тільки в Польщі?

В Прибалтиці також...

Тільки методи прибалтів вам особисто не сподобаються

Прибалти закрили заводи (основна маса працівників яких були російськомовні) , в той час коли корінні в основному були за межами великих міст+ввели інститут громадянства ,однією з умов отримання-був іспит на Державній(литовська.латвійська,естонська) мові

Плюс -Прибалти були під СРСР - з 1940 по 1991 , а тому в них ще були ті ,хто був капіталістом змолоду

Поляки також були в орбіті СРСР з 1945... при цьому ,навіть в ПНР-сільське господарство було фермерським(тобто там був постійно присутній прошарок підприємців(людей які самі відповідали за результати своєї праці) + поляки мали ще одну особливість - вони мали практичний безвіз з ФРН,Англією ,США ,Францією ,Скандинавами... - що також додавало підприємницької жилки От поки пожиттєві економічні субсиданти будуть вважати щоекономічного субсиданта початківця(лейтенанта), треба вчити бути субсидантом 5 років у виші - а того хто буде його 25 років служби+20 років пенсії=45 років годувати - вчити не треба ...До того часу все буде в гімні ( і пенсія з зарплатою економічних субсидантів) такожПсДля прикладуУявіть стройбат і будівельний кооператив...Як думаєтеКому легше заставити працювати людей безкоштовно? Лейтенанту(для комбата), чи мені (своїх працівників) для себе?Ясно що лейтенанту..Тоді друге питанняА хто зробить швидше-якісніше? Стройбатівці чи я?Ясно що я...Тобто цей простий наочний приклад показує що армія-це не ефективний механізм(особливо в мирний час)При цьому-будь який стройбатівський лейтенант має виш...а ви на 100% впевнені ,що цих лейтенантів за пояс заткне мій син після того як я його тиждень повчу підприємництву і будівництву.То може пора розігнати військові будівельні виші -якщо я можу за три місяці краще навчити ніж ви за 5 років?А чого тільки в Польщі?В Прибалтиці також...Тільки методи прибалтів вам особисто не сподобаютьсяПрибалти закрили заводи (основна маса працівників яких були російськомовні) , в той час коли корінні в основному були за межами великих міст+ввели інститут громадянства ,однією з умов отримання-був іспит на Державній(литовська.латвійська,естонська) мовіПлюс -Прибалти були під СРСР - з 1940 по 1991 , а тому в них ще були ті ,хто був капіталістом змолодуПоляки також були в орбіті СРСР з 1945... при цьому ,навіть в ПНР-сільське господарство було фермерським(тобто там був постійно присутній прошарок підприємців(людей які самі відповідали за результати своєї праці) + поляки мали ще одну особливість - вони мали практичний безвіз з ФРН,Англією ,США ,Францією ,Скандинавами... - що також додавало підприємницької жилки http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23127 З нами з: 15.01.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 2368 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 00:47 Будивельник

Молодец!

Сам наконец-то понял, что твои параллели рынка к армии (предпринимателей к лейтенантам) были неуместны.



Сам сморозил и сам себя опроверг))

Правда, перескочил с конкретно предпринимателя на его работу с наемными работниками. На *заставить*.



Я тебе о том и толкую, что на свободного участника рынка влияют условия. Условия в рынке.

Благоприятные для получения прибыли.

Ведь основная цель производства товаров и услуг в рынке предпринимателем не обеспечение ими населения, а получение прибыли.

При этом в рынке, как правило, конкуренция ... производителей.



Место слабого всегда займет более умелый.



Закрой свои кафе и посмотри, как прибыль за тебя получат другие.



А вот в армию недоборы)))

Потому что такие предприимчивые, как ты, там, где выгодно ( в ГСВГ), работают, а где нет - сразу ходу в рыбные места. Хоть дома строить, хоть горилкою торговать, хоть лисапедами -- главное, чтобы прибыль была.

Поэтому -- главное условия... Для развития, для оборота, для прибыли.

Желающие найдутся.



Поэтому во всем мире создают условия предприимчивым. И крапка.

А не чекають. И тем более не говорят о необходимости учить 5 лет предпринимательству. detroytred

Повідомлень: 23142 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 чер, 2020 00:50 pesikot написав: Хотелось бы начать дискуссию

Хотелось бы начать дискуссию

ну яка може бути дискусія з вами порохатими шахраями?

де мої попередні повідомлення? ну яка може бути дискусія з вами порохатими шахраями?де мої попередні повідомлення? unicdima

Повідомлень: 562 З нами з: 10.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6339634063416342 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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