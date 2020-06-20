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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 21 чер, 2020 11:27
Будивельник
Ага))
Ну популисты так и отстаивают интересы пенсов и пр.))
Жги ещё... Об отстаивающих интересы пенсов и пр. в парламенте.
В реале дальше популистских обещаний в период выборов дело не идёт.
То, что пенсы и пр. участвуют в выборах (и даже выбирают), отнюдь не означает обязательности наличия отстаивания их интересов избранным.
И забавный тебе факт -- предприниматели тоже голосовали и за ПО в 14-ом, и за ЗЕ в 19-ом. А не за своего представителя их интересов.
Об этом ключевом -- что сами власть имущие не имеют желания и цели более активно создавать благоприятные для развития предпринимательства условия, я тебе толкую.
"Чи не так?" (а й и у авiацiї) -- не, не так.
Я не знаю, откуда у тебя такой вывод после прочитанного возник.
Ты опять придумал что-то то своё. Да ещё взял приписал, что я твердо в этом убеждён.
С моей стороны подобного и близко не было.
Повторюсь: лучше представь - закрой свои кафе и расскажи, что изменится.
И попробуй запоминать инфо, а не повторять свое ошибочное. Я не виховував. Вихованням занимаются курсовые офицеры. Каждый занимается своей частью дела. И отвечает за неё.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 21 чер, 2020 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:55
detroytred
Бла-бла-бла....
Твоя позиція
Спочатку створення умов - а потім зявляться люди які в цих умовах щасливо заживуть..
Моя позиція
Спочатку зявляються люди ,які обростають жирком, гуртуються в группу по інтересам - а вже потім ,після проведення цією групою в керівництво Держави своїх агентів впливу - для цієї групи Держава створює умови.
Простий приклад
Цар Микола 2 - не створював умов для того ,щоб передати свою владу ВІЛу
Генсек Горбачов - не створював умов, щоб розвалити СРСР
Після вищенаписаного
Якщо людина яка все життя отримувала- заявляє що ті хто все життя дотували його - не повинні вчитись....
То про який суспільний мир в Державі може йтись?
Якщо 70% населення в підприємництві бачать тільки барих і злодіїв - то хто піде в Підприємці
Якщо 70% бачать що підприємці багатші від них ,але при цьому забувають усвідомити
а - перших10-15 років ,підприємці працюють в 3-5 разів більше .але витрачають на себе так само .а подекуди й менше ніж середньостатистичний найнятий
По розумінню часових відрізків
Монголія і Японія- капіталістичні країни
Хтось ризикне припустити ,що закони Японії перетворять Монголію в подобу Японії?
Румунія і Швейцарія - капіталістичні країни
Хтось ризикне припустити ,що на референдумі про безумовиний прибуток 1000євро в місяць - румуни проголосують так само як швейцарці?
Тому
Те що добре для Польщі-з її розвинутим підприємницьким середовищем - не спрацює в Україні сьогодні...але після того ,як рівень підприємництва підніметься до рівня Польщі 2000 року.. то і в Україні почнуть працювати (ефективно) аналоги польських законів 2000 року..
При цьому
У нас є перевага
Ми зможемо не проводити експерименти , від яких відмовились поляки(бо переконались у їх неефективності) і це дає нам певну часову фору.
Тому ми наздоганяємо...
Але дейтройти ,своїми базіканнями про керуючу силу управлінця...розслабляють тих ,хто повинен сам стати управлінцем.
Людина створіння багатогранне і однією з її граней є ...лінь і впертість
Якщо людина припускає що за неї хтось зробить -на перше місце вийде лінь ,на друге впертість(тобто лінуватись вона буде до останньогго)
Якщо людина зрозуміє що впиратись в лінь це бути люмпеном і прирікти своїх дітей на бідність - вона міняється і починає дригаючи лапками збивати масло в глечику з сметаною(Україна сьогодні це глечик з сметаною ,але якщо не рухатись - потонеш)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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