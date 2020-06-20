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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 21 чер, 2020 11:27
Будивельник
Ага))
Ну популисты так и отстаивают интересы пенсов и пр.))
Жги ещё... Об отстаивающих интересы пенсов и пр. в парламенте.
В реале дальше популистских обещаний в период выборов дело не идёт.
То, что пенсы и пр. участвуют в выборах (и даже выбирают), отнюдь не означает обязательности наличия отстаивания их интересов избранным.
И забавный тебе факт -- предприниматели тоже голосовали и за ПО в 14-ом, и за ЗЕ в 19-ом. А не за своего представителя их интересов.
Об этом ключевом -- что сами власть имущие не имеют желания и цели более активно создавать благоприятные для развития предпринимательства условия, я тебе толкую.
"Чи не так?" (а й и у авiацiї) -- не, не так.
Я не знаю, откуда у тебя такой вывод после прочитанного возник.
Ты опять придумал что-то то своё. Да ещё взял приписал, что я твердо в этом убеждён.
С моей стороны подобного и близко не было.
Повторюсь: лучше представь - закрой свои кафе и расскажи, что изменится.
И попробуй запоминать инфо, а не повторять свое ошибочное. Я не виховував. Вихованням занимаются курсовые офицеры. Каждый занимается своей частью дела. И отвечает за неё.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 21 чер, 2020 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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detroytred
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Додано: Нед 21 чер, 2020 11:55
detroytred
Бла-бла-бла....
Твоя позиція
Спочатку створення умов - а потім зявляться люди які в цих умовах щасливо заживуть..
Моя позиція
Спочатку зявляються люди ,які обростають жирком, гуртуються в группу по інтересам - а вже потім ,після проведення цією групою в керівництво Держави своїх агентів впливу - для цієї групи Держава створює умови.
Простий приклад
Цар Микола 2 - не створював умов для того ,щоб передати свою владу ВІЛу
Генсек Горбачов - не створював умов, щоб розвалити СРСР
Після вищенаписаного
Якщо людина яка все життя отримувала- заявляє що ті хто все життя дотували його - не повинні вчитись....
То про який суспільний мир в Державі може йтись?
Якщо 70% населення в підприємництві бачать тільки барих і злодіїв - то хто піде в Підприємці
Якщо 70% бачать що підприємці багатші від них ,але при цьому забувають усвідомити
а - перших10-15 років ,підприємці працюють в 3-5 разів більше .але витрачають на себе так само .а подекуди й менше ніж середньостатистичний найнятий
По розумінню часових відрізків
Монголія і Японія- капіталістичні країни
Хтось ризикне припустити ,що закони Японії перетворять Монголію в подобу Японії?
Румунія і Швейцарія - капіталістичні країни
Хтось ризикне припустити ,що на референдумі про безумовиний прибуток 1000євро в місяць - румуни проголосують так само як швейцарці?
Тому
Те що добре для Польщі-з її розвинутим підприємницьким середовищем - не спрацює в Україні сьогодні...але після того ,як рівень підприємництва підніметься до рівня Польщі 2000 року.. то і в Україні почнуть працювати (ефективно) аналоги польських законів 2000 року..
При цьому
У нас є перевага
Ми зможемо не проводити експерименти , від яких відмовились поляки(бо переконались у їх неефективності) і це дає нам певну часову фору.
Тому ми наздоганяємо...
Але дейтройти ,своїми базіканнями про керуючу силу управлінця...розслабляють тих ,хто повинен сам стати управлінцем.
Людина створіння багатогранне і однією з її граней є ...лінь і впертість
Якщо людина припускає що за неї хтось зробить -на перше місце вийде лінь ,на друге впертість(тобто лінуватись вона буде до останньогго)
Якщо людина зрозуміє що впиратись в лінь це бути люмпеном і прирікти своїх дітей на бідність - вона міняється і починає дригаючи лапками збивати масло в глечику з сметаною(Україна сьогодні це глечик з сметаною ,але якщо не рухатись - потонеш)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 21 чер, 2020 12:21
Будильник
У тебя сложности с чтением.
Не умови и счастливо заживут, а благоприятные умови и более быстро будут развиваться-расти в этих умовах.
Сначала создаются условия...
Потом в этих условиях изменяется поведение людей.
Именно цар Микола своими действиями и бездействиями создал условия для появления и развития большевизма.
А мог бы -- только переходом к буржуазии.
Генсек Горбачев не создал умов для продолжения агонизирования совка.
Я не заявлял, что не должны учиться.
Читай, шевеля губами.
Я указал, что допустимо не учиться специально. Допустимо.
Но естественно, что лучше учиться.
Но для этого не 5 летние выши, как для лейтенантов, а курсы и книги аля Киосаки и т.п.
Во всем мире так.
Представляешь: американская администрация собственно и сделала современную Японию, а без этого фактора вполне вероятно, что ещё долго они б в полуфеодализме болтались.
Точнее эволюционно по-твоему десятки років чекали))
Да-да)) моё влияние сильно.
Наоборот, народу вливают в уши, что бери и работай краше и Украина расцветёт.
Народ и так работает. Обычные обыватели. В соответствии с имеющимися условиями.
Хреновато работают управленцы...
Поэтому МВФы, Кахи и пр. советуют им. Как менять условия в рынке.
А не убеждать людей работать краще или чекати.
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detroytred
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Додано: Нед 21 чер, 2020 12:27
detroytred написав:
Сначала создаются условия...
Потом в этих условиях изменяется поведение людей.
Скажи мені
Хто створив умови для мене ? А для 1 млн таких як я?Хто проводив для нас курси вчення кіосакі? Брежнєв?Горбачєв?Кравчук?
Якщо ніхто - то я ( і 1 млн інших)ще не зявивилися?
Чи ти недоумок і пісяєш проти вітру, розповідаючи всім що на дворі дощик-бо ти мокрий з ніг до голови?
ПС
1 Я не закликаю всіх брати лопати,тим більше що 70% для цього не підходять розумово/морально/ментально
2 Я закликаю плюнути й розтерти на висери бувших совків.які нічого не робили колись і не можуть усвідомити що ні за них .ні за їх дітей -ніхто нічого не буде робити й сьогодні
3 Я прошу(пропоную) всім сьогоднішнім,які тільки починають свій шлях - спробувати себе в підприємництві, кожного року в світ особистої відповідальності за своє( і своєї сіиї) майбутнє входить 280000-350000 осіб
4 При цьому, замість кисейних рік-молочних берегів, я пропоную їм вивчити лдосвід тих підприємців.які вже відбулись
а - перших 10 років ви будете пахати в рази більше-а їсти так само як і пенсіонер дейтрой
б - Ваш виграш чітко проявиться після того .як Вам стукне 45+
в - з 50+ ,Ви зможете перебувати на курорті 2 тижні в місяці,без втрат для власного бізнесу
г - Вашим дітям буде на порядок краще ніж Вам.адже коли Ви будете на курорті - вони будуть контролювати Ваш бізнес..а значить оминуть перших десять років мук.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Додано: Нед 21 чер, 2020 12:50
detroytred написав:
американская администрация собственно и сделала современную Японию, а без этого фактора вполне вероятно, что ещё долго они б в полуфеодализме болтались.
Точнее эволюционно по-твоему десятки років чекали))
От бреше і не перехреститься
Це виявляється напівфеодальна Японія в 1905 - рознесла в пух і прах російську ескадру
Це напів феодальна Японія в 1940-1945, захопила Бірму, четверть Китаю . малазію ,Гонконг,Сінгапур ,рознесла Перл-Харбор... і так 5 років проти Великобританії і США.... і зупинили цю напів-феодальну країну тільки атомним бомбардуванням і перекидкою 2 млн армії СРСР....
Це перше-що до тебе не дійшло і бачу не дійде.
Друге
Розвиток країни самостійно...і розвиток в режимі окупації - це різні речі.
Ти сам не бачиш як транслюєш вологі фантазії пуйла..типуУкраїнці - ви живете в 4 рази гірше ніж росіяни . а тому давайте здавайтесь .я вам голодомор -зате ті які залишаться будуть чудово жити ...
Управління в режимі окупації - в стані швидко покращити підприємницьке середовище...от тільки це швидко з точки зору Держави - років 20-40...
А з точки зору людини - це все життя.
Простий приклад
З 1917 по 1957 - 40 років ,Є СРСР жила в режимі окупації , в якому представниками керуючої касти були ті хто вважав себе будівниками комунізму. а все інше населення - було розхідним матеріалом...
Як думаєш
Тих 10 млн? загинувших в громадянську+5 млн? загинувших в процесі індустріалізації+20 млн ? загинувших в Другій світовій війні - жити хотіли?
Як думаєш-вони щасливі від того що в кінці -кінців не зважаючи на їх смерті-ми повернулись в будівництво капіталізму?
Тому ще раз
Старі пердуни совкової формації ,які розуміють що завтра помруть - в задниці бачили інтереси тих хто має жити далі.
Вони переслідуючи свої корисливі цілі - стараються підбурити оточення на силові дії(насильство над головами - це силова дія( -переслідуючи одну мету-збільшення своїх пенсій).
Вони не розуміють
Краще 10 років робити те що вважаєш за потрібне-ніж 5 років в концтаборі вчити те що реально потрібне для старих пердунів(бо збільшить їх доходи) але не потрібне для працюючого - бо він втратить волю на 5 років...заради збільшення пенсії старого пердуна який вігнав його в концтабір.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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