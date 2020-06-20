Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Будивельник Ага)) Ну популисты так и отстаивают интересы пенсов и пр.)) Жги ещё... Об отстаивающих интересы пенсов и пр. в парламенте. В реале дальше популистских обещаний в период выборов дело не идёт. То, что пенсы и пр. участвуют в выборах (и даже выбирают), отнюдь не означает обязательности наличия отстаивания их интересов избранным. И забавный тебе факт -- предприниматели тоже голосовали и за ПО в 14-ом, и за ЗЕ в 19-ом. А не за своего представителя их интересов.
Об этом ключевом -- что сами власть имущие не имеют желания и цели более активно создавать благоприятные для развития предпринимательства условия, я тебе толкую.
"Чи не так?" (а й и у авiацiї) -- не, не так. Я не знаю, откуда у тебя такой вывод после прочитанного возник. Ты опять придумал что-то то своё. Да ещё взял приписал, что я твердо в этом убеждён. С моей стороны подобного и близко не было.
Повторюсь: лучше представь - закрой свои кафе и расскажи, что изменится.
И попробуй запоминать инфо, а не повторять свое ошибочное. Я не виховував. Вихованням занимаются курсовые офицеры. Каждый занимается своей частью дела. И отвечает за неё.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 21 чер, 2020 12:03, всього редагувалось 1 раз.
detroytred Бла-бла-бла.... Твоя позиція Спочатку створення умов - а потім зявляться люди які в цих умовах щасливо заживуть..
Моя позиція Спочатку зявляються люди ,які обростають жирком, гуртуються в группу по інтересам - а вже потім ,після проведення цією групою в керівництво Держави своїх агентів впливу - для цієї групи Держава створює умови. Простий приклад Цар Микола 2 - не створював умов для того ,щоб передати свою владу ВІЛу Генсек Горбачов - не створював умов, щоб розвалити СРСР
Після вищенаписаного Якщо людина яка все життя отримувала- заявляє що ті хто все життя дотували його - не повинні вчитись.... То про який суспільний мир в Державі може йтись? Якщо 70% населення в підприємництві бачать тільки барих і злодіїв - то хто піде в Підприємці Якщо 70% бачать що підприємці багатші від них ,але при цьому забувають усвідомити а - перших10-15 років ,підприємці працюють в 3-5 разів більше .але витрачають на себе так само .а подекуди й менше ніж середньостатистичний найнятий
По розумінню часових відрізків Монголія і Японія- капіталістичні країни Хтось ризикне припустити ,що закони Японії перетворять Монголію в подобу Японії? Румунія і Швейцарія - капіталістичні країни Хтось ризикне припустити ,що на референдумі про безумовиний прибуток 1000євро в місяць - румуни проголосують так само як швейцарці?
Тому Те що добре для Польщі-з її розвинутим підприємницьким середовищем - не спрацює в Україні сьогодні...але після того ,як рівень підприємництва підніметься до рівня Польщі 2000 року.. то і в Україні почнуть працювати (ефективно) аналоги польських законів 2000 року.. При цьому У нас є перевага Ми зможемо не проводити експерименти , від яких відмовились поляки(бо переконались у їх неефективності) і це дає нам певну часову фору. Тому ми наздоганяємо... Але дейтройти ,своїми базіканнями про керуючу силу управлінця...розслабляють тих ,хто повинен сам стати управлінцем. Людина створіння багатогранне і однією з її граней є ...лінь і впертість Якщо людина припускає що за неї хтось зробить -на перше місце вийде лінь ,на друге впертість(тобто лінуватись вона буде до останньогго) Якщо людина зрозуміє що впиратись в лінь це бути люмпеном і прирікти своїх дітей на бідність - вона міняється і починає дригаючи лапками збивати масло в глечику з сметаною(Україна сьогодні це глечик з сметаною ,але якщо не рухатись - потонеш)
Будильник У тебя сложности с чтением. Не умови и счастливо заживут, а благоприятные умови и более быстро будут развиваться-расти в этих умовах.
Сначала создаются условия... Потом в этих условиях изменяется поведение людей. Именно цар Микола своими действиями и бездействиями создал условия для появления и развития большевизма. А мог бы -- только переходом к буржуазии.
Генсек Горбачев не создал умов для продолжения агонизирования совка.
Я не заявлял, что не должны учиться. Читай, шевеля губами. Я указал, что допустимо не учиться специально. Допустимо. Но естественно, что лучше учиться. Но для этого не 5 летние выши, как для лейтенантов, а курсы и книги аля Киосаки и т.п. Во всем мире так.
Представляешь: американская администрация собственно и сделала современную Японию, а без этого фактора вполне вероятно, что ещё долго они б в полуфеодализме болтались. Точнее эволюционно по-твоему десятки років чекали))
Да-да)) моё влияние сильно. Наоборот, народу вливают в уши, что бери и работай краше и Украина расцветёт. Народ и так работает. Обычные обыватели. В соответствии с имеющимися условиями. Хреновато работают управленцы... Поэтому МВФы, Кахи и пр. советуют им. Как менять условия в рынке. А не убеждать людей работать краще или чекати.
detroytred написав:Сначала создаются условия... Потом в этих условиях изменяется поведение людей.
Скажи мені Хто створив умови для мене ? А для 1 млн таких як я?Хто проводив для нас курси вчення кіосакі? Брежнєв?Горбачєв?Кравчук? Якщо ніхто - то я ( і 1 млн інших)ще не зявивилися? Чи ти недоумок і пісяєш проти вітру, розповідаючи всім що на дворі дощик-бо ти мокрий з ніг до голови?
ПС 1 Я не закликаю всіх брати лопати,тим більше що 70% для цього не підходять розумово/морально/ментально 2 Я закликаю плюнути й розтерти на висери бувших совків.які нічого не робили колись і не можуть усвідомити що ні за них .ні за їх дітей -ніхто нічого не буде робити й сьогодні 3 Я прошу(пропоную) всім сьогоднішнім,які тільки починають свій шлях - спробувати себе в підприємництві, кожного року в світ особистої відповідальності за своє( і своєї сіиї) майбутнє входить 280000-350000 осіб 4 При цьому, замість кисейних рік-молочних берегів, я пропоную їм вивчити лдосвід тих підприємців.які вже відбулись а - перших 10 років ви будете пахати в рази більше-а їсти так само як і пенсіонер дейтрой б - Ваш виграш чітко проявиться після того .як Вам стукне 45+ в - з 50+ ,Ви зможете перебувати на курорті 2 тижні в місяці,без втрат для власного бізнесу г - Вашим дітям буде на порядок краще ніж Вам.адже коли Ви будете на курорті - вони будуть контролювати Ваш бізнес..а значить оминуть перших десять років мук.
detroytred написав:американская администрация собственно и сделала современную Японию, а без этого фактора вполне вероятно, что ещё долго они б в полуфеодализме болтались. Точнее эволюционно по-твоему десятки років чекали))
От бреше і не перехреститься Це виявляється напівфеодальна Японія в 1905 - рознесла в пух і прах російську ескадру Це напів феодальна Японія в 1940-1945, захопила Бірму, четверть Китаю . малазію ,Гонконг,Сінгапур ,рознесла Перл-Харбор... і так 5 років проти Великобританії і США.... і зупинили цю напів-феодальну країну тільки атомним бомбардуванням і перекидкою 2 млн армії СРСР.... Це перше-що до тебе не дійшло і бачу не дійде. Друге Розвиток країни самостійно...і розвиток в режимі окупації - це різні речі. Ти сам не бачиш як транслюєш вологі фантазії пуйла..типу Українці - ви живете в 4 рази гірше ніж росіяни . а тому давайте здавайтесь .я вам голодомор -зате ті які залишаться будуть чудово жити ...
Управління в режимі окупації - в стані швидко покращити підприємницьке середовище...от тільки це швидко з точки зору Держави - років 20-40... А з точки зору людини - це все життя. Простий приклад З 1917 по 1957 - 40 років ,Є СРСР жила в режимі окупації , в якому представниками керуючої касти були ті хто вважав себе будівниками комунізму. а все інше населення - було розхідним матеріалом... Як думаєш Тих 10 млн? загинувших в громадянську+5 млн? загинувших в процесі індустріалізації+20 млн ? загинувших в Другій світовій війні - жити хотіли? Як думаєш-вони щасливі від того що в кінці -кінців не зважаючи на їх смерті-ми повернулись в будівництво капіталізму?
Тому ще раз Старі пердуни совкової формації ,які розуміють що завтра помруть - в задниці бачили інтереси тих хто має жити далі. Вони переслідуючи свої корисливі цілі - стараються підбурити оточення на силові дії(насильство над головами - це силова дія( -переслідуючи одну мету-збільшення своїх пенсій). Вони не розуміють Краще 10 років робити те що вважаєш за потрібне-ніж 5 років в концтаборі вчити те що реально потрібне для старих пердунів(бо збільшить їх доходи) але не потрібне для працюючого - бо він втратить волю на 5 років...заради збільшення пенсії старого пердуна який вігнав його в концтабір.